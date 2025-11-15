AMD, işlemci pazarındaki yükselişini sürdürüyor: İşte rakamlar

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör AMD, Mercury Research verilerine göre 2025’in üçüncü çeyreğinde x86 işlemcilerin kullanıldığı hemen her pazarda payını artırdı. Intel’in son dönemde hem masaüstü hem de sunucu tarafında rekabet gücü artsa da, AMD’nin büyüme hızını tamamen durdurmaya yetmedi. AMD'nin payı, toplam x86 işlemci pazarında %25’in üzerine çıktı, masaüstü işlemcilerdeki pazar payı ise %33’ü aştı.

x86 işlemci sevkiyatları bir önceki çeyrekle neredeyse aynı seviyede kaldı. PC ve sunucu üreticileri talebi artırmış olsa da bu artışın neredeyse tamamı Intel kaynaklı düşüş nedeniyle dengelendi. Intel, IoT/SoC ve giriş seviye mobil işlemcilerde ciddi bir düşüş yaşarken, üretim kapasitesini daha çok sunucu işlemcilerine kaydırdı. Buna karşılık, AMD'nin birim sevkiyatları hafifçe arttı.

Yalnızca tüketici ve sunucu işlemcileri hesaba kattığımızda AMD’nin toplam x86 sevkiyat payı %25,6’ya yükseldi. Bir yıl önce bu oran %24 idi. Intel hala pazarın çoğunu kontrol etse de (%74,4), özellikle bazı segmentlerde önemli kayıplar yaşadı. Konsol işlemcileri, gömülü çözümler ve IoT çipleri de dâhil edildiğinde AMD’nin toplam x86 tabanlı çip payı %30,9’a çıkıyor. Bu artışın bir kısmı, AMD’nin oyun konsolu SoC sevkiyatlarındaki ciddi yükselişten kaynaklandı.

AMD, güçlü masaüstü ve mobil işlemci portföyü ve Intel’in düşük çekirdekli mobil işlemcilerde yaşadığı arz sorunları sayesinde, üçüncü çeyrekte hem çeyreksel hem yıllık bazda büyüme gösterdi. AMD’nin tüketici işlemcileri payı %25,4’e yükselirken Intel’in payı buna paralel şekilde düştü.

Masaüstü pazarında AMD rekor kırdı

Her iki üretici de masaüstü işlemci sevkiyatlarını artırmış olsa da AMD çok daha hızlı büyüdü. Ryzen 9000 serisine yönelik ilgi sayesinde AMD masaüstü pazarında %33,6 paya ulaştı. Bu, AMD adına yeni bir rekor. Intel hala pazarın çoğunluğu elinde tutuyor, fakat eski nesil Raptor Lake işlemcilerdeki stok sıkıntıları ve yeni neslin beklenen etkiyi yaratamaması şirketin pay kaybetmesine yol açtı.

Gelir açısından AMD masaüstünde şimdiye kadarki en iyi çeyreğini yaşadı. Hem adet bazında büyüme hem de üst segment işlemcilerin yoğun talep görmesi gelir artışını hızlandırdı. Intel tarafında ise düşen birim payı, gelirlerde de baskı oluşturdu.

Mobil pazarda Intel hala çok güçlü

2025’in ilk iki çeyreğinde mobil tarafta kayıplar yaşayan AMD, üçüncü çeyrekte Intel’in düşük maliyetli CPU tedarikindeki sıkıntılar nedeniyle yeniden pay kazandı. AMD’nin mobil payı %21,9’a yükseldi. Hem Intel hem AMD cephede fiyat açısından avantaj elde etti, fakat arz sorunları nedeniyle orta-üst segmentte AMD daha fazla kazanç sağladı.

Sunucu işlemcilerinde AMD küçük adımlarla yükseliyor

Toplam sunucu işlemci sevkiyatları üçüncü çeyrekte çok fazla değişmedi. AMD, payında hafif bir artış sağlayarak %27,8’e çıktı; Intel ise %72,2’ye geriledi. Bu çeyrekte asıl farkı yaratan birim sayısından çok ürün dağılımı oldu. AMD’nin EPYC “Turin” işlemcilerine talep artarken, Intel de Xeon 6 ailesiyle fiyatlarını yukarı çekmeyi başardı. Gelir tarafında ise AMD’nin yüksek fiyatlı yeni EPYC platformuna geçişi, şirkete yeni bir rekor getirdi. Intel’in gelir artışı daha sınırlı kaldı.

