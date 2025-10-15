Giriş
    AMD, Helios ile Nvidia’ya meydan okuyor: %50 daha fazla bellek ve kolay bakım

    AMD, AI veri merkezlerine yönelik yeni Helios raf ölçekli donanım platformunu tanıttı. Sistem, Nvidia Vera Rubin’e kıyasla %50 daha fazla bellek kapasitesi ve kolay bakım özellikleriyle öne çıkıyor.

    AMD Helios duyuruldu: Yapay zeka veri merkezleri için yeni sistem Tam Boyutta Gör
    AMD, “Helios” adını verdiği yeni nesil yapay zeka donanım platformunu resmen duyurdu. Tanıtılan sistem, Meta’nın OpenRack Wide form faktörüne uyumlu şekilde geliştirildi ve tamamen AMD donanım bileşenleri üzerine kuruldu. Şirket, bu platformla Nvidia’nın Blackwell ve Grace tabanlı GB300 NVL72 sistemlerine doğrudan rakip olmayı hedefliyor.

    AMD, Helios ile ölçek büyütüyor

    Helios, AMD’nin EPYC sunucu işlemcileri, Instinct MI450 GPU’ları, Pensando ağ donanımı ve ROCm yazılım altyapısını tek bir entegre çözümde bir araya getiriyor. Bu yapı, AMD’nin açıklamasına göre hem performans hem de enerji verimliliği açısından yapay zeka altyapılarında önemli bir avantaj sunuyor. Sistem, UALink ve UEC Ethernet bağlantı standartlarını kullanarak genişletilebilirliği artırıyor.

    AMD Helios duyuruldu: Yapay zeka veri merkezleri için yeni sistem Tam Boyutta Gör
    Bir diğer önemli yenilik ise hızlı bağlantı ve sökülebilir sıvı soğutma sistemi. Bu özellik, veri merkezlerinde yüksek yoğunluklu GPU kurulumlarını mümkün kılarken bakım süreçlerini de büyük ölçüde basitleştiriyor. Teknik açıdan bakıldığında, Helios sisteminde yer alan her bir MI450 GPU, 432 GB HBM4 bellek kapasitesine ve 19,6 TB/s toplam bellek bant genişliğine sahip. Sistemde toplam 72 GPU bulunuyor ve bu yapı 1,4 exaFLOPS FP8 işlem gücü sunabiliyor. Toplamda 31 TB HBM4 belleğe ulaşan sistem, veri yoğun yapay zeka modelleri için ciddi bir bellek avantajı sağlıyor.

    AMD, lansmanda rakibi Nvidia’ya da göndermede bulundu. Şirket, Helios’un Nvidia’nın gelecek nesil Vera Rubin platformundan %50 daha yüksek belleğe sahip olduğunu vurguladı.

    Ayrıca AMD, Helios platformunu ilk kullanacak müşterisini de duyurdu. Oracle, mevcut iş birliğini genişleterek 50.000 adet MI450 GPU’nun konuşlandırılacağı ilk Helios raf sistemlerini 2026’nın üçüncü çeyreğinde devreye alacak. Şirket, 2027’de bu yatırımı daha da genişletmeyi planlıyor.

