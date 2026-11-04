AMD'nin veri merkezi gelirleri ikiye katlandı, hisseleri yükseldi

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat AMD, yapay zeka ve veri merkezi satışlarıyla tarihinin en kârlı çeyreğini geride bıraktı. Şirketin çeyrek geliri 13,38 milyar dolara ulaşırken, veri merkezi iş kolu 8,5 milyar dolar katkı sağladı. Analist beklentilerini aşan sonuçların ardından hisseler yüzde 8 yükseldi. CEO Lisa Su, yapay zeka sunucularına talebin öngörülenden daha hızlı büyüdüğünü belirtti. Veri merkezindeki rekor büyümenin aksine, oyun ve bilgisayar çipi gelirlerinde ise gerileme yaşandı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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AMD, 2026'nın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin veri merkezi gelirleri yıllık bazda neredeyse ikiye katlanırken hisseleri piyasa sonrası işlemlerde yüzde 8 yükseldi. AMD CEO'su Lisa Su, üçüncü çeyrek sonuçlarını şirket tarihinin en yüksek gelirli ve en kârlı dönemi olarak nitelendirdi.

AMD tarihinin en kârlı çeyreğini geride bıraktı

Şirketin geliri geçen yılın aynı dönemindeki 9,25 milyar dolardan 13,38 milyar dolara yükseldi. Düzeltilmiş hisse başına kâr ise analistlerin 1,95 dolarlık beklentisini aşarak 2,09 dolar oldu.

Şirketin büyümesinde veri merkezi iş kolu belirleyici rol oynadı. Bu segment, üçüncü çeyrekte 8,5 milyar dolar gelir elde ederek AMD'nin toplam gelirinin yaklaşık yüzde 64'ünü oluşturdu. Bir yıl önce bu oran yüzde 47 seviyesindeydi.

AMD'nin toplam gelirindeki 1,9 milyar dolarlık artışın 1,8 milyar doları veri merkezi iş kolundan geldi. Şirket, veri merkezlerinin önümüzdeki dönemde de büyümenin temel kaynağı olmasını bekliyor.

Lisa Su, analistlerle yaptığı görüşmede sunucu gelirlerinin 2027'de yıllık bazda ikiye katlanmasını beklediklerini açıkladı. Veri merkezlerine yönelik yapay zeka talebinin ise daha önce öngörülenden hızlı büyüdüğünü belirtti.

Su, gelecek yıl daha yüksek büyümeyi desteklemek amacıyla tedarik zincirinde hazırlık yaptıklarını söyledi. Bu kapsamda şirketin wafer, alt tabaka, gelişmiş paketleme, bellek ve diğer kritik bileşenler için tedarik kapasitesini güvence altına almaya çalıştığı belirtiliyor.

Şirketin CFO'su Jean Hu da veri merkezi iş kolunun 2027 sonrasında toplam gelirin yüzde 80'inden fazlasını oluşturabileceğini ifade etti. AMD, 2027'de gelirlerinin yüzde 80'den fazla büyümesini ve bu artışın en büyük bölümünün veri merkezlerinden gelmesini bekliyor.

Yapay zeka ajanları AMD işlemcilerine talebi artırıyor

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AMD, uzun süredir Nvidia'nın yapay zeka GPU pazarındaki hakimiyetine karşı rekabet ediyor. Ancak yapay zeka ajanlarının yaygınlaşmasıyla birlikte şirketin sunucu CPU'larına olan talep de yükselmeye başladı.

Meta'nın Muse gibi ajan tabanlı yapay zeka uygulamaları, sanal makineleri çalıştırmak ve uzun süre bağımsız görevler yürütmek için sunucu işlemcilerine ihtiyaç duyuyor. Lisa Su, ajanların daha geniş ölçekte kullanılmaya ve daha karmaşık görevler üstlenmeye başlamasıyla talebin önemli ölçüde artacağını söyledi.

AMD'nin hisseleri de bu beklentilerle ekim ayında rekor seviyeye ulaşmıştı. Şirket, Nvidia ile doğrudan rekabet eden veri merkezi GPU'ları ve Helios adı verilen raf ölçekli sistemler de geliştiriyor.

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Meta, Microsoft, Anthropic, OpenAI ve Oracle gibi devler de AMD Helios sistemlerini veri merkezlerinde kullanmaya başlıyor. Meta, geçen hafta Helios raflarının çalışır durumda olduğunu açıklarken AMD de Meta'nın hisse ihracına 1 milyar dolar yatırım yapmayı kabul etti.

AMD ayrıca Anthropic'e 5 milyar dolara kadar yatırım yapmayı taahhüt etti. Şirket, eylül ayında ise Fei-Fei Li tarafından kurulan San Francisco merkezli yapay zeka laboratuvarı World Labs'i 8,2 milyar dolarlık tamamı hisse senediyle gerçekleştirilecek bir anlaşmayla satın alacağını duyurdu. World Labs, robotik ve fiziksel dünyayla etkileşim kuran yapay zeka uygulamalarına yönelik üç boyutlu ortamları simüle eden dünya modelleri geliştiriyor. Ancak bu satın alımdaki en önemli detay Fei-Fei Li’nin AMD bünyesine katılacak olması.

Oyun ve PC gelirleri geriliyor

AMD'nin veri merkezi gelirleri rekor kırarken tüketici pazarındaki zayıflık devam ediyor. Şirketin oyun gelirleri yıllık bazda yüzde 40 düşerek 773 milyon dolara geriledi. PC ve oyun çiplerini birlikte raporladığı segmentin toplam geliri ise yüzde 8 azalarak 3,7 milyar dolar oldu.

Bellek ve diğer bileşenlerdeki fiyat artışları, bilgisayar ve oyun konsolu fiyatlarını yükseltiyor. Counterpoint Research verilerine göre küresel PC sevkiyatları, ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 düştü.

Lisa Su, artan bileşen maliyetlerinin tüketici pazarında satışları yavaşlattığını belirtti. AMD, mevcut koşulları dikkate alarak 2027'de tüketici pazarında yıllık daralma bekliyor. Intel de bellek sıkıntısının gelecek yıl iyileşmesini beklemediğini açıklamıştı. SK Hynix ise arz sıkıntısının 2030'a kadar sürebileceğini öngörüyor.

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