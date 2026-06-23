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    AMD FSR 4.1, Radeon RX 7000 ekran kartları için yayınlandı

    AMD, yapay zeka destekli FSR 4.1 teknolojisini RDNA 3 tabanlı Radeon RX 7000 serisi ekran kartları için yayınladı. Şirket aynı zamanda RDNA 3 APU desteğinin geleceğine işaret etti.

    AMD FSR 4.1, Radeon RX 7000 ekran kartları için yayınlandı Tam Boyutta Gör
    AMD, yapay zeka destekli görüntü yükseltme teknolojisi FSR 4.1'i resmi olarak Radeon RX 7000 serisi ekran kartları için kullanıma sundu. Böylece daha önce yalnızca Radeon RX 9000 serisiyle sunulan yeni nesil FSR teknolojisi, milyonlarca kullanıcıya daha ulaşmış oldu. Şirket ayrıca RDNA 3 tabanlı APU'lar için de FSR 4.1 desteğinin geliştirildiğini doğruladı.

    FSR 4.1 artık Radeon RX 7000 serisinde

    AMD FSR 4.1, Radeon RX 7000 ekran kartları için yayınlandı Tam Boyutta Gör
    AMD'nin mayıs ayında duyurduğu plana göre FSR 4.1 desteğinin RX 7000 serisine temmuz ayında gelmesi bekleniyordu. Ancak şirket, güncellemeyi planlanandan daha erken yayınlayarak RDNA 3 mimarisine sahip Radeon RX 7000 ekran kartlarını yeni görüntü yükseltme teknolojisiyle buluşturdu.

    Şirket, güncellemenin oyunculara daha yüksek görüntü kalitesi, daha akıcı oyun deneyimi ve yapay zeka destekli görüntü işleme avantajları sunduğunu belirtiyor. AMD'ye göre FSR 4.1 güncellemesiyle birlikte teknoloji, 300'den fazla oyunda kullanılabiliyor ve milyonlarca yeni oyuncuya ulaşıyor. Şirket, 7 Temmuz'da çıkacak Doom: The Dark Ages Revelations ile 9 Temmuz'da yayınlanacak Assassin's Creed Black Flag Resynced oyunlarının da FSR 4.1 desteğiyle geleceğini açıkladı.

    AMD, FSR 4.1'in yalnızca harici ekran kartlarıyla sınırlı kalmayacağını da açıkladı. Şirket, RDNA 3 tabanlı APU'lar için hafif makine öğrenmesi modelleri geliştirildiğini doğruladı. Bu açıklama, entegre grafik birimlerinin harici Radeon RX 7000 ekran kartlarında kullanılan modelden farklı, optimize edilmiş bir çözümle FSR 4.1 desteği alacağını gösteriyor.

    AMD’nin yol haritasına göre RDNA 2 tabanlı Radeon RX 6000 serisi ekran kartları için FSR 4.1 desteği ise 2027'nin ilk aylarında kullanıma sunulacak.

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    H
    hasandemirrr 5 gün önce

    çok güzel

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