AMD FSR 4.1 resmen doğrulandı: Yakında geliyor

Tam Boyutta Gör Görüntü ölçekleme teknolojileri son yıllarda ekran kartı rekabetinin en kritik başlıklarından biri hâline geldi. Nvidia'nın DLSS ekosistemiyle elde ettiği avantaj, AMD ve Intel gibi rakip üreticileri de benzer teknolojiler geliştirmeye yöneltti. AMD cephesinde bu yarışın merkezinde ise FidelityFX Super Resolution yani FSR bulunuyor. Şimdi ise FSR 4.1'e işaret eden yeni bilgiler ortaya çıktı. Kullanıcıların fark ettiği bir detay, AMD'nin yeni sürüm üzerinde aktif şekilde çalıştığını gösteriyor.

AMD FSR 4.1 resmen doğrulandı

Reddit kullanıcıları, AMD'nin resmi indirme altyapısında yer alan amdxcf64.dll dosyasının yeni bir sürümünü fark etti. Paylaşılan bilgilere göre dosyanın sürüm numarası 2.2.0.1328 olarak görünüyor. Bu sürüm, daha önce internete sızan 2.1.0.968 numaralı yapıdan daha yeni bir versiyon anlamına geliyor. AMD'nin herkese açık dizin kayıtları incelendiğinde de dosya üzerinde yakın tarihlerde güncellemeler yapıldığı ortaya çıktı.

İlgili klasörde Mart ayına ait iki farklı DLL dosyasının bulunduğu ve bunlardan birinin 12 Mart tarihli olduğu dikkat çekiyor. Bu durum tek başına resmi bir duyuruyu doğrulamasa da AMD'nin FSR bileşenleri üzerinde son dönemde yoğun güncellemeler yaptığına işaret ediyor. İlginç bir şekilde, kullanıcıların fark etmesinin ardından söz konusu DLL dosyalarının kısa süre içinde AMD sunucularından kaldırıldı.

Bildiğiniz gibi FSR 4 hâlâ sınırlı sayıda oyun tarafından destekleniyor. Şirket, teknolojiyi ilk etapta yeni nesil Radeon RX 9000 serisi ekran kartlarıyla birlikte tanıtmış ve özellikle FSR Ray Regeneration gibi yeni özelliklerle görüntü kalitesini iyileştirmeyi hedeflemişti. Günümüzde ise özellikle Crimson Desert gibi yakında çıkacak oyunların FSR 3, FSR 4 ve Ray Regeneration desteği sunacağı doğrulanmış durumda.

Bu tür yapımların ise, yeni FSR sürümlerinin tanıtımı için vitrin görevi görmesi muhtemel. Henüz resmi bir duyuru yapılmış değil. Ancak FSR 4.1'in yaklaşan bir Adrenalin sürücüsü güncellemesiyle duyurulduğunu görebiliriz. düşündürüyor.

