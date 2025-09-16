AMD FSR 4 sızıntısı büyüyor: RDNA 2 ve RTX 30 serisine geliyor

FSR 4 DLL dosyasıyla eski kartlarda çalıştırıldı
Kaçıranlar için FSR 4'ün sunduğu en büyük gelişmeler arasında daha net doku işleme, bulanıklığın azaltılması ve 1440p ile 4K çözünürlükte gölgelenme sorunlarının minimuma indirilmesi bulunuyor. Bu iyileştirmelerle birlikte AMD'nin RX 9000 serisi ekran kartları, görüntü kalitesi açısından DLSS 3'e yaklaşmayı başardı.
Yeni haber ise, Windows kullanıcıları için oldukça önemli. Keza normal şartlarda FSR 4, eski kartlarda yalnızca Linux üzerinde modlama ile çalıştırılabiliyordu. Ancak Reddit’te bir kullanıcının paylaştığı özel DLL dosyası sayesinde artık Windows tarafında da FSR 3.1’in yerine FSR 4 entegre edilebiliyor. Bunun için Optiscaler kullanılması gerekiyor ve şimdilik yalnızca tek oyunculu oyunlarda çalışıyor.
Kullanıcıların yorumlarına göre, FSR 4 Balanced modda performans kaybını telafi ederken, yine de FSR 3.1'e kıyasla belirgin şekilde daha iyi görseller sunuyor. Özellikle 1440p çözünürlük ve Ray Tracing etkin senaryolarda kalite farkı daha net ortaya çıkıyor.
AMD şu an için eski GPU'lara resmi destek vermeyi planlamıyor. Ancak sızdırılan dosyaların topluluk tarafından kullanılmaya başlaması, bu sınırlamayı kaldırabilir. Önümüzdeki dönemde AMD'nin bu konuda resmi bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu.
