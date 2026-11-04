Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD'nin veri merkezi gelirleri ikiye katlandı, hisseleri yükseldi

    AMD, üçüncü çeyrekte beklentileri aşan gelir açıkladı. Yapay zeka veri merkezlerine yönelik talep şirketin büyümesini hızlandırırken AMD hisseleri piyasa sonrası işlemlerde yüzde 8 yükseldi.

    AMD'nin veri merkezi gelirleri ikiye katlandı, hisseleri yükseldi Tam Boyutta Gör

    AMD, 2026'nın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin veri merkezi gelirleri yıllık bazda neredeyse ikiye katlanırken hisseleri piyasa sonrası işlemlerde yüzde 8 yükseldi. AMD CEO'su Lisa Su, üçüncü çeyrek sonuçlarını şirket tarihinin en yüksek gelirli ve en kârlı dönemi olarak nitelendirdi.

    AMD tarihinin en kârlı çeyreğini geride bıraktı

    Şirketin geliri geçen yılın aynı dönemindeki 9,25 milyar dolardan 13,38 milyar dolara yükseldi. Düzeltilmiş hisse başına kâr ise analistlerin 1,95 dolarlık beklentisini aşarak 2,09 dolar oldu.

    Şirketin büyümesinde veri merkezi iş kolu belirleyici rol oynadı. Bu segment, üçüncü çeyrekte 8,5 milyar dolar gelir elde ederek AMD'nin toplam gelirinin yaklaşık yüzde 64'ünü oluşturdu. Bir yıl önce bu oran yüzde 47 seviyesindeydi.

    AMD'nin toplam gelirindeki 1,9 milyar dolarlık artışın 1,8 milyar doları veri merkezi iş kolundan geldi. Şirket, veri merkezlerinin önümüzdeki dönemde de büyümenin temel kaynağı olmasını bekliyor.

    Lisa Su, analistlerle yaptığı görüşmede sunucu gelirlerinin 2027'de yıllık bazda ikiye katlanmasını beklediklerini açıkladı. Veri merkezlerine yönelik yapay zeka talebinin ise daha önce öngörülenden hızlı büyüdüğünü belirtti.

    Su, gelecek yıl daha yüksek büyümeyi desteklemek amacıyla tedarik zincirinde hazırlık yaptıklarını söyledi. Bu kapsamda şirketin wafer, alt tabaka, gelişmiş paketleme, bellek ve diğer kritik bileşenler için tedarik kapasitesini güvence altına almaya çalıştığı belirtiliyor.

    Şirketin CFO'su Jean Hu da veri merkezi iş kolunun 2027 sonrasında toplam gelirin yüzde 80'inden fazlasını oluşturabileceğini ifade etti. AMD, 2027'de gelirlerinin yüzde 80'den fazla büyümesini ve bu artışın en büyük bölümünün veri merkezlerinden gelmesini bekliyor.

    Yapay zeka ajanları AMD işlemcilerine talebi artırıyor

    AMD'nin veri merkezi gelirleri ikiye katlandı, hisseleri yükseldi Tam Boyutta Gör

    AMD, uzun süredir Nvidia'nın yapay zeka GPU pazarındaki hakimiyetine karşı rekabet ediyor. Ancak yapay zeka ajanlarının yaygınlaşmasıyla birlikte şirketin sunucu CPU'larına olan talep de yükselmeye başladı.

    Meta'nın Muse gibi ajan tabanlı yapay zeka uygulamaları, sanal makineleri çalıştırmak ve uzun süre bağımsız görevler yürütmek için sunucu işlemcilerine ihtiyaç duyuyor. Lisa Su, ajanların daha geniş ölçekte kullanılmaya ve daha karmaşık görevler üstlenmeye başlamasıyla talebin önemli ölçüde artacağını söyledi.

    AMD'nin hisseleri de bu beklentilerle ekim ayında rekor seviyeye ulaşmıştı. Şirket, Nvidia ile doğrudan rekabet eden veri merkezi GPU'ları ve Helios adı verilen raf ölçekli sistemler de geliştiriyor.

    Meta, Microsoft, Anthropic, OpenAI ve Oracle gibi devler de AMD Helios sistemlerini veri merkezlerinde kullanmaya başlıyor. Meta, geçen hafta Helios raflarının çalışır durumda olduğunu açıklarken AMD de Meta'nın hisse ihracına 1 milyar dolar yatırım yapmayı kabul etti.

    AMD ayrıca Anthropic'e 5 milyar dolara kadar yatırım yapmayı taahhüt etti. Şirket, eylül ayında ise Fei-Fei Li tarafından kurulan San Francisco merkezli yapay zeka laboratuvarı World Labs'i 8,2 milyar dolarlık tamamı hisse senediyle gerçekleştirilecek bir anlaşmayla satın alacağını duyurdu. World Labs, robotik ve fiziksel dünyayla etkileşim kuran yapay zeka uygulamalarına yönelik üç boyutlu ortamları simüle eden dünya modelleri geliştiriyor. Ancak bu satın alımdaki en önemli detay Fei-Fei Li’nin AMD bünyesine katılacak olması.

    Oyun ve PC gelirleri geriliyor

    AMD'nin veri merkezi gelirleri rekor kırarken tüketici pazarındaki zayıflık devam ediyor. Şirketin oyun gelirleri yıllık bazda yüzde 40 düşerek 773 milyon dolara geriledi. PC ve oyun çiplerini birlikte raporladığı segmentin toplam geliri ise yüzde 8 azalarak 3,7 milyar dolar oldu.

    Bellek ve diğer bileşenlerdeki fiyat artışları, bilgisayar ve oyun konsolu fiyatlarını yükseltiyor. Counterpoint Research verilerine göre küresel PC sevkiyatları, ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 düştü.

    Lisa Su, artan bileşen maliyetlerinin tüketici pazarında satışları yavaşlattığını belirtti. AMD, mevcut koşulları dikkate alarak 2027'de tüketici pazarında yıllık daralma bekliyor. Intel de bellek sıkıntısının gelecek yıl iyileşmesini beklemediğini açıklamıştı. SK Hynix ise arz sıkıntısının 2030'a kadar sürebileceğini öngörüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Green Goblin’in uçan kaykayı gerçeğe dönüştü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    corolla 1.5 lpg yorumları araba akü şarj cihazı yapımı koridor sensörlü lamba ayarı ps5 oyun kiralama debriyaj sertleşmesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000-50.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum