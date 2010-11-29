AMD Phenom II X4 975 BE ile dünya rekoru: 7134MHz

AMD'nin Ocak ayında duyurmayı planladığı dört çekirdekli en hızlı işlemcisi Phenom II X4 975 Black Edition ile AMD işlemciler için elde edilmiş en yüksek saat hızına ulaşıldı. Profesyonel hız aşırtmacılar tarafından hızı Sıvı Azot ile 3.6GHz'den 7134MHz'e çıkartılan işlemci, kendi kulvarında en yüksek hıza ulaşan dört çekirdekli model olmayı başardı.

Satılmakta olan Phenom II X4 970 Black Edition ile karşılaştırıldığında artan saat hızı dışında aynı özelliklere sahip olan Phenom II X4 975 Black Edition ile 7134MHz'e çıkılan çalışmada anakart olarak Asus'un 890FX çipsetli Croshair IV Formula modeline yer verildiğini görüyoruz. 31.5 çarpanı ve 226.5 bus hızıyla ulaşılan yüksek saat hızı için çalışmaya Kingston'ın çift kanal DDR3 bellek kitinin eşlik etti. Çalışmayı gerçekleştiren ekip, 7134MHz'de olmasa bile 6944MHz'de SuperPi 1M testini de tamamladı ve 10.079 saniyelik skor elde etti.