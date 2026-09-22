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    AMD ilk kez 1 trilyon dolarlık piyasa değerini aştı

    AMD hisseleri son beş işlem gününde yaklaşık yüzde 25 yükselirken şirketin piyasa değeri ilk kez 1 trilyon doları aştı. Şirketin hisseleri 615,52 dolarla rekor kırdı.

    AMD ilk kez 1 trilyon dolarlık piyasa değerini aştı Tam Boyutta Gör

    AMD hisseleri istikrarlı tırmanışını sürdürüyor. Şirket hisselerinin pazartesi gününü yaklaşık yüzde 10’luk artışla tamamlamasıyla birlikte AMD, tarihinde ilk kez 1 trilyon dolarlık piyasa değerini aştı. Hisselerdeki yükseliş özellikle son beş işlem gününde gerçekleşti ve bu süreçte yaklaşık yüzde 25'lik değer artışı yaşandı. Şirketin yıl başından bu yana değer kazancı ise yüzde 180'i aştı.

    AMD hisseleri neden yükseliyor?

    AMD'nin son dönemdeki yükselişinde yapay zeka altyapısına yönelik harcamalar ve şirketin veri merkezi faaliyetlerindeki büyüme öne çıkıyor. Özellikle yapay zeka hızlandırıcılarına yönelik talebin artması, AMD'nin Nvidia'nın hakim olduğu pazarda daha fazla gelir elde etmesini sağlıyor.

    Şirket hisseleri, ağustos ayında açıklanan ikinci çeyrek sonuçlarının ardından kısa süreli bir baskı yaşamıştı. AMD'nin finansal sonuçları beklentileri aşmasına rağmen gelecek döneme ilişkin tahminler, bazı yatırımcıların yükselttiği beklentilerin altında kalmıştı. Sonraki haftalarda ise hisselerde yeniden güçlü bir toparlanma görüldü.

    Veri merkezi gelirleri yüzde 107 arttı

    AMD'nin ikinci çeyrek geliri yıllık bazda yüzde 50 artarak 11,54 milyar dolara yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde şirketin geliri 7,69 milyar dolar seviyesindeydi. Büyümenin en önemli kaynaklarından biri veri merkezi birimi oldu. Birimin geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 107 artışla 6,7 milyar dolara ulaştı. Yapay zeka çipleri, bu güçlü büyümede önemli bir paya sahip oldu.

    AMD CEO'su Lisa Su, geçtiğimiz ay yapılan bilanço görüşmesinde şirketin veri merkezi gelirlerinin 2027 yılında iki katına çıkmasını beklediklerini açıkladı.

    AMD'nin piyasa değerindeki yükselişe rağmen Nvidia ile arasındaki ölçek farkı oldukça yüksek. Nvidia'nın piyasa değeri yaklaşık 5,4 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. Şirket, yapay zeka veri merkezlerinde kullanılan çip pazarının çok büyük bir bölümünü kontrol ediyor.

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