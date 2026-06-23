AMD FSR 4.1, Radeon RX 7000 ekran kartları için yayınlandı

FSR 4.1 artık Radeon RX 7000 serisinde
Şirket, güncellemenin oyunculara daha yüksek görüntü kalitesi, daha akıcı oyun deneyimi ve yapay zeka destekli görüntü işleme avantajları sunduğunu belirtiyor. AMD'ye göre FSR 4.1 güncellemesiyle birlikte teknoloji, 300'den fazla oyunda kullanılabiliyor ve milyonlarca yeni oyuncuya ulaşıyor. Şirket, 7 Temmuz'da çıkacak Doom: The Dark Ages Revelations ile 9 Temmuz'da yayınlanacak Assassin's Creed Black Flag Resynced oyunlarının da FSR 4.1 desteğiyle geleceğini açıkladı.
AMD, FSR 4.1'in yalnızca harici ekran kartlarıyla sınırlı kalmayacağını da açıkladı. Şirket, RDNA 3 tabanlı APU'lar için hafif makine öğrenmesi modelleri geliştirildiğini doğruladı. Bu açıklama, entegre grafik birimlerinin harici Radeon RX 7000 ekran kartlarında kullanılan modelden farklı, optimize edilmiş bir çözümle FSR 4.1 desteği alacağını gösteriyor.
AMD’nin yol haritasına göre RDNA 2 tabanlı Radeon RX 6000 serisi ekran kartları için FSR 4.1 desteği ise 2027'nin ilk aylarında kullanıma sunulacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
çok güzel