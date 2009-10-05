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AMD işlemci fiyatlarında 50$'a varan indirim yapıyor

AMD üst seviye işlemcilerinde indirime gidiyor. Phenom II X3 ve X4 işlemcilerinde modeline göre 50$'a varan indirim yapılıyor.
9 yıl
9,1b
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75
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Athlon II X4 620 modeliyle endüstride ilk defa 99$ seviyesinden dört çekirdekli işlemci sunmaya başlayan AMD, yeni bir fiyat indirimiyle Intel'in Lynnfield kod adını taşıyan Core ve i5 ve Core i7 serisi yeni nesil işlemcilerine karşı daha rekabetçi olmayı hedefliyor. Yüksek performans segmenti için en son 3.4GHz'de çalışan Phenom II X4 965 Black Edition modelini satışa sunan, gelen yeni bilgilere göre 3.6GHz'de çalışan Phenom II X4 975 Black Edition modeli için de çalışmalarına devam eden AMD, yapacağı yeni fiyat indirimiyle üç ve dört çekirdekli dört güncel modelinde fiyatları aşağı çekmeye hazırlanıyor.

Önümüzdeki günlerde özellikle Athlon II serisi için üç ve dört çekirdekli yeni modellerini kullanıma sunması ayrıca ısıl güç tüketimi 45 Watt olarak belirlenen enerji verimli serisi dört çekirdekli işlemcileri için de yaygın satışa başlaması beklenen AMD, yeni fiyat indirimiyle özellikle yüksek performans segmentindeki dört çekirdekli işlemcilerini ön plana çıkartmayı amaçlıyor. Gelen bilgilere göre yapılacak yeni fiyat ayarlaması ile birlikte satılmakta olan güncel işlemcilerde 50$'a varan indirim yapılacak. Modeline göre 20$, 30$ ve 50$ ucuzlayacak işlemcilerin özellikle üst seviye modeller olması da dikkatlerden kaçmıyor.

AMD işlemci fiyatlarında 50$'a varan indirim yapıyor
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AMD'den gelen bilgilere göre firmanın güncel ürün gamı içerisindedeki en hızlı modeli olan dört çekirdekli Phenom II X4 965 Black Edition için 30$'lık indirime gidiliyor. Firmanın 16 Eylül tarihli güncel fiyat listesine göre adetli alımlarda 245$ seviyesinden satılmakta olan Phenom II X4 965 Black Edition, indirim sonrasında 215$ seviyesine gerileyecek gibi görünüyor. Yeni fiyat indirimine ek olarak AMD'nin Phenom II X4 965 BE için geliştirme çalışmalarına devam ettiğini ve ısıl güç tasarımı 140 Watt olan mevcut versiyonunun önümüzdeki günlerde 125 Watt'lık yeni bir versiyon ile güncelleneceğini de belirtelim.

Fiyatında indirime gidilecek bir diğer dört çekirdekli işlemci ise Phenom II X4 955 BE olacak. Black Edition serisindeki diğer işlemcilerde olduğu gibi çarpan kilidi açık olarak gelen ve yapılan ekstrem hız aşırtma çalışmasında ulaştığı 7GHz'lik saat hızı ile dört çekirdekli işlemciler için en yüksek saat hızı rekorunu kıran Phenom II X4 955 BE modelinde tam 50$'lık indirime gidiliyor. AMD'nin mevcut fiyat listesinde adetli alımlar için 245$'lık etiket fiyatına sahip olan işlemci, yeni fiyat indirimiyle birlikte 200$'ın altına gerileyecek gibi görünürken aynı oranda indirim Phenom II X4 945 için de gerçekleştirilecek.

Her iki versiyonu da (95 Watt ve 125 Watt) aynı fiyat seviyesinden satılan ve 3.0GHz'de çalışan Phenom II X4 945 modeli için de 50$'lık bir indirim planladığı ve yapılacak ayarlama sonrasında oluşacak yeni fiyatlandırma ile Phenom II X4 945 modelinin çok daha rekabetçi olacağı belirtiliyor. Üç çekirdekli işlemci ailesinde ise en azından mevcut bilgilere göre sadece 2.8GHz'de çalışan Phenom II X3 720 Black Edition modelinde20$'lık indirime gidilecek. Tamamı 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve Soket AM3 formunda olan işlemcilerin yeni fiyatlandırma sonrasında daha rekabetçi olmaları bekleniyor.


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os_lnx 7 ay
Başlığı görünce umutlandım.
Tarihi görünce.. anladınız siz onu.
Keşke AMD phenomları yenileyip piyasaya sürse.
975 mesela
3.8 ghz stok hızda ve 10 nm ile. gtx1050 rahat besleyen bir işlemci olur. Daha az enerji tüketerek. Tam bir F/P işlemcisi olur.
Her koldan saldırmalaı amd. Mesela İntel hala pentium la devam ediyor yenileyip yenileyip az biraz performans artışı ile sunuyor.
Aynı şeyi amd phenom ile yapmalıydı.
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Boracalin 9 yıl
forever amd...
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Huzur_02 9 yıl
Askerliğim Bitene kadar kimbilir daha ne kadar ucuzlayacaklar. ( Şafak 287) o zamanın şartlarına göre yeni bir sistem alırım Ahhhhhhh Ahhhh..
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fz18 9 yıl
AMD diyorum başka birşey demiyorum. birde ürünlerin ilk piyasaya çıktığı ülkeler arasında yer alsak tamamdır.
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onateer 9 yıl
İyilik meleği değiller belki ama kötülük meleği de değiller. İntel gibi israil de işgal toprakları üzerine fabrika açıp durmadıkları için bile Amd tercih edilebilecek, daha iyi yerlere gelmesi ümit edilebilecek bir oluşum. En azından benim adıma böyle.
Bu klişeleşmiş, belki ajite edilmiş bir konu olabilir fakat gerçekleri değiştirmez.
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itachi84 9 yıl
indirime gidecekler bekle demişlerdi ama kdv indirimi bitmeden 2-3 gün önce x3 720be almıştım. şimdi aldığım yere bakıyorum 20 lira zam gelmiş amd nin indirimi 30 lira. 10 lira için beklemeye değmezmiş.
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Nike 9 yıl
fiyatlar süper.
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benben2009 9 yıl
abi bu amd iyilik meleğimidir nedir
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Ozn.Onl 9 yıl
amd bişiler karıştırıyor fiyatları aşağıya çekmesi yeni bi işlemci alameti bence inşallah bu sefer şöle sağlam bişi çıkartırda şu i7 leri tahtından indirir:D
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CyberDiamond 9 yıl
TR ye ne zaman yansır fiyatlar merak ediyorum doğrusu.
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MetronoM 9 yıl
AMD Forever
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.: mds :. 9 yıl
devam.....
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