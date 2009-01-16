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AMD gömülü sistemler için iki yeni Sempron işlemcisini duyurdu

10 yıl
10,6b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD gömülü sistemler için iki yeni Sempron işlemcisini duyurdu
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Phenom II işlemcilerini kullanıma sunan AMD, gömülü sistemler için hazorladığı iki yeni işlemcisini daha duyurdu. Firmanın BGA formundaki düşük güç tüketimli Sempron 200U ve Sempron 2100U modelleri 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyor. Tek çekirdekli yapıda olan işlemciler başta Kiosklar olmak üzere kurumsal sınıft müşteri sistemlerini hedef alıyor.

256Kb seviye 2 belleğe sahip olan işlemcilerin her ikisi de DDR2 destekli entegre bellek kontrolcüsüne sahip. Saat hızları Sempron 200U için 1.0GHz, Sempron 210U içinse 1.5GHz olarak belirlenen yeni işlemcilerin ısıl güç tasarımları (TDP) ise modeline göre sırasıyla 8 Watt ve 15 Watt olarak belirlenmiş. İşlemcilerin fiyatları hakkındaysa şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.


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Confusion 10 yıl
gömülü işlemcilerin kullanılacağı modellere örnek budur

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musandia 10 yıl
İnşlh bununla kurumsal sınıfta istediğini bulur.
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