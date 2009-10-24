AMD: Nvidia'nınki pazarlama blöfü

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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını henüz piyasa sür(e)meyen Nvida'dan bazı yöneticiler, DirectX 11'in yeni nesil ekran kartlarına geçiş için yeterli bir neden olmadığını dile getirmişti. AMD'nin Avrupalı Geliştirici İlişkilerinden sorumlu yöneticisi Richard Huddy ise Nvidia'nın tutumunu pazarlama taktiği olarak görüyor ve DirectX 11 için yaşanan gecikmeyi saptırmaya çalıştıklarını dile getiriyor.

Nvidia'nın farklı bir felsefeye sahip olduğunu belirten Huddy, AMD'nin teknoloji temelinde rekabet ettiğini, Nvidia'nın ise rekabeti pazarlama temelinde götürdüğünü söyledi. Kendisinin bir pazarlamacı değil mühendis olduğunu belirten Richard Huddy, firma olarak açık standartlara inandıklarını, kilitlemenin daha önce yapmadıkları birşey olduğunu ve donanımları için kilitli bir kodun bulunmadığını ifade etti.

AMD'den önce Nvidia'da çalışan Huddy, geliştirme aşamasındaki 20'den fazla oyun üzerinde çalıştıklarını, bunlardan ikisinin (BattleForge ve S.T.A.L.K.E.R) hazır olduğunu ayrıca Microsoft'un kendilerini sevdiğini çünkü DX11 donanımlarının hazır olduğunu, oyun geliştiricilerinin kendilerini sevdiğini çünkü birlikte çalıştıklarını ve tüketicilerin kendilerini sevdiğini çünkü DX11 kartları satışa sunduklarını belirtti.