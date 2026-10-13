Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD Helion tanıtıldı: Tek sunucuda on binlerce işlemci çekirdeği olacak

    AMD, tek rafta 32.768 Zen 6 çekirdeği barındırabilen Helion platformunu tanıttı. Yapay zeka ajanları için geliştirilen yeni altyapı, CPU ve GPU destekli iki farklı yapılandırmayla geliyor.

    AMD Helion tanıtıldı: Tek sunucuda 32.768 Zen 6 çekirdeği Tam Boyutta Gör

    AMD, yapay zeka ajanlarının çalıştırılması için geliştirilen yeni raf ölçekli tasarımı Helion'u duyurdu. Open Compute Project (OCP) standartlarını temel alan yeni tasarım, özellikle yapay zeka ajanlarının görev yürütme süreçlerinde ihtiyaç duyduğu işlemci kapasitesine odaklanıyor. AMD Helion, yalnızca CPU kullanan yapılandırmada 128 adet EPYC 9996 işlemci ve toplam 32.768 Zen 6 çekirdeği destekleyebiliyor. Alternatif yapılandırmada ise EPYC işlemciler, Instinct MI350P GPU'lar ve genel amaçlı bilgi işlem birimleri aynı raf içerisinde bir araya geliyor.

    AMD Helion ajanlara yardımcı olacak

    AMD'nin yeni referans tasarımı, şirketin geçen yıl tanıttığı Helios raf ölçekli altyapısını tamamlıyor. Helios daha çok yapay zeka modellerinin eğitimi ve çıkarım işlemlerine odaklanırken Helion, yapay zeka ajanlarının görevleri yürütmek için ihtiyaç duyduğu CPU kapasitesini karşılamayı hedefliyor.

    Agentic AI olarak adlandırılan yaklaşımda yapay zeka sistemleri, kullanıcı adına birden fazla aşamadan oluşan görevleri yerine getirebiliyor. Kod yazma, yazılım geliştirme, veri işleme ve karmaşık iş akışlarının yürütülmesi gibi görevler yüksek işlemci kapasitesine ihtiyaç duyabiliyor. Bu süreçlerde görevlerin yürütülmesi ile yapay zeka modelinin çıkarım işlemleri farklı altyapılara dağıtılabiliyor.

    AMD Helion'un CPU odaklı yapılandırması da bu iş yükü modelini hedefliyor. Her yapay zeka ajanına ana sistemde belirli bir hesaplama kapasitesi ayrılabiliyor. Ajanların kod çalıştırma veya yazılım oluşturma gibi işlemleri CPU sunucularında yürütülürken daha yoğun model çıkarım işlemleri ayrı GPU altyapılarında gerçekleştirilebiliyor.

    Meta'nın Muse ve OpenAI'ın Dots projelerinde görülen kişisel yapay zeka ajanları aslında tam olarak bu tip platformlara ihtiyaç duyuyor. AMD, Helion ile özellikle büyük ölçekli bulut hizmeti sağlayıcılarının artan işlemci kapasitesi ihtiyacına yanıt vermeyi amaçlıyor.

    Tek rafta 32.768 Zen 6 çekirdeği

    AMD Helion tanıtıldı: Tek sunucuda 32.768 Zen 6 çekirdeği Tam Boyutta Gör

    AMD Helion'un en dikkat çekici yapılandırması, altıncı nesil EPYC işlemcilerle hazırlanan CPU odaklı sistem. Bu yapılandırmada 256 çekirdekli EPYC 9996 işlemcilerden 128 tanesi bir araya geliyor ve tek bir rafta toplamda 32.768 CPU çekirdeği sunuluyor.

    Tasarım, standart sunucu raflarından daha geniş ve yüksek olan 21 inçlik bir raf yapısını temel alıyor. Open Compute Project'in ORv4 teknik özelliklerine uygun olarak geliştirilen sistem, 21 inç genişliğinde ve 48 mm yüksekliğinde toplam 44 OpenU tepsisini destekliyor. Bu tepsiler, standart EA1-310 tepsilerinden biraz daha büyük boyutlara sahip.

    GPU destekli hepsi bir arada yapılandırma da sunulacak

    AMD Helion tanıtıldı: Tek sunucuda 32.768 Zen 6 çekirdeği Tam Boyutta Gör

    AMD, Helion için CPU ve GPU kaynaklarını aynı raf içerisinde birleştiren alternatif bir yapılandırma da hazırlıyor. Bu modelde AMD EPYC işlemciler, 16 adede kadar AMD Instinct MI350P GPU ve genel amaçlı bilgi işlem kaynakları aynı platformda bir araya getirilebiliyor.

    AMD'nin belirttiğine göre bu yapılandırma, kurumsal müşterilere veri yönetimi, ağ iletişimi ve yapay zeka iş yükleri için bütünleşik bir altyapı sunmayı hedefliyor.

    AMD Helion ne zaman kullanılabilir olacak?

    AMD, Helion'u doğrudan satacağı bir sunucu ürünü olarak konumlandırmıyor. Şirket, tasarımın teknik özelliklerini Open Compute Project'e sunarak ekosistemin kullanımına açmayı planlıyor. Sistemin üretimi ve pazara sunulması ise OEM ve ODM iş ortakları tarafından gerçekleştirilecek.

    AMD, Helion üzerinde ekosistem ortaklarıyla birlikte çalıştığını ve ilk yapılandırmaların Kasım 2026'da kullanıma sunulmasının planlandığını belirtiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Terminatör 2 filmindeki sahne gerçek oldu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    beylikdüzü yakuplu nasıl bir yer polo 1.4 benzinli egea easy ile urban arasındaki fark stilizan 1 mg kullananlar kadınlar kulübü nakit avans nasıl ödenir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi REDMI A7 Pro
    Xiaomi REDMI A7 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000-50.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS ExpertBook P1
    ASUS ExpertBook P1
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum