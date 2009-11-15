AMD önümüzdeki yıl içerisinde kârlılığa geçmeyi bekliyor

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Intel ile anlaşan ve hukuki düzenlemelere aykırı ticari uygulamalar nedeniyle 1.25 milyar dolar alacağı açıklanan AMD, yeni yıl ile birlikte ana iş kollarında kârlılığa geçmeyi bekliyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde 3.9 milyar dolar civarındaki borçlarını üçüncü çeyrek itibariyle 3.2 milyar dolar seviyesine çeken ve son çeyrekte 1.4 milyar dolar gelir üzerinden 128 milyon dolar net zarar açıklayan firma, 2010 ile birlikte pazar payını arttırmayı ve kârlı bir operasyona dönüşmeyi umuyor. 5.5 milyar dolar karşılığında satın aldığı için tüm nakit varlığını kullanan öte taraftan ciddi bir borç yükünün altına giren AMD, hatırlanacağı üzere bir süre önce yeniden yapılanmaya giderek, yonga üretiminden çekilmiş ve üretim tesislerini Arap sermayeli ATIC firması ile kurduğı GlobalFoundries firmasına devretmişti. Bugün gelinen nokta itibariyle son kullanıcılar için katma değeri yüksek yonga tasarımlarına odaklanan AMD, 300 milyon PC'nin satılması ön görülen 2010 yılı için gelir beklentilerinde yeniden artıya geçmeyi umuyor.

Yapılan anlaşma kapsamında Intel'e karşı açtığı tüm davalardan vazgeçtiği açıklanan AMD'nin, Intel'den gelecek 1.25 milyar dolar için nasıl bir planlama yaptığı henüz bilinmiyor ancak sağlanacak nakit akışının özellikle yatırımcılar nezdinde firmayı rahatlatması bekleniyor. Tüketici odaklı tasarım anlayışına devam edeceklerini ve genel kullanımıa yönelik masaüstü/dizüstü çözümlere yoğunlaşacaklarına vurgu yapan AMD yöneticileri önümüzdeki yıla olumlu bakarken, 2011 yılında lanse edilecek yeni nesil masaüstü işlemciler ve grafik kartlarıyla daha fazla pozisyon kazanmayı umuyorlar. Bilindiği üzere Bulldozer kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini ve Fusion kod adılı CPU+GPU projesini 2011 için takvimleyen AMD'nin önümüzdeki yıl için planladığı yenilikler ise 6 çekirdekli masaüstü işlemciler ve yeni mobil platformlar olacak.