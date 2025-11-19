Giriş
    AMD FSR Redstone çıkış tarihi netleşti: En büyük FSR güncellemesi geliyor

    AMD, FSR Redstone güncellemesinin çıkış tarihini doğruladı. RDNA 4 tabanlı Radeon kartlara gelecek paket, ML tabanlı ışın yenileme ve kare üretimi gibi büyük iyileştirmeler getiriyor.

    AMD FSR Redstone çıkış tarihi netleşti: En büyük FSR güncellemesi Tam Boyutta Gör
    AMD, FSR Redstone güncellemesinin 10 Aralık'ta kullanıma sunulacağını açıkladı. Şirketin RDNA 4 tabanlı Radeon RX 9000 serisi için hazırladığı bu paket, FSR yazılım altyapısının şimdiye kadarki en büyük revizyonu olacak. Computex 2025'te ortaya çıkarılan teknolojilerin tümü artık hazır durumda.

    En büyük FSR güncellemesi geliyor

    Kaçıranlar için Redstone, Neural Radiance Caching, ML Ray Regeneration, ML Super Resolution ve ML Frame Generation gibi dört temel yapay zekâ odaklı sistemini bir araya getiriyor. AMD, bu teknolojilerle ışık davranışının daha doğru modellenmesini, düşük örneklemeli sahnelerdeki grenli görüntülerin temizlenmesini ve gerçek zamanlı süper çözünürlüğün daha yüksek doğrulukla uygulanmasını hedefliyor. 

    AMD FSR Redstone çıkış tarihi netleşti: En büyük FSR güncellemesi Tam Boyutta Gör
    Yeni ML kare üretim sistemi de iki gerçek kare arasına daha tutarlı ara kareler ekleyerek akıcılığı artırıyor. Teknolojiye dair ilk örnek Call of Duty: Black Ops 7'de görülmüştü. ML tabanlı Ray Regeneration, oyundaki klasik denoise işlemini devre dışı bırakarak daha tutarlı yansımalar üretmişti ve bu süreçte performansta kayıp yaşanmamıştı. 

    Redstone'un tam sürümünde ise bu özelliklerin daha geniş oyun desteğiyle sunulması bekleniyor. Dikkat çeken bir diğer iddia, Redstone'un AMD dışındaki GPU'larla da çalışabileceği yönünde. NVIDIA veya Intel kartlarda destek ihtimali şimdilik belirsiz olsa da, AMD'nin kapıyı tamamen kapatmadığı görülüyor. Şirketin RDNA 3 ve 3.5 serisine destek verip vermeyeceği de 10 Aralık'taki lansmanla netlik kazanacak.

