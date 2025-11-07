Giriş
    AMD Instinct MI308 yongası Çin pazarına onay aldı ama halen bir engel var

    AMD Instinct MI308 yapay zekâ hızlandırıcısının Çin pazarında önemli bir alternatif olmasını bekleyen firma, Çin hükümetinin aldığı karar sonrası adeta yıkıldı.  

    AMD Instinct MI308 Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın çekilmesinin ardından Çin yapay zekâ yonga pazarı AMD için bir fırsat haline gelmişti ancak Çin hükümetinin kurumsal müşterilere yerli çözümleri şart koşması işleri değiştirdi. AMD bir çıkış yolu alıyor. 

    AMD Instinct MI308 buruk sevinç yaşadı

    Instinct MI308 hızlandırıcısı için ABD yönetiminin onayını bekleyen AMD, bu hafta beklendiği gibi satış onayını elde etti. Instinct MI308 özellikle Nvidia H20 hızlandırıcısına alternatif olarak gösterildiği için beklentileri de yükseltmişti. 

    Bununla birlikte Çin hükümetinin kurumsal tarafta yerli yapay zekâ çözümlerini mecburi hale getirmesi sevinçleri kursakta bıraktı. Firma dördüncü çeyrek mali beklenti raporunda Instinct MI308 Çin satışlarına yer vermedi zira henüz pazarda nasıl bir strateji izleyeceğini belirleyemedi. 

    Kaynaklar AMD’nin yerel oyuncular ile görüşme halinde olduğunu ancak bir sonuç elde edilemediğini belirtiyor. Özellikle Trump-Xi görüşmesinin ardından bir gelişme yaşanırsa AMD de bundan faydalanacak. 

