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AMD: Nvidia'nınki pazarlama blöfü

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
21,6b
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93
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD: Nvidia'nınki pazarlama blöfü
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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını henüz piyasa sür(e)meyen Nvida'dan bazı yöneticiler, DirectX 11'in yeni nesil ekran kartlarına geçiş için yeterli bir neden olmadığını dile getirmişti. AMD'nin Avrupalı Geliştirici İlişkilerinden sorumlu yöneticisi Richard Huddy ise Nvidia'nın tutumunu pazarlama taktiği olarak görüyor ve DirectX 11 için yaşanan gecikmeyi saptırmaya çalıştıklarını dile getiriyor.

Nvidia'nın farklı bir felsefeye sahip olduğunu belirten Huddy, AMD'nin teknoloji temelinde rekabet ettiğini, Nvidia'nın ise rekabeti pazarlama temelinde götürdüğünü söyledi. Kendisinin bir pazarlamacı değil mühendis olduğunu belirten Richard Huddy, firma olarak açık standartlara inandıklarını, kilitlemenin daha önce yapmadıkları birşey olduğunu ve donanımları için kilitli bir kodun bulunmadığını ifade etti.

AMD'den önce Nvidia'da çalışan Huddy, geliştirme aşamasındaki 20'den fazla oyun üzerinde çalıştıklarını, bunlardan ikisinin (BattleForge ve S.T.A.L.K.E.R) hazır olduğunu ayrıca Microsoft'un kendilerini sevdiğini çünkü DX11 donanımlarının hazır olduğunu, oyun geliştiricilerinin kendilerini sevdiğini çünkü birlikte çalıştıklarını ve tüketicilerin kendilerini sevdiğini çünkü DX11 kartları satışa sunduklarını belirtti.


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MR.METAL 10 yıl
Bu saatten sonra dx11'in oyunculara mükemmel deneyimler yaşatmasını ummak en mantıklısı olacaktır. Her ne kadar bir çoğumuz bu konuda umutsuzda olsakta, oyun yapımcılarının ellerindeki grafik motorlarıyla sona dayandıkları ortada; artık dx motorunun zıplama yapması lazım, aksi taktirde grafik tekrarlarının daha da artması kaçınılmaz. Devamlı aynı oyunları oynuyor gibiyiz. Ayrıca fermi'nin lanse edildiğinde 5xxx'den performans olarak hatırı sayılır miktarlarda daha iyi olacağıda kesin. Bu adamlar rakip üzerinde bu üstünlüğü kurmadan yeni bir şey çıkarmazlar. Ama bu hiçbirşeyi değiştirmeyecek. Bugün gidip 5xxx kart alan bilinçli oyuncuların, şu an fermiler satılıyor olsaydı performans farkına rağmen yine gidip 5xxx alacaklarından çok eminim. Çünkü önümüzdeki aylarda çıkacak olan fermilerin daha hızlı olacağını kimse inkar etmiyor; adam zaten bunu bile bile alıyor.
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sfrr 10 yıl
nvidia,bir ara acıklama yapmıstı; directix 10.1 bosunadır(mecazi) diye sonrasında gordum ki bazı laptoplarda nvidianın 10.1 kullanmıs :)
yeterli bir neden degil ise drectix 11 ve simdiye kadar kullanmadıgı GDRR5'i kullanmazlar :):):):)
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KANUNI61 10 yıl
toysoLdier(V)
25.10.2009 Saat: 00:14
Peki neden bu gerizekalılar nVidia'nın blöfleri üzerinden nVidia'ya çamur atmaya çalıştılar, madem blöf olduğunu biliyorlardı niye ciddiye aldılar?
BENCE SEN COK CIDDIYE ALIYORSUN ati deyil nvidia gt300 lerinde sıkıntı cok büyük nvidia ati icin yok gerekiz dx11 yok oyun yok diye gitmedigi pc dergisi gitmedigi donanım platformu kalmadı ati işini iyi gücü yettigince yapıyor kimsenin ürününe laf atmadı takip ettigim kadarıyla ama nvidia 5 xxxserisi cıkdığından beri camur atıyor
yo benim kartım şöyle yok bende şu var
bir maket yapmışlar gösterip duruyorlar
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yekoo 10 yıl
kasım ayı gelsede çıksa şu fermiler artık ya rezil olsa ya vezir nvidia. en azından şu saçmalamalar kesilir ya..
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yc#1 10 yıl
@TechZone
Esas vurgulamak istediğim son kullanıcılara yönelik ürünlerde iş bitirici olanın mühendislikten öte pazarlama olduğudur. Bu alanda Nvidia'nın daha iyi olduğu malum (bknz. pazar payları) Nitekim bu pazar payını korumak için bizlere göre ahlaki olmayan pek çok yöntemi kullandıkları da biliniyor (Örnek: Asasins Creed'deki DX 10.1 vakası). Gerçi yeni nesil DX 11 çözümleriyle AMD'nin dersine daha iyi çalıştığını, yazılım cephesinde pek çok firmayla ilişki kurduğunu görmek sevindirici.
Ha Nvidia yeni nesin Radeon'lar hakkında yorum yapmamış; bu onların bileceği iş. Neticede her ikisi de yurdum firması değil Amerikan firması. Bırakın birbirini yesinler.
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KASIMOGLU 10 yıl
Kapak olmuş resmen
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yc#1 10 yıl
Nvidia, Apple, Intel... Bu firmalar pazar paylarının önemli bir kısmını akıllıca pazarlama taktiklerine borçlular. İsterseniz dünyanın en güçlü donanımlarını hazırlayın; o donanımların hakkını verebilecek, ona katma değer sağlayabilecek yazılımların çıkmasına önayak olamıyorsanız ikincilikten öte sonuç elde edemezsiniz. Gerek AMD, gerekse ATI geçmişten günümüze pek çok yeniliğe imza atmıştır. Lakin mühendisliğinizi iyi bir pazarlama ile süsle(ye)miyorsanız rakiplerinizin pazar paylarından büyük parçalar almak yerine küçük ısırıklarla yetinmek zorunda kalırsınız. Acı ama gerçek...
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AlkanExclusive 10 yıl

