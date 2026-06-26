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    AMD FSR 4.1 beklentileri karşılamadı: FSR 3.1'den daha yavaş

    AMD'nin RDNA 3 ekran kartları için yayınladığı FSR 4.1, görüntü kalitesini artırırken performans tarafında geriye gitti. Yapılan testlerde FSR 3.1'e göre daha düşük performans sergiliyor.

    AMD FSR 4.1 beklentileri karşılamadı: FSR 3.1'den daha yavaş Tam Boyutta Gör
    AMD'nin kısa süre önce Radeon RX 7000 serisi (RDNA 3) ekran kartlarına sunduğu FSR 4.1 teknolojisi, görüntü kalitesi tarafında önemli iyileştirmeler sunarken performans konusunda beklentilerin gerisinde kaldı. ComputerBase tarafından yapılan karşılaştırmalı testler, FSR 4.1'in RDNA 3 mimarisinde FSR 3.1'e göre belirgin performans kaybı yaşadığını gösteriyor.

    FSR 4.1, FSR 3.1'den daha yavaş

    Dokuz farklı oyunda gerçekleştirilen testlerde Radeon RX 7900 XTX, RX 7800 XT ve RX 7600 modelleri FSR 3.1 ile FSR 4.1 arasında karşılaştırıldı. Ayrıca sonuçlara referans olması amacıyla RDNA 4 tabanlı Radeon RX 9070 XT de test edildi. Ortalama sonuçlara göre FSR 4.1 Quality modunda RDNA 3 ekran kartları, FSR 3.1 Quality moduna kıyasla yaklaşık yüzde 11 daha düşük performans sunuyor. Performance modunda ise bu fark yüzde 14,5 seviyesinde.

    AMD FSR 4.1 beklentileri karşılamadı: FSR 3.1'den daha yavaş Tam Boyutta Gör
    Amiral gemisi Radeon RX 7900 XTX, yerel 4K çözünürlükte RX 9070 XT ile benzer performans sergilese de FSR 4.1 etkinleştirildiğinde fark açılıyor. Quality modunda RX 7900 XTX yaklaşık yüzde 7, Performance modunda ise yüzde 9 daha düşük kare hızına ulaşıyor. Benzer tablo RX 7800 XT ve RX 7600 modellerinde de görülüyor. RX 7800 XT'de FSR 4.1 Performance modu FSR 3.1'e göre yaklaşık yüzde 9, Quality modu ise yüzde 7 daha düşük performans sunuyor. RX 7600 tarafında da Quality modunda yaklaşık yüzde 7, Performance modunda ise yüzde 9 civarında performans kaybı yaşanıyor.

    Farkın nedeni donanım yapısı

    AMD daha önce yaptığı açıklamada RDNA 3 ve RDNA 4 sürümlerinin aynı şekilde çalışmadığını doğrulamıştı. RDNA 4 mimarisindeki ikinci nesil yapay zekâ hızlandırıcıları FP8 hesaplamalarını donanımsal olarak desteklerken, RDNA 3 tarafında INT8 veri yapısı kullanılıyor. Bu nedenle FSR 4.1'in eski mimaride aynı görüntü kalitesini koruyabilmek için daha fazla işlem yükü oluşturduğu belirtiliyor.

    Şirket, FSR 4.1 desteğini 2027'nin başlarında Radeon RX 6000 serisine de getirmeyi planlıyor. Ancak RDNA 2 mimarisinde özel yapay zekâ hızlandırıcıları bulunmadığından görüntü yükseltme işlemleri doğrudan akış işlemcileri (Stream Processor) üzerinden gerçekleştirilecek. Bu nedenle RX 6000 serisinde performans kaybının ne seviyede olacağı ise şimdilik bilinmiyor.

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    enreka_tr 22 saat önce

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