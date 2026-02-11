AMD’nin gelecek nesil APU’sunda LPDDR6 RAM olacak

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör AMD’nin Strix Halo kod adlı üst seviye APU ailesiyle yakaladığı ivme sürerken şirketin yol haritasına ilişkin yeni sızıntılar dikkat çekici detaylar ortaya koyuyor. Mevcut bilgilere göre AMD, Strix Halo serisini önce Gorgon Halo güncellemesiyle yenilemeyi, asıl büyük sıçramayı ise 2027-2028 döneminde gelmesi beklenen “Medusa Halo” mimarisiyle gerçekleştirmeyi planlıyor. Son sızıntı, bu yeni neslin bellek tarafında önemli bir değişime gidebileceğini gösteriyor.

Paylaşılan bilgilere göre, Medusa Halo tabanlı olması beklenen Ryzen AI Max 500 serisi, LPDDR6 bellek desteğiyle gelebilir. Bu da teorik bant genişliğinde ciddi bir artış anlamına geliyor.

Yüzde 80’e varan bant genişliği artışı

Halihazırda Strix Halo APU’lar, 256-bit genişliğinde LPDDR5X bellek denetleyicisi kullanıyor ve 8.000 MT/s hız desteği sunuyor. Bu yapı, toplamda 256 GB/s seviyesinde bir bellek bant genişliği sağlıyor.

Bir ara güncelleme olarak konumlandırılması beklenen Gorgon Halo’nun ise bellek hızını 8.533 MT/s seviyesine çıkararak bant genişliğini yaklaşık 273,1 GB/s düzeyine taşıyabileceği konuşuluyor.

Asıl dikkat çekici sıçrama ise Medusa Halo ile gündeme geliyor. Eğer bu mimari, yine 256-bit bellek veri yolu üzerinden ancak bu kez 14.400 MT/s hızında LPDDR6 kullanırsa, teorik maksimum bant genişliği 460,8 GB/s seviyesine ulaşıyor. Bu değer, mevcut Strix Halo nesline kıyasla yaklaşık yüzde 80 daha yüksek bellek bant genişliği anlamına geliyor.

Türk bilim insanından yapay zekada devrim yaratacak RRAM hamlesi 8 sa. önce eklendi

Daha önceki bazı yol haritası iddialarında ise Medusa Halo’nun bellek veri yolunun 384-bit’e çıkarılabileceği öne sürülmüştü. Böyle bir senaryoda ve 14.400 MT/s hız korunursa, toplam bant genişliği 691,2 GB/s gibi son derece yüksek bir seviyeye ulaşabilir.

Zen 6 ve RDNA 5 gündemde

Medusa Halo’nun yalnızca bellek tarafında değil, işlemci ve grafik mimarisi tarafında da önemli yenilikler getirmesi bekleniyor. Sızıntılara göre yeni nesil APU, Zen 6 CPU çekirdekleri ve RDNA 5 grafik mimarisi ile gelebilir.

Bu noktada özellikle grafik tarafındaki sıçrama kritik önem taşıyor. AMD’nin Halo serisini yalnızca üst düzey mobil oyun performansı için değil, aynı zamanda yapay zeka iş yükleri için de konumlandırdığı biliniyor. Yüksek bant genişliği, özellikle LLM (büyük dil modeli) çıkarım işlemlerinde performansı doğrudan etkileyen temel unsurlardan biri. Paylaşımlı bellek mimarisine sahip güçlü APU’larda ham bellek aktarım kapasitesi, GPU ve AI hızlandırma performansının belirleyici faktörlerinden biri haline geliyor.

Tüm bu bilgilerin şu aşamada sızıntı ve yol haritası iddialarına dayandığını unutmamak gerekiyor. AMD, henüz Gorgon Halo yenilemesini resmi olarak doğrulamış değil. Medusa Halo ise muhtemelen birkaç yıl uzaklıkta. Şirket, kısa süre önce CES kapsamında iki yeni Strix Halo SKU’su tanıttı ve mevcut neslin henüz tamamlanmadığını gösterdi. Şimdiye kadar ortaya çıkan yol haritası sızıntıları, AMD’nin 2027-2028 dönemine kadar ürün gamının büyük bölümünde RDNA 3.5 grafik mimarisini koruyacağını işaret ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

AMD’nin gelecek nesil APU’sunda LPDDR6 RAM olacak

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: