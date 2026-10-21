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    AMD, FSR 4.1 teknolojisini Xbox konsollarına ve el konsollarına getiriyor

    AMD, FSR 4.1 teknolojisini Xbox Series S ve Series X'e getiriyor. Yeni teknoloji, özellikle donanımı daha sınırlı olan Series S'te oyun performansını ve görüntü kalitesini artırabilir.

    AMD, FSR 4.1'i Xbox konsollarına ve el konsollarına getiriyor Tam Boyutta Gör

    AMD, yeni nesil görüntü yükseltme teknolojisi FSR 4.1'i Xbox Series S ve Xbox Series X konsollarına taşımaya hazırlanıyor. Şirket, Microsoft ile yürüttüğü çalışmalar kapsamında teknolojiyi Xbox oyun geliştiricilerinin kullanımına açacak. Microsoft'un Xbox ekibinden Jason Ronald, FSR 4.1'in geliştiricilere çok yakında sunulacağını açıkladı. Konsol sahipleri ise teknolojinin kullanıma sunulması için biraz daha beklemek zorunda kalacak.

    AMD FSR 4.1, Xbox konsollarına geliyor

    FSR 4.1'in özellikle Xbox Series S üzerinde önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. Xbox Series X'e kıyasla daha sınırlı donanım kaynaklarına sahip olan Series S, görüntü yükseltme teknolojilerinden yararlanarak performans ve görüntü kalitesi arasındaki dengeyi iyileştirebilir. AMD'nin çözümü, oyunların daha düşük çözünürlükte işlenerek daha yüksek çözünürlüklere yükseltilmesine dayanıyor. Ancak konsollarda elde edilecek performans artışı, oyunlara ve geliştiricilerin uygulayacağı optimizasyonlara bağlı olacak.

    Xbox CTO'su Scott Van Vliet, AMD ile teknolojinin optimizasyonu konusunda yakın çalıştıklarını ve geliştiricilere performans ile görüntü kalitesini iyileştirebilecek yeni bir araç sunduklarını belirtti. İki şirketin donanım ve yazılım alanındaki iş birliği devam ederken Microsoft, gelecekteki Xbox çalışmalarında da AMD teknolojilerinden yararlanmayı planlıyor.

    AMD, FSR 4.1'i Xbox Ally ve Xbox Ally X el konsollarına da getiriyor. Radeon RX 6000 serisi ekran kartları ile belirli Ryzen AI işlemcili cihazlar için destek ise Adrenalin Edition 26.10.1 sürücüsüyle sunulmaya başlıyor. Valve, Steam Deck için henüz resmi bir destek açıklaması yapmadı.

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