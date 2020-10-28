AMD Infinty Cache nedir?

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RDNA2 mimarisiyle gelen RX 6000 serisi donanım dünyasının gündeminde ilk sıralardan yerini almayı başardı. Yeni kartlarla birlikte üst segmentte de varım diyen AMD’nin yeni önbelleği dikkat çekti.

Tanıtılan 3 kartta da yer alan 128 MB’lık Infiinty Cache aslında ilk değil. Özellikle de AMD bunu daha önce tecrübe etmişti. Xbox One/S’teki SoC’u 32 MB’Lık eSRAM ile destekleyen kırmızı ekip buna karşın ekran kartlarında hiç bu denli büyük bir önbelleğe yer vermemişti.

GPU'ya önbellek takviyesi

İşlemcilerde yer alan L3 önbellek gibi düşünebileceğimiz 128 MB’lık devasa önbellek işlemlerin VRAM’e düşmeden önce hızlı bir şekilde yazılıp okunabileceği bir bölüm olarak konumlandırılmış. Fikir oldukça güzel olsa da önbelleğin iki türlü maliyeti karşımıza çıkıyor: Üretim maliyeti ve büyüyen zar alanı.

Özellikle de önbelleğin ne denli yer kapladığı düşünülecek olursa Infinity Cache’in 6 milyar transistör’den oluşması olası. Buna karşın Navi 21’in 10.3 milyar transistörden oluştuğu düşünülecek olursa AMD’nin daha az transistör ve alan kullanarak bu önbelleği konumlandırmış olması muhtemel görünüyor.

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Yüksek kapasiteli önbelleğin getirileri ise performans ve düşük güç tüketimi olarak sıralanabilir. VRAM’in kullanacağı güçten tasarruf sağlayacağı gibi sayıca daha az belleğin kullanılmasının önünü açarak da güç tüketimini olumlu etkiliyor.

Kırmızı ekibin slaytlarına göre 256-bit bellek+Infinity Cache kombinasyonu 384-bit belleğin tercih edildiği senaryonun %90’ı kadar tüketirken 2 kattan daha fazla anlık bant genişliği sunabiliyor.

AMD’nin iddialarına göre büyük önbelleğin bir katkısı da GPU’nun daha yüksek frekanslarda çalışabilmesi. GPU’nun işlemler arasındaki beklemelerini azaltan Infinity Cache daha yüksek frekanslara ulaşılmasında etkili.

Bununla birlikte Infinity Cache’in önümüzdeki dönemde AMD’nin ışın izleme performansında da öenmli rolü olacağa benziyor. Zira GPU’nun ışın izleme hızlandırıcıları verilerinin büyük bir bölümünü burada tutacaklar.

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Son olarak Infinity Cache ile ilgili elimizdeki bilgiler oldukça kısıtlı. Büyük önbelleğin performansa katkısı, nasıl kullanılacağı ve geliştiricilerin direkt erişiminin olup olmayacağı önemli sorular olarak karşımıza duruyor. Diğer taraftan bu hamle aynı zamanda oldukça riskli de. 128 MB’lık görece küçük ama hızlı önbelleğin yüksek bant genişliği karşısındaki durumunu zaman gösterecek.

https://www.anandtech.com/show/16202/amd-reveals-the-radeon-rx-6000-series-rdna2-starts-at-the-highend-coming-november-18th/2

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