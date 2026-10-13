AMD Helion tanıtıldı: Tek sunucuda on binlerce işlemci çekirdeği olacak

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AMD, yapay zeka ajanlarının çalıştırılması için geliştirilen yeni raf ölçekli tasarımı Helion'u duyurdu. Open Compute Project (OCP) standartlarını temel alan yeni tasarım, özellikle yapay zeka ajanlarının görev yürütme süreçlerinde ihtiyaç duyduğu işlemci kapasitesine odaklanıyor. AMD Helion, yalnızca CPU kullanan yapılandırmada 128 adet EPYC 9996 işlemci ve toplam 32.768 Zen 6 çekirdeği destekleyebiliyor. Alternatif yapılandırmada ise EPYC işlemciler, Instinct MI350P GPU'lar ve genel amaçlı bilgi işlem birimleri aynı raf içerisinde bir araya geliyor.

AMD Helion ajanlara yardımcı olacak

AMD'nin yeni referans tasarımı, şirketin geçen yıl tanıttığı Helios raf ölçekli altyapısını tamamlıyor. Helios daha çok yapay zeka modellerinin eğitimi ve çıkarım işlemlerine odaklanırken Helion, yapay zeka ajanlarının görevleri yürütmek için ihtiyaç duyduğu CPU kapasitesini karşılamayı hedefliyor.

Agentic AI olarak adlandırılan yaklaşımda yapay zeka sistemleri, kullanıcı adına birden fazla aşamadan oluşan görevleri yerine getirebiliyor. Kod yazma, yazılım geliştirme, veri işleme ve karmaşık iş akışlarının yürütülmesi gibi görevler yüksek işlemci kapasitesine ihtiyaç duyabiliyor. Bu süreçlerde görevlerin yürütülmesi ile yapay zeka modelinin çıkarım işlemleri farklı altyapılara dağıtılabiliyor.

AMD Helion'un CPU odaklı yapılandırması da bu iş yükü modelini hedefliyor. Her yapay zeka ajanına ana sistemde belirli bir hesaplama kapasitesi ayrılabiliyor. Ajanların kod çalıştırma veya yazılım oluşturma gibi işlemleri CPU sunucularında yürütülürken daha yoğun model çıkarım işlemleri ayrı GPU altyapılarında gerçekleştirilebiliyor.

Meta'nın Muse ve OpenAI'ın Dots projelerinde görülen kişisel yapay zeka ajanları aslında tam olarak bu tip platformlara ihtiyaç duyuyor. AMD, Helion ile özellikle büyük ölçekli bulut hizmeti sağlayıcılarının artan işlemci kapasitesi ihtiyacına yanıt vermeyi amaçlıyor.

Tek rafta 32.768 Zen 6 çekirdeği

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AMD Helion'un en dikkat çekici yapılandırması, altıncı nesil EPYC işlemcilerle hazırlanan CPU odaklı sistem. Bu yapılandırmada 256 çekirdekli EPYC 9996 işlemcilerden 128 tanesi bir araya geliyor ve tek bir rafta toplamda 32.768 CPU çekirdeği sunuluyor.

Tasarım, standart sunucu raflarından daha geniş ve yüksek olan 21 inçlik bir raf yapısını temel alıyor. Open Compute Project'in ORv4 teknik özelliklerine uygun olarak geliştirilen sistem, 21 inç genişliğinde ve 48 mm yüksekliğinde toplam 44 OpenU tepsisini destekliyor. Bu tepsiler, standart EA1-310 tepsilerinden biraz daha büyük boyutlara sahip.

GPU destekli hepsi bir arada yapılandırma da sunulacak

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AMD, Helion için CPU ve GPU kaynaklarını aynı raf içerisinde birleştiren alternatif bir yapılandırma da hazırlıyor. Bu modelde AMD EPYC işlemciler, 16 adede kadar AMD Instinct MI350P GPU ve genel amaçlı bilgi işlem kaynakları aynı platformda bir araya getirilebiliyor.

AMD'nin belirttiğine göre bu yapılandırma, kurumsal müşterilere veri yönetimi, ağ iletişimi ve yapay zeka iş yükleri için bütünleşik bir altyapı sunmayı hedefliyor.

AMD Helion ne zaman kullanılabilir olacak?

AMD, Helion'u doğrudan satacağı bir sunucu ürünü olarak konumlandırmıyor. Şirket, tasarımın teknik özelliklerini Open Compute Project'e sunarak ekosistemin kullanımına açmayı planlıyor. Sistemin üretimi ve pazara sunulması ise OEM ve ODM iş ortakları tarafından gerçekleştirilecek.

AMD, Helion üzerinde ekosistem ortaklarıyla birlikte çalıştığını ve ilk yapılandırmaların Kasım 2026'da kullanıma sunulmasının planlandığını belirtiyor.

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AMD Helion tanıtıldı: Tek sunucuda 32.768 Zen 6 çekirdeği

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