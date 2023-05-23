AMD FSR 3.0 için bomba iddia: Çerçeve oluşturma sunabilir!

Tam Boyutta Gör AMD ve Nvidia arasında yaşanan sıkı rekabet, yerini ölçeklendirme ve yapay zeka teknolojilerine bırakmış durumda. Bu bağlamda AMD'nin bu yıl piyasaya süreceği en önemli teknolojilerden biri olan FSR 3.0, rakibi DLSS 3.0'a zorlu günler yaşatabilir. Bugün GitHub platformunda, FSR 3.0'ın çerçeve oluşturma teknolojisine destek sunacağını gösteren bazı ilginç detaylar ortaya çıktı.

FSR 3.0 kodlarında keşfedildi

GPUOpen kodunda yer alan detaylara göre FSR 3.0, 1'den fazla enterpolasyonlu çerçeve oluşturma yeteneğine sahip olabilir. Ayrıca kod satırında bu rakamın dört adete kadar ulaşabileceği belirtiliyor. Dolayısıyla ölçeklendirme teknolojisi, her gerçek çerçeve için 4 adede kadar enterpolasyonlu çerçeve üretebilecek.

Tam Boyutta Gör Bilmeyenler için Nvidia DLSS 3.0 ile birlikte tanıtılan çerçeve oluşturma teknolojisi (Frame Generation), önceki karelerin görüntüsüne bakarak, yeni bir kare üretilmesini sağlıyor. Tabii ki tüm bu uygulama, tensör donanımı ve yapay zeka desteğiyle gerçekleşiyor. Ancak kullanıcıların çerçeve oluşturma değerini 1'den daha yüksek bir rakama yükseltmesi henüz mümkün değil.

Nvidia DLSS 3.0'a rakip olabilir

AMD'nin ise FSR "FiedilityFX Süper Çözünürlük" için herhangi bir yapay zeka planı bulunmadığını belirtelim. Nitekim FSR 1 ve 2.0, donanımdan bağımsız bir şekilde geniş bir GPU yelpazesine destek sunuyor. Ancak FSR 3.0'ın daha önceki sürümlere kıyasla sürücü tarafında entegre olabileceği aktarılıyor. Bu olduğu taktirde, teknolojinin Intel/NVIDIA donanımlarına destek sunmayacağını söyleyebiliriz.

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Ayrıca AMD, FSR 3.0 için hedeflenen oyun deneyiminin çok daha akıcı olacağını ve 2 kat daha fazla performans sunacağını söylüyor. Özellikle gecikme sürelerine yoğunlaşan kırmızı ekip, FSR2'den FSR3'e geçişi de olabildiğince kolay hale getirecek. FSR 3.0'ın ne zaman tamamlanıp oyunlarda tanıtılacağını ise henüz açıklamadı.

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AMD FSR 3.0 için bomba iddia: Çerçeve oluşturma sunabilir!