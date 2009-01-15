AMD Phenom X3 fiyatları 75 Avro seviyesine kadar geriledi

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Phenom II işlemcilerini kullanıma sunan AMD cephesinden satılmakta olan Phenom işlemcileri hakkında da yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Firmanın, endüstrinin üç çekirdekli ilk masaüstü işlemcileri olarak lanse ettiği Phenom X3 ailesinin fiyatları 75 Avro seviyesine kadar gerilemiş durumda. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan varyasyonları da yolda olan X3 modelleri son fiyatlandırmayla dikkat çekmeyi başarıyor.

AMD'nin 65nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Soket AM2+ formundaki işlemci ailesinin baz modeli olan ve 2.1GHz'de çalışan Phenom X3 8450, 1.5MB L2 ve 2MB L3 bellek ile geliyor. Isıl güç tasarımı 95 Watt olan işlemci 76 Avro seviyesine kadar gerileyen fiyatıyla öne çıkıyor. Öte yandan serinin diğer üyelerinden Phenom X3 8650 86 Avro, Phenom X3 8750 ise 105 Avro seviyesinden kullanıcılar ile buluşuyor.