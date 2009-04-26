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AMD, Phenom II X4 işlemcilerinde ısıl güç tasarımını düşürmeyi planlıyor

10 yıl
9,9b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD, Phenom II X4 işlemcilerinde ısıl güç tasarımını düşürmeyi planlıyor
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Phenom II X4 955 Black Edition işlemcisiyle birlikte Phenom II X4 945 modelini de kullanıma sunan AMD, ısıl güç tasarımını düşürmenin planlarını yapıyor. Serinin diğer üyelerinde olduğu dört çekirdekli her iki yeni işlemci de 125 Watt'lık ısıl güç tasarımıyla geliyor. Soket AM3 formunda olan ve DDR3 bellek desteği sunan işlemcilerinden Phenom II X4 945 modelinin ısıl güç tasarımı 95 Watt olan yeni bir versiyonu üçüncü çeyrekte yani yaz aylarında kullanıma sunulabileceği belirtliyor.

Gelen bilgilere göre AMD, Phenom II X4 945 modelinin Business serisi dahilinde kurumlara özel bir versiyonunu kullanıma sunacak. B95 kod adını taşıyan ve mevcut işlemciyle aynı çekirdek tasarımını kullanacağı belirtilen işlemcinin muhtemelen üretim sürecindeki olgunlaşmaya bağlı olarak hazırlanacak yeni revizyon sayesinde ısıl güç tasarımı 95 Watt olarak gelecek. Tabii bu işlemciyle birlikte AMD'nin 3GHz'de çalışan 945 modeli için de revizyon güncellemesine giderek TDP'yi düşürmesi beklenebilir.

Üçüncü çeyrekte hazır olması beklenen işlemcinin özel hız aşırtma performansı merak konusu zira mevcut işlemcilerin sergilediği performansın revizyon güncellemesiyle ne kadar geliştirilebileceği ve özellikle hava soğutma tarafında pozisyonunu ne kadar güçlendirebileceği şimdiden merak konusu olmaya başladı bile.


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sewger 10 yıl
amd çalışmaya başladı artık kimse durduramaz...
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taner11 10 yıl
bekliyorum 95 w tdp ph 2 x4 black ed
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WinteR 10 yıl
CoolnQuite'in biraz daha gelişme ihitiyacı olduğu söyleniyordu, gerçi AMD PII ile çok ilerleyiş sağladı ama tam değil, 95 watt zor, ama olursa da çok iyi.
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BiLgiSeaRcheR 10 yıl
Çok iyi olur, yerinde bir karar... Daha az ısınıp daha az elektrik tüketecekler, dolayısıyla oc potansiyelleri çok daha iyi vaziyete gelecektir...
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sertacaygun 10 yıl
45W'lık 4 çekirdekler de gelecekti, öyle söz vermişlerdi.
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Confusion 10 yıl
çok akıllıaca bir çalışma alanı belirlemişler ::::::::elde olan modellerde iyileştirmeler için üretim bandını geliştirmezlerse ilerde yüksek hızlı işlemcilerin sıcaklık ve voltaj sorunları kaçınılmaz olacak
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575m 10 yıl
Güzel.Anlaşılan yeni bir revizyona gidiliyor.Muhtemelen diğer işlemcilerde de bu böyle olur.Böylece daha az ısınan işlemcilerle karşılaşabiliriz.AMD elindekileri sonuna kadar kullanmak niyetinde.Zaten şimdilik yapacak da başka bişeyi yok. Zira bu mimarinin sonuna yaklaşıyorlar.Bu yüzden işlemcileri daha varimli ve esnek hale getirmeye çalışıyor.İyi de ediyor.Umarım kayda değer bir başarı sağlar.955 çıktıktan sonra AMD için yeni bir sayfa açılacağını ve bunun bir milat olacağını tahmin ediyordum.
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max975 10 yıl
bakalım ne kadar tutacak.
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Applejack 10 yıl

Orjinalden alıntı: max975

bakalım ne kadar tutacak.


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Hobar 10 yıl
Hava soğutmayla oc potansiyeli biraz daha artar umarım
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