AMD, Helios ile Nvidia’ya meydan okuyor: %50 daha fazla bellek ve kolay bakım

Helios, AMD’nin EPYC sunucu işlemcileri, Instinct MI450 GPU’ları, Pensando ağ donanımı ve ROCm yazılım altyapısını tek bir entegre çözümde bir araya getiriyor. Bu yapı, AMD’nin açıklamasına göre hem performans hem de enerji verimliliği açısından yapay zeka altyapılarında önemli bir avantaj sunuyor. Sistem, UALink ve UEC Ethernet bağlantı standartlarını kullanarak genişletilebilirliği artırıyor.
AMD, lansmanda rakibi Nvidia’ya da göndermede bulundu. Şirket, Helios’un Nvidia’nın gelecek nesil Vera Rubin platformundan %50 daha yüksekbelleğe sahip olduğunu vurguladı.
Ayrıca AMD, Helios platformunu ilk kullanacak müşterisini de duyurdu. Oracle, mevcut iş birliğini genişleterek 50.000 adet MI450 GPU’nun konuşlandırılacağı ilk Helios raf sistemlerini 2026’nın üçüncü çeyreğinde devreye alacak. Şirket, 2027’de bu yatırımı daha da genişletmeyi planlıyor.