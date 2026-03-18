AMD’den dikkat çeken sıçrama: Daha düşük hızda daha yüksek performans

Tam Boyutta Gör AMD'nin Zen 6 mimarisi etrafında şekillenen yeni nesil planları daha önce masaüstü Ryzen 10000 serisiyle sızdırılmıştı. Ancak son sızıntılar, mobil tarafta da önemli bir sıçrama yaşanacağını gösteriyor. Son olarak AMD'nin Zen 6 tabanlı Medusa Point APU'su Geekbench veritabanında görüntülendi.

AMD Medusa Point Geekbench'te göründü

Ortaya çıkan yeni bilgilere göre AMD Medusa Point kod adlı APU, 10 çekirdek ve 20 izlekli bir yapıda geliyor. Çekirdek konfigürasyonu ise 4+6 şeklinde, yani klasik yüksek performans çekirdekleri ile verimlilik odaklı çekirdeklerin birlikte kullanıldığı hibrit bir yapı söz konusu. Frekans tarafında dikkat çeken bir durum var.

Tam Boyutta Gör İşlemci 2.40 GHz temel frekansa sahip olsa da testlerde 2.0-2.1 GHz seviyelerinde çalışıyor. Buna rağmen elde edilen sonuçlar, mimari verimlilikte ciddi bir artışa işaret ediyor. Geekbench verilerine göre işlemci tek çekirdekte yaklaşık 2300, çoklu çekirdekte ise 13.002 puan alıyor. Bu ada, düşük frekansta daha yüksek iş başına performans elde edildiğini gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Sızıntıya göre işlemci 32 MB L3 ve 10 MB L2 önbellek ile geliyor. Bunun yanında Zen 6 ile birlikte ilk kez FP16 AVX-VNNI desteği de doğrulanmış durumda. Bu özellik, özellikle yapay zeka ve düşük hassasiyetli hesaplamalarda performans artışı sağlayabilecek. Platform tarafında ise yeni FP10 BGA soket uyumluluğu ile çıkacak.

Bu platformun 28W ile 45W arası güç aralığında çalışan yeni nesil mobil işlemciler için geliştirildiği belirtiliyor. Genel tabloya bakıldığında, AMD'nin özellikle düşük frekansta ciddi bir optimizasyon yaptığını söylemek doğru olur. Bu yaklaşımın masaüstü Ryzen 10000 serisine nasıl yansıyacağı ise şimdiden merak konusu.

