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AMD Phenom X3 fiyatları 75 Avro seviyesine kadar geriledi

10 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD Phenom X3 fiyatları 75 Avro seviyesine kadar geriledi
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Phenom II işlemcilerini kullanıma sunan AMD cephesinden satılmakta olan Phenom işlemcileri hakkında da yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Firmanın, endüstrinin üç çekirdekli ilk masaüstü işlemcileri olarak lanse ettiği Phenom X3 ailesinin fiyatları 75 Avro seviyesine kadar gerilemiş durumda. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan varyasyonları da yolda olan X3 modelleri son fiyatlandırmayla dikkat çekmeyi başarıyor.

AMD'nin 65nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Soket AM2+ formundaki işlemci ailesinin baz modeli olan ve 2.1GHz'de çalışan Phenom X3 8450, 1.5MB L2 ve 2MB L3 bellek ile geliyor. Isıl güç tasarımı 95 Watt olan işlemci 76 Avro seviyesine kadar gerileyen fiyatıyla öne çıkıyor. Öte yandan serinin diğer üyelerinden Phenom X3 8650 86 Avro, Phenom X3 8750 ise 105 Avro seviyesinden kullanıcılar ile buluşuyor.


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ugacomtr 10 yıl
phenom2 yaygınlassın 9850be ler 20 daha ucuzlar :)
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Confusion 10 yıl
45nm de 2.7ghz üzerinde çift çekirdekli l3 lü işlemci isteğim var piyasa ürüne doyduğunda 45nm x3 lerin fiyatı makul seviyeye düşerse ilk tercihim olur.


şu anda orta halli bir işlemci ile sistem toplayıp "oc" li kullanacaklar için ideal bir fiyat seviyesine inmiş ama 2.1ghz ye değilde daha üst modellere bakmak lazım
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seven44 10 yıl
amd severler için iyı bır haber
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