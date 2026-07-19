AMD Medusa Point Geekbench'te ortaya çıktı: Zen 5'e fark atıyor

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Tam Boyutta Gör AMD'nin henüz tanıtılmayan Medusa Point kod adlı Zen 6 tabanlı mobil işlemcisi yeni Geekbench testlerinde yeniden ortaya çıktı. Güncellenen sonuçlar, mühendislik örneğinin önceki teste göre daha yüksek performans sergilediğini ve mevcut Zen 5 tabanlı Strix Point işlemcilere karşı önemli bir avantaj yakaladığını gösteriyor.

AMD Zen 6 performansıyla beklentileri aştı

Sızdırılan verilere göre 10 çekirdek ve 20 iş parçacığına sahip mühendislik örneği, tek çekirdek testinde 3.329, çok çekirdek testinde ise 16.555 puan elde etti. Aynı işlemci daha önce sırasıyla 3.174 ve yaklaşık 15.200 puan seviyelerinde sonuç vermişti. Böylece yeni testte tek çekirdek performansı yaklaşık yüzde 5, çok çekirdek performansı ise yüzde 9 artmış oldu.

Karşılaştırmalara göre Medusa Point, Ryzen AI 9 365 gibi 10 çekirdekli Strix Point (Zen 5) işlemcilere kıyasla tek çekirdek performansında yaklaşık yüzde 35 daha yüksek sonuç veriyor. Önceki sızıntılarda bu fark yaklaşık yüzde 29 seviyesindeydi.

Tam Boyutta Gör Test sonuçları, saat hızları konusunda da önemli ipuçları sunuyor. Mühendislik örneğinin test sırasında 5,37 GHz seviyesine ulaştığı görülüyor. Bu değer, mevcut Strix Point modellerinin en yüksek frekansından yaklaşık 300 MHz daha yüksek. Elbette bunun erken aşamadaki bir mühendislik örneği olduğunu ve nihai ürünün saat hızlarının değişebileceğini unutmamak gerekiyor.

Öte yandan sonuçların Geekbench üzerinden elde edildiğini belirtmekte fayda var. Geekbench, işlemciler hakkında ilk fikirleri verse de Cinebench, PassMark veya gerçek uygulama testleri kadar kesin bir performans karşılaştırması sunmuyor. AMD'nin Medusa Point ailesini tanıtmasına daha birkaç ay olduğu tahmin ediliyor.

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Bu nedenle önümüzdeki dönemde paylaşılacak yeni sızıntılar ile Zen 6 mimarisinin gerçek performansının daha da netleştiğini görebiliriz.

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AMD Medusa Point Geekbench'te ortaya çıktı: Zen 5'e fark atıyor

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