AMD, Phenom II X4 işlemcilerinde ısıl güç tasarımını düşürmeyi planlıyor

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Phenom II X4 955 Black Edition işlemcisiyle birlikte Phenom II X4 945 modelini de kullanıma sunan AMD, ısıl güç tasarımını düşürmenin planlarını yapıyor. Serinin diğer üyelerinde olduğu dört çekirdekli her iki yeni işlemci de 125 Watt'lık ısıl güç tasarımıyla geliyor. Soket AM3 formunda olan ve DDR3 bellek desteği sunan işlemcilerinden Phenom II X4 945 modelinin ısıl güç tasarımı 95 Watt olan yeni bir versiyonu üçüncü çeyrekte yani yaz aylarında kullanıma sunulabileceği belirtliyor.



Gelen bilgilere göre AMD, Phenom II X4 945 modelinin Business serisi dahilinde kurumlara özel bir versiyonunu kullanıma sunacak. B95 kod adını taşıyan ve mevcut işlemciyle aynı çekirdek tasarımını kullanacağı belirtilen işlemcinin muhtemelen üretim sürecindeki olgunlaşmaya bağlı olarak hazırlanacak yeni revizyon sayesinde ısıl güç tasarımı 95 Watt olarak gelecek. Tabii bu işlemciyle birlikte AMD'nin 3GHz'de çalışan 945 modeli için de revizyon güncellemesine giderek TDP'yi düşürmesi beklenebilir.

Üçüncü çeyrekte hazır olması beklenen işlemcinin özel hız aşırtma performansı merak konusu zira mevcut işlemcilerin sergilediği performansın revizyon güncellemesiyle ne kadar geliştirilebileceği ve özellikle hava soğutma tarafında pozisyonunu ne kadar güçlendirebileceği şimdiden merak konusu olmaya başladı bile.