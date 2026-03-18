AMD’den dikkat çeken sıçrama: Daha düşük hızda daha yüksek performans

AMD Medusa Point Geekbench'te göründü
Ortaya çıkan yeni bilgilere göre AMD Medusa Point kod adlı APU, 10 çekirdek ve 20 izlekli bir yapıda geliyor. Çekirdek konfigürasyonu ise 4+6 şeklinde, yani klasik yüksek performans çekirdekleri ile verimlilik odaklı çekirdeklerin birlikte kullanıldığı hibrit bir yapı söz konusu. Frekans tarafında dikkat çeken bir durum var.
Bu platformun 28W ile 45W arası güç aralığında çalışan yeni nesil mobil işlemciler için geliştirildiği belirtiliyor. Genel tabloya bakıldığında, AMD'nin özellikle düşük frekansta ciddi bir optimizasyon yaptığını söylemek doğru olur. Bu yaklaşımın masaüstü Ryzen 10000 serisine nasıl yansıyacağı ise şimdiden merak konusu.
