AMD’nin RDNA 3 tabanlı RX 7000 serisi Navi GPU’ları detaylanıyor

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AMD, ilk olarak RDNA 3 mimarisini bu yıl Haziran ayında duyurmuştu. RDNA mimarili grafik kartlarının yol haritasını paylaşan firma o zamandan beri herhangi bir detay paylaşmamıştı. Fakat yeni gelen bilgiler, RDNA 3 mimarisi etrafından şekillenen Navi 3x GPU’ları hakkında detayları ortaya çıkarıyor.

Angstronomics’e dayanan habere göre üç adet Navi GPU’su beklenmekte: Navi 31, Navi 32 ve Navi 33. Ailenin en güçlüsü ve en büyüğü olan Navi 31, dünyanın yonga tasarımına sahip ilk GPU’su olarak nitelendiriliyor.

Ailenin en güçlüsü Navi 31 özellikleri

GFX1100 ürün adını taşıyan bu Navi 31 (Plum Bonito), bir adet MCD (Memory Chiplet Die) ve altı adet GCD (Graphic Chiplet Die) bölümü taşımakta. Ek olarak GCD’nin TSMC 5nm sürecinde üretilirken MCD ise 6nm işlem sürecinde imal edildiği belirtiliyor.

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Navi 31 GPU’sunun yaklaşık olarak 308 mm² boyutunda olduğu ve 48 adede kadar ölçeklendirilmiş WGP (Workgroup Processor) birimi bulunuyor. Daha derine inersek, her WGP’de iki adet hesaplama birimi (Compute Units) yer alıyor. Dolayısıyla Navi 31’de 96 CU ya da diğer ifadeyle 12.288 ALU yer aldığını görüyoruz. Öte yandan her MCD’de 16 MB Infinity Cache yer alıyor ve bu totalde 96 MB Infinity Cache sahip olabileceğimiz anlamına geliyor. Ek olarak, 384 bit veri yoluyla gelen Navi 31’de, Navi 21’den daha az (128 MB) Infinity Cache olduğunu da belirtelim, fakat bu değerin düşmesi doğrudan performans kaybı anlamına gelmemekte.

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Angstronomics’e göre AMD, yeni nesil ekran kartlarında yani RX 7000 ailesinde Navi 31’in biraz kırpılmış bir versiyonunu kullanabilir. Aktarılanlara göre kırpılmış model 42 WPG (84 CU / 10.752 ALU) ile gelebilir. Değerlere baktığımızda bir MCD biriminin kırpıldığını görüyoruz dolayısıyla bu konfigürasyon, 320 bit veri yoluna sahip olacaktır. Referans kartın ayrıca iki adet 8 pin PCIe güç konnektörüne sahip olduğu aktarılmakta.

AMD RDNA 3 Navi 32 özellikleri

Navi 32 (Wheat Nas) ise hem mobil hem de masaüstü segmentini hedefleyecek. Bu bağlamda Navi 31’in daha küçük versiyonu gibi olacak diyebiliriz. Navi 32’de yer alan GCD’de 60 adet hesaplama birimine (CU / 7.680 ALU) denk olan 30 WGP bulunuyor. Bu GPU’da 64 MB Infinity Cache ön bellek yer alırken yalnızca 4 adet MCD birimi yer alıyor. Ve yine bu yongada da Navi 22’ye göre daha az (96 MB) Infinity Cache yer alıyor. GPU ayrıca 256 bit veri yoluna sahip durumda.

AMD RDNA 3 Navi 33 özellikleri

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Monolit bir tasarım ile birlikte gelen Navi 33 (Hotpink Bonefish) aktarılanlara göre hem masaüstü hem de mobil platformlar için dizayn edilmiş. Fakat AMD’nin bu yongayı daha çok mobil tarafta kullanmak istediği belirtiliyor, dolayısıyla dizüstü bilgisayarlar öncelikli olarak bu yongaya daha erken erişecektir. Öte yandan Navi 33’te 16 WGP ünitesini göreceğiz. Dolayısıyla yongada 32 hesaplama birimi yani 4.096 ALU yer alacak. 32 MB Infinity Cache ve 128 bit veri yoluna sahip olan Navi 33, iddialara göre Intel’in en üst seviye Arc Alchemist ekran kartlarını geride bırakacak.

AMD Radeon RX 7000 ekran kartı çıkış tarihi

AMD, şirketin en üst düzey RDNA 3 ekran kartlarını bu yıl sonundan önce piyasaya sürecek. Nvidia ise yeni nesil RTX 4000 ekran kartı serisini Ağustos veya Eylül aylarında piyasaya sürecek. Bu rekabetin kazananı ise hep birlikte yakında göreceğiz.

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