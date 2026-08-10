FSR 4.1 ile oyun performansı ne kadar düşüyor? RX 7800 XT ve RX 7600 test edildi

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Tam Boyutta Gör AMD'nin yeni nesil FSR 4.1 yükseltme teknolojisi görüntü kalitesini iyileştirirken, bildiğiniz gibi RDNA 3 tabanlı ekran kartlarında belirli bir performans maliyeti ile geliyor. Son olarak FSR 4.1, RX 7800 XT ve RX 7600 üzerinde test edildi. İşte teknolojinin performans maliyeti ve sonuçlar...

FSR 4.1 için yeni performans sonuçları paylaşıldı

Kaçıranlar için AMD'nin FSR 4.1 teknolojisi, önceki sürüme kıyasla daha iyi görüntü kalitesi sunmasıyla öne çıkıyor. Ancak ComputerBase tarafından gerçekleştirilen yeni testler, teknolojinin özellikle RDNA 3 tabanlı ekran kartlarında daha fazla GPU gücü gerektirdiğini doğruladı. Testlerde Radeon RX 7800 XT ve RX 7600 modelleri FSR 4.1 ile değerlendirildi ve sonuçlar FSR 3.1 ile karşılaştırıldı.

2560x1440 çözünürlüğünde RX 7800 XT, FSR 3.1 ile ortalama 70,7 FPS verirken FSR 4.1 ile 66,1 FPS seviyesine geriledi. Bu, yaklaşık yüzde 6,5'lik bir performans kaybına karşılık geliyor. Radeon RX 7600'de ise aynı çözünürlükte ortalama performans 36,5 FPS'den 33,1 FPS'ye düştü. Böylece kayıp yaklaşık yüzde 9,3 seviyesine ulaştı. RX 7600'ün 8 GB VRAM kapasitesi de bazı oyunlarda FSR 4.1'in kullandığı ek bellek nedeniyle ayrı bir sınırlama oluşturabiliyor. Test sonuçlarına göre 2560x1440 çözünürlüğündeki ortalama raster performansı şöyle:

Radeon RX 7800 XT + FSR 3.1: 70,7 FPS

70,7 FPS Radeon RX 7800 XT + FSR 4.1: 66,1 FPS

66,1 FPS Radeon RX 7600 + FSR 3.1: 36,5 FPS

36,5 FPS Radeon RX 7600 + FSR 4.1: 33,1 FPS

Çözünürlük yükseldikçe FSR 4.1'in performans maliyeti de artıyor. 3440x1440 çözünürlüğünde RX 7800 XT'nin ortalama raster performansı 59,4 FPS'den 54,8 FPS'ye geriliyor. Bu sonuç yaklaşık yüzde 7,7'lik kayba işaret ediyor. 4K çözünürlükte ise fark daha belirgin hale geliyor. RX 7800 XT, FSR 3.1 ile 43,4 FPS ortalama sunarken FSR 4.1 ile 39,2 FPS seviyesinde kalıyor. Böylece performans kaybı yaklaşık yüzde 9,7'ye çıkıyor.

Ekran kartı FSR 3.1 FSR 4.1 Performans kaybı RX 7800 XT – 2560x1440 70,7 FPS 66,1 FPS %6,5 RX 7600 – 2560x1440 36,5 FPS 33,1 FPS %9,3 RX 7800 XT – 3440x1440 59,4 FPS 54,8 FPS %7,7 RX 7800 XT – 4K 43,4 FPS 39,2 FPS %9,7

ComputerBase'in değerlendirmesine göre FSR 4.1, özellikle görüntü kalitesi tarafında FSR 3.1'e kıyasla belirgin bir iyileşme sağlıyor. Ayrıca FSR 4.1'in Performance modu, bazı senaryolarda FSR 3.1'in Kalite modundan daha iyi görüntü kalitesi sunarken biraz daha yüksek performans sağlayabiliyor. Bununla birlikte performans kaybı oyunlara göre ciddi şekilde değişebiliyor.

Testlerde bazı oyunlarda fark yalnızca yüzde 2 seviyesinde kalırken, Call of Duty: Black Ops 7 gibi bazı yapımlarda kayıp yüzde 18'e kadar çıkabiliyor. RX 7800 XT kullanıcılarında ortalama kayıp 1440p'de yaklaşık yüzde 7, 4K'da ise yüzde 10 seviyesine ulaşırken, RX 7600'de 1440p performans kaybı yaklaşık yüzde 9 olarak ölçülüyor.

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ComputerBase'in birkaç hafta önce Radeon RX 7900 XTX üzerinde gerçekleştirdiği benzer testte ise FSR 4.1 kullanımının performansı yüzde 14'e kadar düşürdüğü görülmüştü. Buna rağmen yeni yükseltme teknolojisinin sunduğu görüntü kalitesi, özellikle daha düşük çözünürlüklerde agresif yükseltme kullanan oyuncular için performans maliyetini karşılayabilecek seviyede olabilir.

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AMD FSR 4.1'in performans maliyeti belli oldu: İşte sonuçlar

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