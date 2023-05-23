AMD FSR 3.0 için bomba iddia: Çerçeve oluşturma sunabilir!

FSR 3.0 kodlarında keşfedildi
GPUOpen kodunda yer alan detaylara göre FSR 3.0, 1'den fazla enterpolasyonlu çerçeve oluşturma yeteneğine sahip olabilir. Ayrıca kod satırında bu rakamın dört adete kadar ulaşabileceği belirtiliyor. Dolayısıyla ölçeklendirme teknolojisi, her gerçek çerçeve için 4 adede kadar enterpolasyonlu çerçeve üretebilecek.
Nvidia DLSS 3.0'a rakip olabilir
AMD'nin ise FSR "FiedilityFX Süper Çözünürlük" için herhangi bir yapay zeka planı bulunmadığını belirtelim. Nitekim FSR 1 ve 2.0, donanımdan bağımsız bir şekilde geniş bir GPU yelpazesine destek sunuyor. Ancak FSR 3.0'ın daha önceki sürümlere kıyasla sürücü tarafında entegre olabileceği aktarılıyor. Bu olduğu taktirde, teknolojinin Intel/NVIDIA donanımlarına destek sunmayacağını söyleyebiliriz.
Ayrıca AMD, FSR 3.0 için hedeflenen oyun deneyiminin çok daha akıcı olacağını ve 2 kat daha fazla performans sunacağını söylüyor. Özellikle gecikme sürelerine yoğunlaşan kırmızı ekip, FSR2'den FSR3'e geçişi de olabildiğince kolay hale getirecek. FSR 3.0'ın ne zaman tamamlanıp oyunlarda tanıtılacağını ise henüz açıklamadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.