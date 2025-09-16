AMD FSR 4 sızıntısı büyüyor: RDNA 2 ve RTX 30 serisine geliyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör AMD'nin FSR 4 yükseltme teknolojisi, bildiğiniz gibi yalnızca yeni ekran kartlara destek veriyor ancak yeni bir sızıntı sayesinde bu sınırlamanın kaldırılabileceğinden sizlere bahsetmiştik. Son olarak AMD'nin yanlışlıkla paylaştığı INT8 tabanlı dosyalar, yalnızca RDNA 4 tabanlı Radeon RX 9000 serisini değil, RDNA 3, RDNA 2 ve hatta RTX 30 serisi kartlarda da çalıştırıldı.

FSR 4 DLL dosyasıyla eski kartlarda çalıştırıldı

Kaçıranlar için FSR 4'ün sunduğu en büyük gelişmeler arasında daha net doku işleme, bulanıklığın azaltılması ve 1440p ile 4K çözünürlükte gölgelenme sorunlarının minimuma indirilmesi bulunuyor. Bu iyileştirmelerle birlikte AMD'nin RX 9000 serisi ekran kartları, görüntü kalitesi açısından DLSS 3'e yaklaşmayı başardı.

Yeni haber ise, Windows kullanıcıları için oldukça önemli. Keza normal şartlarda FSR 4, eski kartlarda yalnızca Linux üzerinde modlama ile çalıştırılabiliyordu. Ancak Reddit’te bir kullanıcının paylaştığı özel DLL dosyası sayesinde artık Windows tarafında da FSR 3.1’in yerine FSR 4 entegre edilebiliyor. Bunun için Optiscaler kullanılması gerekiyor ve şimdilik yalnızca tek oyunculu oyunlarda çalışıyor.

Tam Boyutta Gör Performans tarafında ise bazı kısıtlamalar mevcut. RDNA 3 GPU'larda FP8 desteği olmadığı için işlemci gücü FP16 üzerinden emüle ediliyor. Bu da özellikle kare üretim süresini artırarak 6-7 FPS düşüşe neden olabiliyor. Ancak buna karşın, görsel kalitedeki artış dikkat çekici seviyede. Cyberpunk 2077'de yapılan denemelerde çimen dokularındaki titreşimin ortadan kalktığı ve daha net görüntüler elde edildiği belirtiliyor.

Kullanıcıların yorumlarına göre, FSR 4 Balanced modda performans kaybını telafi ederken, yine de FSR 3.1'e kıyasla belirgin şekilde daha iyi görseller sunuyor. Özellikle 1440p çözünürlük ve Ray Tracing etkin senaryolarda kalite farkı daha net ortaya çıkıyor.

AMD FSR 4 artık çoğu FSR 3.1 oyununda kullanılabilir 1 hf. önce eklendi

AMD şu an için eski GPU'lara resmi destek vermeyi planlamıyor. Ancak sızdırılan dosyaların topluluk tarafından kullanılmaya başlaması, bu sınırlamayı kaldırabilir. Önümüzdeki dönemde AMD’nin bu konuda resmi bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

AMD FSR 4 sızıntısı büyüyor: RDNA 2 ve RTX 30 serisine geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: