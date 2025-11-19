AMD FSR Redstone çıkış tarihi netleşti: En büyük FSR güncellemesi geliyor

En büyük FSR güncellemesi geliyor
Kaçıranlar için Redstone, Neural Radiance Caching, ML Ray Regeneration, ML Super Resolution ve ML Frame Generation gibi dört temel yapay zekâ odaklı sistemini bir araya getiriyor. AMD, bu teknolojilerle ışık davranışının daha doğru modellenmesini, düşük örneklemeli sahnelerdeki grenli görüntülerin temizlenmesini ve gerçek zamanlı süper çözünürlüğün daha yüksek doğrulukla uygulanmasını hedefliyor.
Redstone'un tam sürümünde ise bu özelliklerin daha geniş oyun desteğiyle sunulması bekleniyor. Dikkat çeken bir diğer iddia, Redstone'un AMD dışındaki GPU'larla da çalışabileceği yönünde. NVIDIA veya Intel kartlarda destek ihtimali şimdilik belirsiz olsa da, AMD'nin kapıyı tamamen kapatmadığı görülüyor. Şirketin RDNA 3 ve 3.5 serisine destek verip vermeyeceği de 10 Aralık'taki lansmanla netlik kazanacak.