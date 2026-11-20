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Oynat AMD hisseleri, Çin bağlantılı iddiaların ardından yüzde 8 değer kaybetti. Yayımlanan raporda, AMD yazılımlarının kara listedeki Çinli IEIT Systems ve ortaklarınca kullanıldığı, şirketin yaptırımlı firmalardan lisans geliri sağladığı öne sürüldü. Suçlamaları reddeden AMD ise ABD yasalarına tam uyum sağladıklarını vurguladı. Bu durum, Çin pazarında payını artırmak isteyen AMD üzerindeki baskıyı tırmandırabilir. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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AMD hisseleri, şirketin Çinli sunucu üreticileriyle ilişkilerine yönelik bir raporun ardından perşembe günü yüzde 8 değer kaybetti. Hunterbrook Media tarafından yayımlanan raporda, AMD'nin kullandığı bazı teknolojilerin ABD'nin kara listeye aldığı Çinli şirketler tarafından kullanıldığıöne sürüldü. Bu ilişkilerin ABD yönetiminin daha sıkı incelemesine yol açabileceği belirtiliyor.

AMD’nin yazılımı Çinli sunucularda

Hunterbrook Media'nın haberine göre AMD'nin sunucularda kullanılan işlemcilerinin çalışması için gerekli olan firmware yazılımlarının yeni sürümleri, Çinli sunucu üreticisi IEIT Systems tarafından da kullanılıyor. ABD Ticaret Bakanlığı, IEIT Systems'i Mart 2025'te kara listeye almıştı.

Raporda, bu şirketle yakın ilişkileri bulunan üç farklı kuruluşun da aynı AMD firmware yazılımlarını kullandığı belirtiliyor. Çin'deki Maginfra, Singapur'daki Kaytus ve ABD merkezli Aivres, AMD işlemcili sunucuları kendi markalarıyla satıyor.

Raporda AMD'nin başka kara listedeki Çinli şirketlerle de finansal ilişkileri olduğu iddia ediliyor. Hunterbrook Media'ya göre AMD'nin 2025 yılında bildirdiği 67 milyon dolarlık lisans gelirinin bir bölümü 2019 yılında ABD'nin kara listesine alınan iki Çinli çip girişiminden geliyor.

Raporun yayımlanmasının ardından Hunterbrook Capital, AMD hisselerinde açığa satış pozisyonu aldığını duyurdu.

AMD iddiaları reddetti

AMD, söz konusu iddiaların şirketin ticari faaliyetlerini ve iş ilişkilerini yanlış yansıttığını açıkladı. Reuters'a konuşan şirket sözcüsü, AMD'nin ABD'nin ihracat kontrol yasalarına ve düzenlemelerine uygun hareket ettiğini belirtti.

Sözcü ayrıca şirketin dünya genelindeki faaliyetlerinde yasal uyumu sağlamak için kapsamlı denetim süreçleri uyguladığını ve müşterilerine hizmet vermeyi sürdürdüğünü ifade etti.

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Gelişmeler, AMD'nin Nvidia'nın Çin pazarında karşılaştığı sorunlardan yararlanma ihtimalini de gündeme getiriyor. ABD'nin gelişmiş yapay zeka çiplerinin Çin'e satışına yönelik ihracat kısıtlamaları, Nvidia'nın bu pazardaki faaliyetlerini zorlaştırıyor. Washington yönetimi, bu hafta açıkladığı yeni önlemlerle kısıtlamaları daha da sıkılaştırdı. Nvidia ise Çin’e satış yapmayı durdurduğunu açıkladı.

AMD, Nvidia'nın karşılaştığı bu engellerden yararlanarak Çin pazarında daha fazla pay elde edebilir. Ancak şirketin Çinli kuruluşlarla bağlantılarına yönelik son iddialar, ABD yönetiminin AMD'yi de daha yakından incelemesine neden olabilir.

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AMD hisseleri Çin bağlantıları iddiası nedeniyle sert düştü

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