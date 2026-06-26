AMD FSR 4.1 beklentileri karşılamadı: FSR 3.1'den daha yavaş

FSR 4.1, FSR 3.1'den daha yavaş
Dokuz farklı oyunda gerçekleştirilen testlerde Radeon RX 7900 XTX, RX 7800 XT ve RX 7600 modelleri FSR 3.1 ile FSR 4.1 arasında karşılaştırıldı. Ayrıca sonuçlara referans olması amacıyla RDNA 4 tabanlı Radeon RX 9070 XT de test edildi. Ortalama sonuçlara göre FSR 4.1 Quality modunda RDNA 3 ekran kartları, FSR 3.1 Quality moduna kıyasla yaklaşık yüzde 11 daha düşük performans sunuyor. Performance modunda ise bu fark yüzde 14,5 seviyesinde.
Farkın nedeni donanım yapısı
AMD daha önce yaptığı açıklamada RDNA 3 ve RDNA 4 sürümlerinin aynı şekilde çalışmadığını doğrulamıştı. RDNA 4 mimarisindeki ikinci nesil yapay zekâ hızlandırıcıları FP8 hesaplamalarını donanımsal olarak desteklerken, RDNA 3 tarafında INT8 veri yapısı kullanılıyor. Bu nedenle FSR 4.1'in eski mimaride aynı görüntü kalitesini koruyabilmek için daha fazla işlem yükü oluşturduğu belirtiliyor.
Şirket, FSR 4.1 desteğini 2027'nin başlarında Radeon RX 6000 serisine de getirmeyi planlıyor. Ancak RDNA 2 mimarisinde özel yapay zekâ hızlandırıcıları bulunmadığından görüntü yükseltme işlemleri doğrudan akış işlemcileri (Stream Processor) üzerinden gerçekleştirilecek. Bu nedenle RX 6000 serisinde performans kaybının ne seviyede olacağı ise şimdilik bilinmiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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