AMD Phenom II X4 975 BE ile dünya rekoru: 7134MHz

AMD'nin Ocak ayında duyurmayı planladığı dört çekirdekli en hızlı işlemcisi Phenom II X4 975 Black Edition ile AMD işlemciler için elde edilmiş en yüksek saat hızına ulaşıldı. Profesyonel hız aşırtmacılar tarafından hızı Sıvı Azot ile 3.6GHz'den 7134MHz'e çıkartılan işlemci, kendi kulvarında en yüksek hıza ulaşan dört çekirdekli model olmayı başardı.
Satılmakta olan Phenom II X4 970 Black Edition ile karşılaştırıldığında artan saat hızı dışında aynı özelliklere sahip olan Phenom II X4 975 Black Edition ile 7134MHz'e çıkılan çalışmada anakart olarak Asus'un 890FX çipsetli Croshair IV Formula modeline yer verildiğini görüyoruz. 31.5 çarpanı ve 226.5 bus hızıyla ulaşılan yüksek saat hızı için çalışmaya Kingston'ın çift kanal DDR3 bellek kitinin eşlik etti. Çalışmayı gerçekleştiren ekip, 7134MHz'de olmasa bile 6944MHz'de SuperPi 1M testini de tamamladı ve 10.079 saniyelik skor elde etti.
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yani demem o ki model numarasına takmamak gerekiyor..
Revizyona bakılabilir daha az güç tüketimi vs (daha iyi oc değil)
mesela 940 BE çok güçlü bir işlemciydi ve sanırım maliyetide daha fazlaydı güç tüketimide fazlaydı..
Ve o işlemciyle şimdi 975 Be nin hiç bir farkı yok sadece 975 daha ucuz mal oluyor..
940ile Forumda 4.4ghz gören bile vardı yanlış hatırlamıyorsam..
Ama 400mhz daha yüksek olan 965 ile 4.8ghz göremessiniz hatta 4.4 bile göremessiniz..
AMD ekibinin rekoru gitti demek ( 7.08 GHZ ) yakında onlardan buldozerle 8 GHz yine aynı mekanda ( las vegasta ) görürüz :D
youtube.com/... .. eski rekor ..
Yahu güzel kardeşim sen haberi doğru düzgün okuyormusun.
Sıvı azot ile yapılan overclock (hızaşırtmadan) bahsediliyor.
Bakkaldan sıvı azot alıp sende aynı overclock u yapıp kullanmayı falan mı düşünüyorsun.
Bunlar şov amaçlı gereksiz işler, günlük hayatta kullanılabilecek sistemler değil.