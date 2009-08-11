AMD gömülü sistemler için Neo X2 serisi iki yeni işlemci hazırladı.

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Yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma meraklıları için hazırladığı Phenom II X4 965 Black Edition (3.4GHz) modeli merakla beklenen AMD, endüstriyel uygulamalar ve gömülü sistemler için iki yeni işlemci hazırladı. Özellikle kiosklarda ve dijital sinyal uygulamalarında kullanılacağı belirtilen yeni işlemcilerden Turion Neo X2 L625 1.6GHz'de, Athlon Neo X2 L325 modeli ise 1.5GHz'de çalışıyor.

Isıl güç tasarımları 18 Watt olarak belirlenen yeni işlemcilerin ASB1 BGA entegre istemci platformu kapsamında hazırlandıkları belirtilirken, Neo X2 serisi yeni işlemcilerin güç verdiği entegre sistemlerin yakın zamanda satışa sunulacağı belirtiliyor.