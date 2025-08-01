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Tam Boyutta Gör AMD, işlemci dünyasında kartları yeniden dağıtırken tüm segmentlerde lider olduğunu iddia ediyor. Şirketin Zen 5 mimarisiyle güçlendirdiği yeni nesil işlemcileri, hem performans hem de verimlilik açısından tüm segmentlerde rakiplerini geride bırakarak "dünyanın en hızlı işlemcileri" unvanını kazandı.

AMD, CPU’da lider

Sunucu tarafında EPYC 9005 serisi, hem bulut hem de kurumsal pazarlarda öne çıkarken, Haziran 2025 Top500 süper bilgisayar listesinde ilk iki sırayı alarak bu başarısını küresel ölçekte tescilledi. Birinci sıradaki El Capitan ve ikinci sıradaki Frontier süper bilgisayarlarının her ikisi de AMD EPYC tabanlı çözümlerle çalışıyor.

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İş istasyonu alanında ise Threadripper PRO 9000 WX serisi, Intel’in Xeon 6 ailesini geride bıraktı. Aynı zamanda Threadripper 9000 serisi, önceki nesle göre yüzde 30’a varan performans artışı sunarak yüksek performanslı iş yüklerinde liderliğe yerleşti.

Tüketici segmentinde de durum farklı değil. AMD’nin yeni nesil oyun işlemcisi Ryzen 9 9950X3D, şu anda dünyanın en hızlı oyun işlemcisi olarak öne çıkıyor. Onu takip eden Ryzen 9 9800X3D ise benzer seviyede oyun performansı sunuyor. Mobil tarafta da AMD'nin eli güçlü: Ryzen 9 9955HX3D, taşınabilir sistemlerde hem oyun hem üretkenlik tarafında dikkat çekici sonuçlar veriyor.

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Yapay zeka alanında ise Ryzen AI Max serisi, 128 milyar parametreli modelleri yerel olarak çalıştırabilen tek Windows işlemcisi olma özelliğini taşıyor. Ayrıca Zen 5 mimarili Ryzen Z2 serisi, el konsolu üreticileri tarafından hızla benimseniyor ve bu segmentteki en güçlü entegre grafik performansını sunuyor.

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AMD, her alanda “dünyanın en hızlı işlemcisine” sahip

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