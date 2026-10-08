Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD FSR 4 için kapsamı genişletiyor: El konsollarına da geliyor

    AMD, FSR 4 teknolojisini masaüstü ekran kartlarının dışına taşıyor. Yapay zeka destekli yükseltme teknolojisi 2026 sonuna kadar APU, oyuncu laptopu ve el konsollarına gelecek.

    AMD FSR 4 için kapsamı genişletiyor: El konsollarına da geliyor Tam Boyutta Gör
    AMD, yapay zeka destekli FSR 4 teknolojisinin kullanım alanını genişletmeye hazırlanıyor. Şirket, FSR 4 desteğini yalnızca masaüstü ekran kartlarıyla sınırlı bırakmayarak APU'lara, oyuncu dizüstülerine ve el konsollarına getirecek. İlk desteğin 2026 yılı sona ermeden sunulması planlanıyor.

    APU'lar için özel FSR 4 modeli geliyor

    AMD Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Computing and Graphics Group Genel Müdürü Jack Huynh, Güney Kore'nin Seul kentinde düzenlenen bir medya toplantısında şirketin FSR 4 planları hakkında açıklamalarda bulundu. Huynh, AMD'nin teknolojiyi hem mevcut APU'lara hem de gelecekte piyasaya çıkacak yeni ürünlere taşımayı planladığını belirtti.

    Böylece FSR 4, yalnızca yeni donanım satın alan kullanıcıların erişebileceği bir özellik olmaktan çıkacak. AMD'nin FSR 4'ü APU'lara taşırken karşılaştığı en büyük sorunlardan biri, entegre grafik birimlerinin masaüstü ekran kartlarına kıyasla daha sınırlı işlem gücüne sahip olması. Şirket bu nedenle APU'lar için daha hafif bir FSR 4 modeli geliştiriyor. Yeni modelin temel amacı, görüntü kalitesini mümkün olduğunca korurken işlem yükünü ve gecikmeyi düşük seviyede tutmak.

    Bu yaklaşım özellikle oyun bilgisayarları ve el konsolları açısından önem taşıyor. Çünkü bu cihazlarda GPU performansı kadar güç tüketimi ve sıcaklık değerleri de kritik önem taşıyor. AMD'nin açıklamasına göre destek kapsamına mevcut APU'ların yanı sıra yeni nesil ürünler de dahil edilecek. Bu nedenle teknolojinin yalnızca gelecekte çıkacak cihazlarla sınırlı kalması beklenmiyor.

    El konsollarında FSR 4 dönemi

    FSR 4'ün APU'lara genişletilmesi, özellikle Steam Deck benzeri taşınabilir oyun cihazları açısından önemli bir gelişme olabilir. Günümüzde birçok el konsolu, performans ve pil ömrü arasında denge kurmak için entegre grafik birimlerinden yararlanıyor. AMD'nin FSR 4'ü bu donanımlara uygun hale getirmesi, daha düşük çözünürlükte oluşturulan görüntünün yapay zeka destekli olarak yükseltilmesini sağlayabilir.

    Böylece performans kaybı sınırlanırken daha yüksek görüntü kalitesi elde edilmesi mümkün olabilir. Şu anda makine öğrenimi tabanlı FSR 4.1, Radeon RX 9000 ve RX 7000 serisi ekran kartlarında kullanılıyor. AMD daha eski mimariler için ise farklı destek planları üzerinde çalışıyor. Radeon RX 6000 serisinin makine öğrenimi tabanlı FSR desteğinin 2027'de genişletilmesi planlanıyor.

    Öte yandan mod geliştiricileri FSR 4'ü desteklenmeyen bazı donanımlarda zaten çalıştırmayı başardı. AMD'nin resmi desteği ise bu süreci daha optimize ve geniş kapsamlı hale getirebilir. Yeni nesil APU'lar konusunda ise AMD henüz belirli bir model veya çıkış tarihi açıklamadı. Ancak RDNA 4 tabanlı mobil grafik mimarilerinin yeni FSR 4 özellikleriyle birlikte gündeme gelmesi bekleniyor. Bu kapsamda Ryzen Z3 gibi yeni nesil el konsolu işlemcileri de öne çıkabilecek ürünler arasında.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Terminatör 2 filmindeki sahne gerçek oldu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ıslak puro ford mondeo dizel araç yağ değişimi kaç km megane 2 lastik hava basıncı kaç olmalı hasta muhabbet kuşu evde nasıl tedavi edilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    TECNO Camon 20s Pro 5G
    TECNO Camon 20s Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Asus ExpertBook P1
    Asus ExpertBook P1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum