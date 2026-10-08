AMD FSR 4 için kapsamı genişletiyor: El konsollarına da geliyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör AMD, yapay zeka destekli FSR 4 teknolojisinin kullanım alanını genişletmeye hazırlanıyor. Şirket, FSR 4 desteğini yalnızca masaüstü ekran kartlarıyla sınırlı bırakmayarak APU'lara, oyuncu dizüstülerine ve el konsollarına getirecek. İlk desteğin 2026 yılı sona ermeden sunulması planlanıyor.

APU'lar için özel FSR 4 modeli geliyor

AMD Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Computing and Graphics Group Genel Müdürü Jack Huynh, Güney Kore'nin Seul kentinde düzenlenen bir medya toplantısında şirketin FSR 4 planları hakkında açıklamalarda bulundu. Huynh, AMD'nin teknolojiyi hem mevcut APU'lara hem de gelecekte piyasaya çıkacak yeni ürünlere taşımayı planladığını belirtti.

Böylece FSR 4, yalnızca yeni donanım satın alan kullanıcıların erişebileceği bir özellik olmaktan çıkacak. AMD'nin FSR 4'ü APU'lara taşırken karşılaştığı en büyük sorunlardan biri, entegre grafik birimlerinin masaüstü ekran kartlarına kıyasla daha sınırlı işlem gücüne sahip olması. Şirket bu nedenle APU'lar için daha hafif bir FSR 4 modeli geliştiriyor. Yeni modelin temel amacı, görüntü kalitesini mümkün olduğunca korurken işlem yükünü ve gecikmeyi düşük seviyede tutmak.

Bu yaklaşım özellikle oyun bilgisayarları ve el konsolları açısından önem taşıyor. Çünkü bu cihazlarda GPU performansı kadar güç tüketimi ve sıcaklık değerleri de kritik önem taşıyor. AMD'nin açıklamasına göre destek kapsamına mevcut APU'ların yanı sıra yeni nesil ürünler de dahil edilecek. Bu nedenle teknolojinin yalnızca gelecekte çıkacak cihazlarla sınırlı kalması beklenmiyor.

El konsollarında FSR 4 dönemi

FSR 4'ün APU'lara genişletilmesi, özellikle Steam Deck benzeri taşınabilir oyun cihazları açısından önemli bir gelişme olabilir. Günümüzde birçok el konsolu, performans ve pil ömrü arasında denge kurmak için entegre grafik birimlerinden yararlanıyor. AMD'nin FSR 4'ü bu donanımlara uygun hale getirmesi, daha düşük çözünürlükte oluşturulan görüntünün yapay zeka destekli olarak yükseltilmesini sağlayabilir.

Böylece performans kaybı sınırlanırken daha yüksek görüntü kalitesi elde edilmesi mümkün olabilir. Şu anda makine öğrenimi tabanlı FSR 4.1, Radeon RX 9000 ve RX 7000 serisi ekran kartlarında kullanılıyor. AMD daha eski mimariler için ise farklı destek planları üzerinde çalışıyor. Radeon RX 6000 serisinin makine öğrenimi tabanlı FSR desteğinin 2027'de genişletilmesi planlanıyor.

AMD açıkladı: 2027’de çip üretimi artırılacak 23 sa. önce eklendi

Öte yandan mod geliştiricileri FSR 4'ü desteklenmeyen bazı donanımlarda zaten çalıştırmayı başardı. AMD'nin resmi desteği ise bu süreci daha optimize ve geniş kapsamlı hale getirebilir. Yeni nesil APU'lar konusunda ise AMD henüz belirli bir model veya çıkış tarihi açıklamadı. Ancak RDNA 4 tabanlı mobil grafik mimarilerinin yeni FSR 4 özellikleriyle birlikte gündeme gelmesi bekleniyor. Bu kapsamda Ryzen Z3 gibi yeni nesil el konsolu işlemcileri de öne çıkabilecek ürünler arasında.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

AMD FSR 4 için kapsamı genişletiyor: El konsollarına da geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: