AMD Instinct MI500, CDNA 6 mimarisi ve 2nm üretim süreciyle gelecek

Tam Boyutta Gör AMD’nin CES 2026’daptığı önemli duyurulardan birisi de yeni nesil hızlandırıcısı Instinct MI500 serisi hakkında oldu. Şirketin paylaştığı bilgilere göre MI500, 2027 yılında piyasaya sürülecek. Yeni seride gelişmiş 2nm üretim süreci ve CDNA 6 mimarisi ile HBM4E bellek teknolojisi bir araya gelecek.

AMD’nin açıklamasına göre Instinct MI500 serisi, TSMC tarafından üretilen gelişmiş bir 2nm üretim teknolojisine dayanacak. Şirketin mevcut alan MI400 serisi de 2nm sınıfı bir süreç kullanıyor ancak MI500 için tercih edilen teknolojinin daha ileri optimizasyonlar sunduğu belirtiliyor. Dolayısıyla TSMC N2 yerine N2P tercih edilebilir. Bu yeni üretim süreci daha yüksek performans, daha iyi enerji verimliliği ve ölçeklenebilirlik açısından önemli kazanımlar sağlayacak.

CDNA 6 mimarisine geçiş

Tam Boyutta Gör Instinct MI500’ün en dikkat çekici teknik yeniliklerinden birisi şüphesiz CDNA 6 mimarisi olacak. Mevcut MI400 serisinde kullanılan CDNA 5 mimarisinin yerini alacak bu yeni yapı, özellikle yapay zeka ve yüksek performanslı hesaplama iş yükleri için tasarlanmış durumda. AMD ayrıca, önceki iddiaların aksine Instinct hızlandırıcılarında mimari isimlendirmede UDNA’ya geçiş yapmayacağını, CDNA markasını sürdürmeye devam edeceğini de netleştirdi.

Bellek tarafında ise MI500, HBM4E teknolojisini kullanacak. Bu bellekler, HBM4 tabanlı MI400 hızlandırıcılarında sunulan 19,6 TB/s bellek bant genişliğinin de üzerine çıkacak şekilde konumlandırılıyor. Henüz bu bellekler hakkında pek fazla bilgimiz bulunmuyor.

AMD, Instinct MI500 serisiyle birlikte yapay zeka performansında dört yıl içinde 1000 katın üzerinde artış hedeflediğini vurguluyor. Şirket, bu agresif yol haritasının hızla büyüyen yapay zeka talebini karşılamak ve pazardaki rekabeti yakından takip etmek açısından kritik olduğunu belirtiyor. AMD’nin artık yıllık ürün güncelleme döngüsüne geçmiş olması, veri merkezi ve yapay zeka alanında çok daha hızlı bir yenilenme sürecinin habercisi olarak değerlendiriliyor.

Bunun bir diğer anlamı da AI donanımlarına olan talebin yüksek seyredecek olması. Haliyle tüketici sınıfı ürünlerin önem ve öncelik derecesi geri planda kalmaya devam edecek. Zaten mevcut DRAM ve NAND kıtlığının bu nedenle kısa süre süreli olmayacağı belirtiliyordu.

