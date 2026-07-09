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    AMD Medusa Point'in ilk performans sonuçları ortaya çıktı

    AMD'nin Zen 6 mimarisini kullanan Medusa Point APU'su Geekbench'te görüntülendi. İlk testler, düşük saat hızına rağmen Zen 5 nesline göre dikkat çekici performans artışı gösteriyor.

    AMD Medusa Point'in ilk performans sonuçları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    AMD'nin yeni nesil Medusa Point APU'larıyla ilgili yeni performans sonuçları ortaya çıktı. Geekbench veritabanında görülen Zen 6 tabanlı işlemci, yalnızca 2,0 GHz frekansta çalışmasına rağmen mevcut Strix Point (Zen 5) tabanlı Ryzen AI işlemcilere karşı önemli performans artışı sergiliyor.

    Zen 6, ilk testlerde Zen 5'i geride bıraktı

    Geekbench'te görüntülenen işlemci, Ryzen 9 serisine ait olduğu düşünülen 100-000001713-33_N kod numarasını taşıyor. Çip, 10 çekirdek ve 20 iş parçacığı ile geliyor. Çekirdek yapısının ise 4 performans + 6 verimlilik odaklı Zen 6 çekirdeği şeklinde yapılandırıldığı belirtiliyor. Yeni testte işlemci 3.174 tek çekirdek ve 15.092 çoklu çekirdek puanı aldı.

    Bu sonuçlar, Geekbench'teki ortalama Ryzen AI 9 365 skorlarıyla karşılaştırıldığında tek çekirdekte yaklaşık %29, çoklu çekirdekte ise %22 daha yüksek performansa işaret ediyor. Sızıntının en dikkat çekici noktası ise işlemcinin oldukça düşük frekansta test edilmiş olması. Geekbench kayıtlarına göre Medusa Point işlemcisi 2,0 GHz temel frekans ve yaklaşık 2,06 GHz maksimum saat hızında çalışıyor.

    AMD Medusa Point'in ilk performans sonuçları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Buna karşın Ryzen AI 9 365 modeli 5 GHz'e kadar yükselen frekanslara ulaşabiliyor. Ayrıca işlemcide 32 MB L3 önbellek ve 10 MB L2 önbellek bilgileri yer alıyor. Ancak kaynaklara göre L3 önbellek değeri henüz doğru raporlanmıyor olabilir.

    FP16 desteği de doğrulandı

    Geekbench verileri, Zen 6 mimarisinde ilk kez FP16 AVX-VNNI desteğinin de görüldüğünü ortaya koyuyor. Bu özellik sayesinde FP16 komut setini kullanan yapay zeka ve içerik üretimi gibi iş yüklerinde daha yüksek performans sunulacak.

    AMD'nin Medusa Point APU ailesinin 2027 yılında tanıtılması bekleniyor. Yeni nesil işlemcilerin daha yüksek çekirdek sayıları, artırılmış önbellek kapasitesi ve yeni mimari iyileştirmelerle birlikte CES 2027 etkinliğinde resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Ancak mevcut performans sonuçlarının mühendislik örneğine ait olduğu ve nihai ürünleri yansıtmayabileceği unutulmamalı.

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