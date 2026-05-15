AMD Radeon RX 9050 için ilk detaylar paylaşıldı: Beklenenden güçlü

Tam Boyutta Gör AMD'nin RDNA 4 tabanlı ekran kartı ailesi genişlemeye devam ediyor. Daha önce Radeon RX 9050 modelinin hazırlandığı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise kartın teknik özelliklerine dair daha detaylı bilgiler paylaşıldı. Yeni sızıntıya göre AMD, uygun fiyatlı segmente güçlü bir alternatif hazırlıyor olabilir.

AMD Radeon RX 9050 özellikleri ortaya çıktı

Paylaşılan bilgilere göre Radeon RX 9050, Navi 44 GPU'nun kırpılmış bir sürümünü kullanacak. Kartta 8GB GDDR6 bellek yer alırken, PCIe 5.0 x16 bağlantısı, HDMI 2.1b ve çift DisplayPort 2.1a çıkışları da bulunacak. En dikkat çeken detay ise işlem birimi tarafında yaşanıyor. Sızıntıya göre RX 9050'de 2048 stream processor bulunuyor.

Bu sayı, RX 9060 modelinde belirtilen 1.792 çekirdekten daha yüksek. Ancak burada önemli bir fark mevcut. RX 9050'nin saat hızları daha düşük olacak. Kartın oyun frekansının 1920 MHz, boost frekansının ise 2600 MHz seviyesinde olacağı belirtiliyor. Dolayısıyla daha fazla çekirdeğe rağmen RX 9050'nin toplam performansının RX 9060'ın altında kalması bekleniyor.

Öte yandan kartın minimum 450W güç kaynağı gereksinimiyle geleceği belirtilirken, güç tüketiminin nispeten düşük seviyede tutulacağı düşünülüyor. Ancak GPU'nun yalnızca PCIe slotundan beslenmeyecek olması muhtemel. AMD'nin RX 9050 modeliyle birlikte uzun süredir boş bıraktığı giriş seviyesi ekran kartı segmentine geri dönmesi bekleniyor. Özellikle RTX 5050'nin halen resmiyet kazanmamış olması, AMD'nin bu alanda daha agresif hareket etmesine imkan sağlayabilir.

