AMD Medusa Point Geekbench'te ortaya çıktı: Zen 5'e fark atıyor

AMD Zen 6 performansıyla beklentileri aştı
Sızdırılan verilere göre 10 çekirdek ve 20 iş parçacığına sahip mühendislik örneği, tek çekirdek testinde 3.329, çok çekirdek testinde ise 16.555 puan elde etti. Aynı işlemci daha önce sırasıyla 3.174 ve yaklaşık 15.200 puan seviyelerinde sonuç vermişti. Böylece yeni testte tek çekirdek performansı yaklaşık yüzde 5, çok çekirdek performansı ise yüzde 9 artmış oldu.
Karşılaştırmalara göre Medusa Point, Ryzen AI 9 365 gibi 10 çekirdekli Strix Point (Zen 5) işlemcilere kıyasla tek çekirdek performansında yaklaşık yüzde 35 daha yüksek sonuç veriyor. Önceki sızıntılarda bu fark yaklaşık yüzde 29 seviyesindeydi.
Öte yandan sonuçların Geekbench üzerinden elde edildiğini belirtmekte fayda var. Geekbench, işlemciler hakkında ilk fikirleri verse de Cinebench, PassMark veya gerçek uygulama testleri kadar kesin bir performans karşılaştırması sunmuyor. AMD'nin Medusa Point ailesini tanıtmasına daha birkaç ay olduğu tahmin ediliyor.
Bu nedenle önümüzdeki dönemde paylaşılacak yeni sızıntılar ile Zen 6 mimarisinin gerçek performansının daha da netleştiğini görebiliriz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: