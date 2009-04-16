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AMD, OverDrive uygulamasının yeni versiyonunu hazırlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD, OverDrive uygulamasının yeni versiyonunu hazırlıyor
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Önümüzdeki günlerde çift ve dört çekirdekli işlemci gamı için yeni modellerini pazara sunmaya hazırlanan AMD, performans tutkunları ve hız aşırtma meraklıları tarafından yaygın olarak kullanılmaya başlanan OverDrive isimli ince-ayar uygulamasının yeni versiyonunu da yayımlamayı planlıyor.

Lanse edilecek işlemcilerle eş zamanlı olarak duyurulması planlanan yeni versiyon için henüz resmiyet kazanmış detaylar gün ışığına çıkmış olmasa da özellikle hız aşırtma yani overclock tarafında bazı gelişmelerin olduğu belirtiliyor. Yine yonga setli ilişkili geliştirmelerin de olacağı belirtilen yeni versiyon OverDrive uygulamasının ay sonuna doğru yayımlanması bekleniyor.


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Wilson Fisk 10 yıl
nedense hic heyecanlanmadim.
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Trecc11 10 yıl
o.c yapanlar için iyi haber
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