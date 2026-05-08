    AMD EPYC Venice işlemciler bu yıl geliyor: Performansta %70 artış!

    AMD, Zen 6 tabanlı 256 çekirdekli yeni Epyc Venice işlemcilerini bu yıl piyasaya sürecek. 2nm üretim süreciyle gelen seri, yüzde 70’e varan performans artışı vadediyor.

    AMD, veri merkezi pazarındaki rekabeti kızıştıracak yeni nesil Epyc Venice işlemcilerini bu yıl piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketin CEO’su Lisa Su, 2026 ilk çeyrek finans sonuçlarının ardından gerçekleştirilen yatırımcı toplantısında yaptığı açıklamalarda Zen 6 mimarisine sahip yeni sunucu işlemcilerinin takvime uygun şekilde ilerlediğini doğruladı.

    Zen 6 mimarisine geçiş başlıyor

    Epyc Venice serisi, AMD’nin Zen 6 mimarisini kullanan ilk işlemcileri olacak. Aynı zamanda şirket, bu ürün ailesiyle birlikte 4nm’den TSMC’nin gelişmiş 2nm üretim sürecine geçiş yapacak. AMD, Venice platformunu ilk kez geçtiğimiz yıl tanıtmıştı. Yeni üretim teknolojisiyle birlikte şirket, işlemci tarafında önemli sıçramalar hedefliyor.

    AMD’nin paylaştığı verilere göre 4nm’den 2nm’ye geçiş sayesinde işlemci ile grafik birimi arasındaki bant genişliği iki katına çıkacak. Bunun yanında sistem performansında yüzde 70’e kadar artış sağlanması bekleniyor. Maksimum çekirdek sayısı da önemli ölçüde yükseltiliyor. Yeni Epyc Venice ailesi, 256 çekirdeğe kadar ölçeklenebilecek. Bu da mevcut nesle kıyasla yaklaşık yüzde 33’lük çekirdek artışı anlamına geliyor.

    Lisa Su’nun açıklamalarına göre Venice yalnızca tek tip bir sunucu işlemcisi olmayacak. AMD, farklı kullanım senaryolarına özel optimize edilmiş geniş bir işlemci portföyü hazırlıyor. Şirketin hedefinde özellikle yükselen yapay zeka iş yükleri bulunuyor.

    AMD’nin planları arasında “agentic AI” olarak tanımlanan otonom yapay zeka sistemleri, veri merkezi kontrol düğümleri, genel amaçlı sunucu görevleri ve farklı kurumsal iş yükleri için optimize edilmiş işlemciler yer alıyor. Bu yaklaşım, veri merkezi tarafında giderek artan uzmanlaşma ihtiyacına yanıt verme amacı taşıyor.

    “Verano” da yolda

    Toplantıda dikkat çeken bir diğer detay ise “Verano” kod adlı yeni işlemci platformu oldu. Lisa Su, Verano’nun Venice ailesinin bir parçası olarak piyasaya çıkacağını ve AMD’nin doğrudan yapay zeka altyapıları için tasarladığı ilk işlemci olacağını açıkladı.

    Sektör kaynaklarına göre bu platform, gelecekte gelecek olan Zen 7 mimarisinin temelini oluşturabilir. AMD, Zen 7’ye ilişkin ilk ipuçlarını geçtiğimiz yıl paylaştığı yol haritasında vermişti. Şirket o dönemde mimarinin 2026 sonrasında geleceğini, 2nm’nin ötesinde daha gelişmiş bir üretim teknolojisi kullanacağını ve genişletilmiş yapay zeka veri formatı desteğine sahip yeni bir “matrix engine” içereceğini belirtmişti.