yc#1

Nvidia, Apple, Intel... Bu firmalar pazar paylarının önemli bir kısmını akıllıca pazarlama taktiklerine borçlular. İsterseniz dünyanın en güçlü donanımlarını hazırlayın; o donanımların hakkını verebilecek, ona katma değer sağlayabilecek yazılımların çıkmasına önayak olamıyorsanız ikincilikten öte sonuç elde edemezsiniz. Gerek AMD, gerekse ATI geçmişten günümüze pek çok yeniliğe imza atmıştır. Lakin mühendisliğinizi iyi bir pazarlama ile süsle(ye)miyorsanız rakiplerinizin pazar paylarından büyük parçalar almak yerine küçük ısırıklarla yetinmek zorunda kalırsınız. Acı ama gerçek...

iyide konu bu değil ki.. nvidia'nın inatla yeni kartlar hakkında yorum yapmaması
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Mete Can Karahasan 10 yıl
@Techzone, ki öyle bile olsa kim tek ekran kartı için güç kaynağını yenilemeyi, anakartını yenilemeyi, ram arttırımı yapmayı, üstüne de 1000tlye yakın fiyatlardan birini seçmeyi ister? Ben istemem şahsen. Ati son derece uslu bir canavar yarattı. Kaldı ki fiyatı belirleyen Ati değil, Nvidia'nın fiyat politikaları. Eğer 285gtxlerde fiyat indirimine gidecek cesaret olsaydı, hiç olmazsa yenilgiyi kabul ederlerdi ama kullanıcı dostu olarak ilişkilerini düzeltirlerdi. Kimsen Nvidia'nın kullanıcı dostu olduğunu söyleyemez diye düşünüyorum.
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IgorStravinsky 10 yıl
@dellino

Hocam du ne 700$'ı ? Forumda Fermi'nin 400$'dan çıkacağına inananlar var
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wrhost 10 yıl
adamın alnında ingilizce enayi yazıyor
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No Way Out 10 yıl
wrhost

adamın alnında ingilizce enayi yazıyor

Bunu sana 5850 dururken, GTX285 alan akıllılar mı dedi?
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