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AMD önümüzdeki yıl içerisinde kârlılığa geçmeyi bekliyor

9 yıl
8,1b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD önümüzdeki yıl içerisinde kârlılığa geçmeyi bekliyor
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Intel ile anlaşan ve hukuki düzenlemelere aykırı ticari uygulamalar nedeniyle 1.25 milyar dolar alacağı açıklanan AMD, yeni yıl ile birlikte ana iş kollarında kârlılığa geçmeyi bekliyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde 3.9 milyar dolar civarındaki borçlarını üçüncü çeyrek itibariyle 3.2 milyar dolar seviyesine çeken ve son çeyrekte 1.4 milyar dolar gelir üzerinden 128 milyon dolar net zarar açıklayan firma, 2010 ile birlikte pazar payını arttırmayı ve kârlı bir operasyona dönüşmeyi umuyor. 5.5 milyar dolar karşılığında satın aldığı için tüm nakit varlığını kullanan öte taraftan ciddi bir borç yükünün altına giren AMD, hatırlanacağı üzere bir süre önce yeniden yapılanmaya giderek, yonga üretiminden çekilmiş ve üretim tesislerini Arap sermayeli ATIC firması ile kurduğı GlobalFoundries firmasına devretmişti. Bugün gelinen nokta itibariyle son kullanıcılar için katma değeri yüksek yonga tasarımlarına odaklanan AMD, 300 milyon PC'nin satılması ön görülen 2010 yılı için gelir beklentilerinde yeniden artıya geçmeyi umuyor.

Yapılan anlaşma kapsamında Intel'e karşı açtığı tüm davalardan vazgeçtiği açıklanan AMD'nin, Intel'den gelecek 1.25 milyar dolar için nasıl bir planlama yaptığı henüz bilinmiyor ancak sağlanacak nakit akışının özellikle yatırımcılar nezdinde firmayı rahatlatması bekleniyor. Tüketici odaklı tasarım anlayışına devam edeceklerini ve genel kullanımıa yönelik masaüstü/dizüstü çözümlere yoğunlaşacaklarına vurgu yapan AMD yöneticileri önümüzdeki yıla olumlu bakarken, 2011 yılında lanse edilecek yeni nesil masaüstü işlemciler ve grafik kartlarıyla daha fazla pozisyon kazanmayı umuyorlar. Bilindiği üzere Bulldozer kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini ve Fusion kod adılı CPU+GPU projesini 2011 için takvimleyen AMD'nin önümüzdeki yıl için planladığı yenilikler ise 6 çekirdekli masaüstü işlemciler ve yeni mobil platformlar olacak.


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anilxx92 9 yıl
10-20 gr. plastiği sana 400-500 gibi bir rakama veriyorlar vede hala kar elde edemiyorlarmı?
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AlkanExclusive 9 yıl




inşallah.. bakıcaz artıkın
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blacksilence 9 yıl
Amd nin yaptığı işlerle kara geçmesini beklerim, fakat pc dışı pazarda intelin reklamı ve dayatması büyük. Netbook ve notebookların satışı çok hızlı arttı ve intel bunun ekmeğini yiyor.


anilxx92

10-20 gr. plastiği sana 400-500 gibi bir rakama veriyorlar vede hala kar elde edemiyorlarmı?
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Yıl 2009 ve böyle yorumları gördükçe marsa falan kaçasım geliyor. 10-20 gr plastikmiş. O 10 gram plastiğin 0.00001 ini yap getir lütfen.
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tahir40 9 yıl
Onca işlemci ekran kartı satıp nasıl zarar ediyorlar ki? Tomarla para veriyosun sattıkları da 10g slikon :D Şaka bi yana bizimkiler ne zaman işe yarar yonga yapabilecek? Onca işlemci yarışmasından bişi çıkmadı...
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aorhan20 9 yıl
Dx-11 kartlar,nvidia ya karşı alınan popililerlik,intel le yapılan anlaşmalar galiba 2010 amd nin yılı olacak gibi
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WinteR 9 yıl
Bence AMD kararlılığını göstermesi gerekiyordu, Intel'in cezası neyse çekmeli, yaptırımlar uygulanmalıydı.Intel maddi olarak değil hukuksal olarak cezalandırılımalı.
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yekoo 9 yıl
evet artık kar açıklasada vergi falan ödese hani yeter şu zamana kadar kaçanlar..
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miharbi17 9 yıl
caisson
hocam senin etin ne budun ne koca şirketle niye karşılaştırdın kendini onu anlamadım
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caisson 9 yıl
bana da o kadar para verildikten sonra ben de kârlılığa geçemezsem yuh bana yani :) direk kapasınlar komple :)
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nassair 9 yıl
ilaç gibi gelir o para walla :D
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Batuist 9 yıl
Umarım AMD ummuduğunu bulur.. İntelin piyasada tekel olmaması için AMD'nin kendini toparlaması şart.. Umarım intel ile yaptıkları anlaşma çerçevesinde İntel daha rekabetçi bir tutum izler adamlar resmen firmayı ezip geçiyorlar.. Hadi AMD umarım iyi işler başarırsın..
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fatihcanery 9 yıl
bu paraylada kara geçmezse yuh derim.intel 1 milyar dolar verdi,birde çeyreği var :)
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TELESCOPE 9 yıl
geçermi ?geçer
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