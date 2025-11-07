AMD Instinct MI308 yongası Çin pazarına onay aldı ama halen bir engel var

AMD Instinct MI308 buruk sevinç yaşadı
Instinct MI308 hızlandırıcısı için ABD yönetiminin onayını bekleyen AMD, bu hafta beklendiği gibi satış onayını elde etti. Instinct MI308 özellikle Nvidia H20 hızlandırıcısına alternatif olarak gösterildiği için beklentileri de yükseltmişti.
Bununla birlikte Çin hükümetinin kurumsal tarafta yerli yapay zekâ çözümlerini mecburi hale getirmesi sevinçleri kursakta bıraktı. Firma dördüncü çeyrek mali beklenti raporunda Instinct MI308 Çin satışlarına yer vermedi zira henüz pazarda nasıl bir strateji izleyeceğini belirleyemedi.
Kaynaklar AMD'nin yerel oyuncular ile görüşme halinde olduğunu ancak bir sonuç elde edilemediğini belirtiyor. Özellikle Trump-Xi görüşmesinin ardından bir gelişme yaşanırsa AMD de bundan faydalanacak.