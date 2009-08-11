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AMD gömülü sistemler için Neo X2 serisi iki yeni işlemci hazırladı.

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD gömülü sistemler için Neo X2 serisi iki yeni işlemci hazırladı.
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Yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma meraklıları için hazırladığı Phenom II X4 965 Black Edition (3.4GHz) modeli merakla beklenen AMD, endüstriyel uygulamalar ve gömülü sistemler için iki yeni işlemci hazırladı. Özellikle kiosklarda ve dijital sinyal uygulamalarında kullanılacağı belirtilen yeni işlemcilerden Turion Neo X2 L625 1.6GHz'de, Athlon Neo X2 L325 modeli ise 1.5GHz'de çalışıyor.

Isıl güç tasarımları 18 Watt olarak belirlenen yeni işlemcilerin ASB1 BGA entegre istemci platformu kapsamında hazırlandıkları belirtilirken, Neo X2 serisi yeni işlemcilerin güç verdiği entegre sistemlerin yakın zamanda satışa sunulacağı belirtiliyor.


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bluemad 9 yıl
"AMD, endüstriyel uygulamalar ve gömülü sistemler için iki yeni işlemci hazırladı. Özellikle kiosklarda ve dijital sinyal uygulamalarında kullanılacağı belirtilen"
??????
bu islemciler netbook lar icin degil sanirim.....
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XivA 9 yıl
intel atom 8 watt ama performans berbat ion suz grafik rezalet ve dahili bellek kontrolcü yok. toplam sistem olarak bunlardan daha fazla güç çekiyor. atomun kuzey köprüsü 15-20 watt arasında güç kullanımı 740 ise 2-3watt.!
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tarnat1985 9 yıl
Nvidia İon platformunu bu işlemcilerede uyarlasa bari..
Hiç değilse, İntelin Pis rekabet politikalarını boşa çıkarırlar...
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adigehalil 9 yıl

tarnat1985

Nvidia İon platformunu bu işlemcilerede uyarlasa bari..
Hiç değilse, İntelin Pis rekabet politikalarını boşa çıkarırlar...


amd'nin ion'a ihtiyacı yok. çok daha verimli chipset'lere sahip ama gel gör ki; herşey var ama helva yapan yok...
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kuruwa 9 yıl
atom çift çekirdeklileri 32 nm de üretilecek söylenen 8 watt ama 45 nm rede 18 wat ve üstelik çift çekirdek çok güzel sonuçki bellek konrtolcusu içinde iken intel atomla gene kazıklayabildiği akdar kazıkladı bilinçsiz kullanıcıyı amd geç kalamsa idi bu işlemcilerle atomu coktan söndürürdü
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dante38 9 yıl
evet amdnin bu atağı çok iyi oldu.
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IgorStravinsky 9 yıl
18 Watt harika bi değer
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Timeguard 9 yıl
atomdan cok cok ıyı
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