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    AMD'nin yeni grafik mimarisi RDNA 5+ için tarih ortaya çıktı

    AMD'nin yeni nesil RDNA 5+ grafik mimarisi için ilk detaylar paylaşıldı. Sızıntıya göre teknoloji, 2029 yılında Zen 7 tabanlı Grimlock işlemcilerle birlikte tanıtılabilir.

    AMD'nin yeni grafik mimarisi RDNA 5+ için tarih ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    AMD'nin yeni nesil grafik mimarisi RDNA 5 henüz piyasaya çıkmamışken, devamında gelecek RDNA 5+ hakkında ilk bilgiler ortaya çıktı. Donanım sızıntılarıyla tanınan Kepler_L2'ye göre şirket, RDNA 5 mimarisinin güncellenmiş bir sürümünü 2029 yılında kullanıma sunmayı planlıyor. Yeni mimarinin, Zen 7 tabanlı Grimlock APU işlemcilerle birlikte gelmesi bekleniyor.

    RDNA 5+ neler sunacak?

    Söz konusu iddia, NeoGAF forumunda RDNA 5 mimarisinin dizüstü bilgisayarlara ne zaman geleceğine ilişkin bir tartışmada paylaşıldı. RDNA 5'in 2028 veya sonrasında standart dizüstü bilgisayarlarda kullanılabileceği yönündeki tahminlere yanıt veren Kepler_L2, "Grimlock ile birlikte 2029'da RDNA 5+" ifadesini kullandı. Kaynağın RDNA 5+ mimarisinden ilk kez bahsetmediğini, benzer bir iddianın Eylül ayında da gündeme geldiğini belirtelim.

    AMD'nin RDNA 5+ ile tamamen yeni bir grafik mimarisi yerine mevcut RDNA 5 tasarımını geliştirmesi bekleniyor. Şirket daha önce RDNA 3 mimarisini temel alan RDNA 3.5 ile benzer bir yaklaşım benimsemişti. Özellikle entegre grafik birimlerinde kullanılan RDNA 3.5, önceki mimariye kıyasla çeşitli mimari iyileştirmeler getirmişti.

    RDNA 5+ için de benzer bir yol izlenebilir. Ancak şu aşamada iki mimari arasındaki teknik farklılıklar, çekirdek sayıları veya performans artışı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

    Sızıntılara göre AMD, gelecek nesil entegre grafik çözümlerini işlemci segmentine göre farklılaştırmayı planlıyor. Giriş seviyesi Ryzen işlemcilerde RDNA 3.5 mimarisinin kullanılmaya devam etmesi beklenirken, Medusa Halo gibi üst seviye modellerin RDNA 5 grafik birimine geçeceği öne sürülüyor. 2029 yılında gelmesi beklenen Grimlock ailesi ise RDNA 5+ mimarisini daha geniş bir mobil işlemci yelpazesine taşıyabilir.

    RDNA 5+ oyun el bilgisayarlarında da kullanılabilir

    Yeni mimariyle ilgili bir diğer önemli detay ise taşınabilir oyun konsolları. Son dönemde Sony'nin yeni nesil PlayStation el konsolu için özel bir RDNA 5 grafik birimi üzerinde çalıştığı iddia edilmişti. Digital Foundry tarafından aktarılan bilgilere göre Sony, bu işlemciler için belirli bir süre özel kullanım anlaşmasına sahip olabilir.

    Bu iddia doğruysa PlayStation 6 el konsolu, piyasaya çıktığı dönemde özel RDNA 5 tabanlı bir grafik birimi kullanan tek taşınabilir oyun cihazı olabilir. Diğer üreticiler ise ilerleyen yıllarda RDNA 5+ mimarisini temel alan Ryzen mobil işlemciler veya özel yongalarla benzer çözümler geliştirebilir. Şimdilik RDNA 5+ ve Grimlock hakkında paylaşılan bilgilerin doğrulanmadığını belirtelim. AMD'nin 2029 yol haritası ve yeni grafik mimarisinin teknik özellikleri konusunda resmi bir açıklaması bulunmuyor.

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