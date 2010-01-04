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AMD ilk çeyrekte lanse edeceği işlemcileri açıkladı

9 yıl
11,9b
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25
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD ilk çeyrekte lanse edeceği işlemcileri açıkladı
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AMD ilk çeyrek için planladığı yeni işlemci modellerini açıkladı. Thuban kod adını taşıyan 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerini ikinci çeyrekte pazara sunmayı planlayan AMD, ilk çeyrek yani Ocak-Şubat-Mart dönemini için maliyet odaklı yeni modellerini duyurmaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre firma önümüzdeki üç ay için Phenom II X2, Athlon II X2, X3 ve X4 serisi dört yeni model planlıyor.

AMD'nin kullanıma sunacağı modellerinde çarpan kilidi açık olarak gelecek Phenom II X2 555 Black Edition modeli 3.2GHz'de çalışıyor. Çekirdek aşırtma uygulamalarına yatkın olabileceği söylenen yeni işlemciyle birlikte 2.9GHz'de çalışan Athlon II X4 635, 3.1GHz'de çalışan üç çekirdekli Athlon II X3 440 ve çift çekirdekli Athlon II X2 255 modellerini kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor.


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sotoxs 9 yıl
a-AMD , b-AMD , c-AMD , d-hepsi
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ser_ka_n 9 yıl
AMD Athlon II X4 635, 4x 2.90GHz, boxed (ADX635WFGIBOX)

Quad-Core "Propus"
• TDP: 95W
• Fertigung: 45nm
• L2-Cache: 4x 512kB
• Hypertransport: 4.0GT/s
• Memory Controller: Dual Channel PC3-10667U (DDR3-1333) für 2 Module,
Dual Channel PC3-8500U (DDR3-1066), Dual Channel PC2-8500U (DDR2-1066)
• Stepping: kA • MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V

tweakpc.de/...


AMD Athlon II X3 440, 3x 3.00GHz, boxed (ADX440WFGIBOX)

Triple-Core "Rana"
• TDP: 95W
• Fertigung: 45nm
• L2-Cache: 3x 512kB
• Hypertransport: 4.0GT/s
• Memory Controller: Dual Channel PC3-10667U (DDR3-1333) für 2 Module, Dual Channel PC3-8500U (DDR3-1066),

Dual Channel PC2-8500U (DDR2-1066)
• Stepping: C2
• MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V

tweakpc.de/...


AMD Athlon II X2 255, 2x 3.10GHz, boxed (ADX255OCGQBOX)

Dual-Core "Regor"
• TDP: 65W
• Fertigung: 45nm
• L2-Cache: 2x 1MB
• Hypertransport: 4.0GT/s
• Memory Controller: Dual Channel PC3-10667U (DDR3-1333) für 2 Module, Dual Channel PC3-8500U (DDR3-1066),

Dual Channel PC2-8500U (DDR2-1066)
• Stepping: C2
• MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V

tweakpc.de/...


AMD Phenom II X2 555 Black Edition, 2x 3.20GHz, boxed (HDZ555WFGMBOX)

Dual-Core "Callisto"
• TDP: 80W • Fertigung: 45nm
• L2-Cache: 2x 512kB
• L3-Cache: 6MB shared
• Hypertransport: 4.0GT/s
• Memory Controller: Dual Channel PC3-10667U (DDR3-1333) für 2 Module, Dual Channel PC3-8500U (DDR3-1066),

Dual Channel PC2-8500U (DDR2-1066)
• Stepping: C3
• MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V
• Multiplikator frei wählbar

tweakpc.de/...
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sertacaygun 9 yıl
AMD eskiden böyle değildi, gereğinden fazla seçenek oldu...
Ama neyse, fazla seçenek göz çıkartmaz :D !
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N-0NE 9 yıl
Mimari farkı yok yani ?
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hærun 9 yıl

N-0NE

Mimari farkı yok yani ?

phenom daha fazla güç tüketir
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N-0NE 9 yıl
Phenom 2 x2 ile athlon 2 x2 arasında ne fark vardır sorması ayıp ???
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hærun 9 yıl

N-0NE

Phenom 2 x2 ile athlon 2 x2 arasında ne fark vardır sorması ayıp ???

l3 önbellek farkı
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miharbi17 9 yıl
c3 revizyonmu bunlar peki ?
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showstopper41 9 yıl
phenom II x6 ların TDP değerleri ne kadar olacak? Muhtemelen black edition bir phenom II x6 da olacaktır.
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renklem 9 yıl
Güzelmiş
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