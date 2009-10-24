AMD: Nvidia'nınki pazarlama blöfü

DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını henüz piyasa sür(e)meyen Nvida'dan bazı yöneticiler, DirectX 11'in yeni nesil ekran kartlarına geçiş için yeterli bir neden olmadığını dile getirmişti. AMD'nin Avrupalı Geliştirici İlişkilerinden sorumlu yöneticisi Richard Huddy ise Nvidia'nın tutumunu pazarlama taktiği olarak görüyor ve DirectX 11 için yaşanan gecikmeyi saptırmaya çalıştıklarını dile getiriyor.
Nvidia'nın farklı bir felsefeye sahip olduğunu belirten Huddy, AMD'nin teknoloji temelinde rekabet ettiğini, Nvidia'nın ise rekabeti pazarlama temelinde götürdüğünü söyledi. Kendisinin bir pazarlamacı değil mühendis olduğunu belirten Richard Huddy, firma olarak açık standartlara inandıklarını, kilitlemenin daha önce yapmadıkları birşey olduğunu ve donanımları için kilitli bir kodun bulunmadığını ifade etti.
AMD'den önce Nvidia'da çalışan Huddy, geliştirme aşamasındaki 20'den fazla oyun üzerinde çalıştıklarını, bunlardan ikisinin (BattleForge ve S.T.A.L.K.E.R) hazır olduğunu ayrıca Microsoft'un kendilerini sevdiğini çünkü DX11 donanımlarının hazır olduğunu, oyun geliştiricilerinin kendilerini sevdiğini çünkü birlikte çalıştıklarını ve tüketicilerin kendilerini sevdiğini çünkü DX11 kartları satışa sunduklarını belirtti.
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yeterli bir neden degil ise drectix 11 ve simdiye kadar kullanmadıgı GDRR5'i kullanmazlar :):):):)
25.10.2009 Saat: 00:14
Peki neden bu gerizekalılar nVidia'nın blöfleri üzerinden nVidia'ya çamur atmaya çalıştılar, madem blöf olduğunu biliyorlardı niye ciddiye aldılar?
BENCE SEN COK CIDDIYE ALIYORSUN ati deyil nvidia gt300 lerinde sıkıntı cok büyük nvidia ati icin yok gerekiz dx11 yok oyun yok diye gitmedigi pc dergisi gitmedigi donanım platformu kalmadı ati işini iyi gücü yettigince yapıyor kimsenin ürününe laf atmadı takip ettigim kadarıyla ama nvidia 5 xxxserisi cıkdığından beri camur atıyor
yo benim kartım şöyle yok bende şu var
bir maket yapmışlar gösterip duruyorlar
Esas vurgulamak istediğim son kullanıcılara yönelik ürünlerde iş bitirici olanın mühendislikten öte pazarlama olduğudur. Bu alanda Nvidia'nın daha iyi olduğu malum (bknz. pazar payları) Nitekim bu pazar payını korumak için bizlere göre ahlaki olmayan pek çok yöntemi kullandıkları da biliniyor (Örnek: Asasins Creed'deki DX 10.1 vakası). Gerçi yeni nesil DX 11 çözümleriyle AMD'nin dersine daha iyi çalıştığını, yazılım cephesinde pek çok firmayla ilişki kurduğunu görmek sevindirici.
Ha Nvidia yeni nesin Radeon'lar hakkında yorum yapmamış; bu onların bileceği iş. Neticede her ikisi de yurdum firması değil Amerikan firması. Bırakın birbirini yesinler.
iyide konu bu değil ki.. nvidia'nın inatla yeni kartlar hakkında yorum yapmaması
Hocam du ne 700$'ı ? Forumda Fermi'nin 400$'dan çıkacağına inananlar var
Bunu sana 5850 dururken, GTX285 alan akıllılar mı dedi?