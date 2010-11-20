AMD, Phenom II X2 565 ve 570 Black Edition işlemcilerini hazırlıyor

Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcilerini ikinci çeyrekte lanse etmesi beklenen AMD, çift çekirdekli Phenom II X2 işlemci ailesine iki yeni model eklemeye hazırlanıyor. Bu modellerden ilki olan Phenom II X2 565 Black Edition modelinin yıl sona ermeden pazara sürülmesi beklenirken, X2 570 Black Edition ise 2011'de gelecek.45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli Callisto tasarımına sahip işlemcilerden Phenom II X2 565, 3.4GHz'de çalışıyor ve Black Edition serisi altında hazırlandığı için çarpan kilidi açık olarak geliyor. Her çekirdek için 512 Kb olmak üzere 1MB Seviye 2 bellek kapasitesine ve çekirdekler arası ortak kullanım açık olan 6MB Seviye 3 bellek kapasitesine sahip işlemci, Soket AM3 anakartlarda DDR3, AM2+ anakartlarda ise DDR2 belleklerle kullanılabiliyor. HyperTransport hızı 4.0GT/saniye olan Phenom II X2 565 Black Edition işlemcisinin ısıl güç tasarımı ise 80 Watt.

İlk çeyrekte lanse edilmesi beklenen Phenom II X2 570 Black Edition ise 3.5GHz'de görev yapıyor. Detaylarını verdiğimiz Phenom II X2 565 Black Edition ile aynı özelliklere sahip olan işlemcinin tek farkı olarak çalışma frekansını gösterebiliriz. Her iki işlemci için de henüz resmi satış fiyatları bilinmese de bu işlemcilerin çıkışıyla birlikte Phenom II X2 560 Black Edition modelinde fiyat indirimine gidilmesi, Phenom II X2 550 ve 555 Black Edition modelleri içinse EOL sürecine girilmesi ve yeni sipariş alımının durdurulması beklenyor.