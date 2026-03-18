Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD’den dikkat çeken sıçrama: Daha düşük hızda daha yüksek performans

    AMD'nin Zen 6 mimarili Medusa Point APU'su Geekbench veritabanında yeniden ortaya çıktı. Yeni işlemci, düşük frekansta Zen 5 ile karşılaştırıldı. İşte ilk detaylar...

    AMD Medusa Point işlemciler Geekbench'te göründü: Zen 6 geliyor Tam Boyutta Gör
    AMD'nin Zen 6 mimarisi etrafında şekillenen yeni nesil planları daha önce masaüstü Ryzen 10000 serisiyle sızdırılmıştı. Ancak son sızıntılar, mobil tarafta da önemli bir sıçrama yaşanacağını gösteriyor. Son olarak AMD'nin Zen 6 tabanlı Medusa Point APU'su Geekbench veritabanında görüntülendi.

    AMD Medusa Point Geekbench'te göründü

    Ortaya çıkan yeni bilgilere göre AMD Medusa Point kod adlı APU, 10 çekirdek ve 20 izlekli bir yapıda geliyor. Çekirdek konfigürasyonu ise 4+6 şeklinde, yani klasik yüksek performans çekirdekleri ile verimlilik odaklı çekirdeklerin birlikte kullanıldığı hibrit bir yapı söz konusu. Frekans tarafında dikkat çeken bir durum var.

    AMD Medusa Point işlemciler Geekbench'te göründü: Zen 6 geliyor Tam Boyutta Gör
    İşlemci 2.40 GHz temel frekansa sahip olsa da testlerde 2.0-2.1 GHz seviyelerinde çalışıyor. Buna rağmen elde edilen sonuçlar, mimari verimlilikte ciddi bir artışa işaret ediyor. Geekbench verilerine göre işlemci tek çekirdekte yaklaşık 2300, çoklu çekirdekte ise 13.002 puan alıyor. Bu ada, düşük frekansta daha yüksek iş başına performans elde edildiğini gösteriyor.
    AMD Medusa Point işlemciler Geekbench'te göründü: Zen 6 geliyor Tam Boyutta Gör
    Sızıntıya göre işlemci 32 MB L3 ve 10 MB L2 önbellek ile geliyor. Bunun yanında Zen 6 ile birlikte ilk kez FP16 AVX-VNNI desteği de doğrulanmış durumda. Bu özellik, özellikle yapay zeka ve düşük hassasiyetli hesaplamalarda performans artışı sağlayabilecek. Platform tarafında ise yeni FP10 BGA soket uyumluluğu ile çıkacak.

    Bu platformun 28W ile 45W arası güç aralığında çalışan yeni nesil mobil işlemciler için geliştirildiği belirtiliyor. Genel tabloya bakıldığında, AMD'nin özellikle düşük frekansta ciddi bir optimizasyon yaptığını söylemek doğru olur. Bu yaklaşımın masaüstü Ryzen 10000 serisine nasıl yansıyacağı ise şimdiden merak konusu.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    cla 180 d yorum popeyes patates baharatı samsung çamaşır makinesi alınır mı renault megane 1.6 dynamique 2004 nasıl 2026 tatil fırsatları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 80 Ultra
    HUAWEI Pura 80 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS TUF Gaming A15
    ASUS TUF Gaming A15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum