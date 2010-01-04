AMD ilk çeyrekte lanse edeceği işlemcileri açıkladı

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AMD ilk çeyrek için planladığı yeni işlemci modellerini açıkladı. Thuban kod adını taşıyan 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerini ikinci çeyrekte pazara sunmayı planlayan AMD, ilk çeyrek yani Ocak-Şubat-Mart dönemini için maliyet odaklı yeni modellerini duyurmaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre firma önümüzdeki üç ay için Phenom II X2, Athlon II X2, X3 ve X4 serisi dört yeni model planlıyor.

AMD'nin kullanıma sunacağı modellerinde çarpan kilidi açık olarak gelecek Phenom II X2 555 Black Edition modeli 3.2GHz'de çalışıyor. Çekirdek aşırtma uygulamalarına yatkın olabileceği söylenen yeni işlemciyle birlikte 2.9GHz'de çalışan Athlon II X4 635, 3.1GHz'de çalışan üç çekirdekli Athlon II X3 440 ve çift çekirdekli Athlon II X2 255 modellerini kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor.