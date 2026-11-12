AMD'nin Zen 6 tabanlı yeni nesil Halo APU'su GDDR7 bellekle gelebilir

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Oynat AMD'nin yeni nesil Siren Halo işlemcisi hakkında heyecan verici detaylar netleşmeye başladı. Zen 6 mimarisiyle gelecek yeni işlemcinin GDDR7 bellek desteği sunacağı ve RDNA 5 grafik mimarisini kullanacağı öne sürülüyor. Siren Halo'nun, Microsoft'un yeni nesil Xbox konsolundaki Magnus yongasıyla ortak donanım taşıması ve mini bilgisayarlara güç vermesi bekleniyor. Tüm bu iddialara rağmen teknoloji devinden henüz resmi bir doğrulama gelmedi. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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AMD'nin Zen 6 işlemci çekirdekleri ve RDNA 5 grafik mimarisini bir araya getirecek yeni nesil Halo APU'su hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Siren Halo kod adlı işlemcinin özel GDDR7 grafik belleği kullanabileceği ve yeni nesil Xbox konsolunun işlemcisiyle ortak donanım taşıyabileceği iddia ediliyor.

Yeni nesil Xbox işlemcisiyle ortak donanım kullanabilir

Donanım sızıntılarıyla tanınan Gotou_3rd'e göre AMD'nin daha önce Medusa Halo olarak anılan yeni nesil APU'su Siren Halo adını taşıyacak. Bu iddia, 30 Ekim'de Kepler_L2 tarafından paylaşılan ve Medusa Halo'nun farklı bir isimle anılmaya başladığını belirten sızıntıyla örtüşüyor. Gotou_3rd ayrıca Siren Point'in Medusa ailesinin yenilenmiş sürümü olduğunu, bu değişimin Strix'ten Gorgon'a geçişe benzediğini belirtiyor.

Siren Halo'nun Microsoft'un yeni nesil Xbox konsolu için geliştirilen AMD Magnus yongasıyla bağlantılı olabileceği de öne sürülüyor. İddiaya göre iki işlemci aynı AT2 RDNA 5 grafik birimini kullanabilir.

Chiplet tasarımlı Magnus'un Zen 6 ve Zen 6c çekirdekleri, 68 etkin RDNA 5 hesaplama birimi ve 192 bit bellek veri yolu üzerinden 48 GB'a kadar GDDR7 bellek desteği sunması bekleniyor. Siren Halo'nun Magnus'un PC tarafındaki karşılığı olabileceği düşünülse de bu bağlantı henüz doğrulanmış değil.

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Önceki sızıntılarda Medusa Halo'nun 24 adede kadar Zen 6 çekirdeği, RDNA 5 grafik birimi ve LPDDR6 bellek desteğiyle geleceği belirtilmişti. Yeni bilgiler ise Siren Halo'nun hem LPDDR6 hem de GDDR7 bellekle çalışabileceğine işaret ediyor.

Böyle bir tasarım, aynı yonganın Xbox Helix konsollarında ve yeni nesil AMD işlemcili Mini PC'lerde kullanılmasını sağlayabilir. Ancak bellek veri yolu genişliği ve iki bellek türünün nasıl yapılandırılacağı henüz bilinmiyor. AMD de iddiaları doğrulamış değil.

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AMD'nin yeni nesil Halo APU'su GDDR7 bellekle gelebilir

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