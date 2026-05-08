    AMD MI430X: Şimdiye kadar üretilmiş “en yüksek performanslı” FP64 GPU

    AMD, yeni Instinct MI430X GPU’suyla FP64 performansında rekor kırmaya hazırlanıyor. Şirket, yeni hızlandırıcının Nvidia Rubin’e karşı HPC iş yüklerinde 6 kata kadar üstünlük sunduğunu açıkladı.

    AMD, yeni nesil hızlandırıcısı Instinct MI430X ile yüksek performanslı hesaplama (HPC) alanında Nvidia’yı hedefine alıyor. Şirketin paylaştığı teknik verilere göre MI430X, 200 TFLOPs seviyesine ulaşan yerel FP64 işlem gücüyle şimdiye kadar geliştirilen en güçlü FP64 GPU unvanını alacak.

    AMD ayrıca yeni hızlandırıcının, klasik HPC iş yüklerinde Nvidia’nın gelecek nesil Rubin mimarisine kıyasla 6 kata kadar daha yüksek performans sunduğunu açıkladı.

    200 TFLOPs yerel FP64 performansı

    Yapay zeka sektöründe son dönemde FP4, FP6 ve FP8 gibi düşük hassasiyetli veri formatları ön plana çıksa da, bilimsel simülasyonlar, mühendislik hesaplamaları ve araştırma odaklı süper bilgisayar sistemlerinde FP64 halen kritik önem taşıyor.

    AMD’nin paylaştığı verilere göre Instinct MI430X, ham FP64 performansında 200 TFLOPs seviyesine ulaşıyor. Bu değer, mevcut HPC GPU’ları arasında şimdiye kadar duyurulan en yüksek FP64 hesaplama kapasitesi olarak öne çıkıyor. Şirketin açıkladığı teknik verilere göre NVIDIA Rubin GPU’ları, yerel FP64 vektör hesaplamada yaklaşık 33 TFLOPs performans sunuyor.

    Yeni hızlandırıcının bu seviyeye ulaşmasında AMD’nin gelişmiş CDNA mimarisi, yeni üretim süreçleri ve ileri paketleme teknolojileri etkili oluyor. GPU’nun ayrıca yüksek bant genişliği sunan büyük miktarda HBM4 bellek ile geleceği belirtiliyor. AMD, MI430X’i yalnızca bilimsel hesaplamalar için değil, aynı zamanda yapay zeka yükleri için de optimize edilmiş hibrit bir çözüm olarak konumlandırıyor.

    MI430X, şirketin yeni nesil MI400 serisi altında yer alacak. Aynı seride bulunan MI450X ise AMD’nin ana yapay zeka hızlandırıcısı olarak öne çıkacak.

    Süper bilgisayarlarda kullanılacak

    Öte yandan AMD, MI430X’in kullanılacağı iki büyük süper bilgisayar projesini de duyurdu. Bunların ilki, ABD’deki Oak Ridge National Laboratory bünyesinde kurulacak olan Discovery süper bilgisayarı olacak. 2028 yılında devreye alınması planlanan sistem, ABD’nin yapay zekâ ve HPC alanındaki liderliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Discovery sistemi aynı zamanda ABD Enerji Bakanlığı’nın (DOE) amiral gemisi platformlarından biri olacak.
    Sistem, çok sayıda AMD Instinct MI430X GPU ve yeni nesil AMD EPYC işlemciler kullanılarak inşa edilecek.

    AMD’nin yeni hızlandırıcıları yalnızca ABD ile sınırlı kalmayacak. Şirket, Avrupa’da geliştirilen Alice Recoque adlı yeni nesil exascale sınıfı süper bilgisayar sisteminde de MI430X hızlandırıcılarının kullanılacağını açıkladı.

