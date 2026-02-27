AMD Radeon 26.2.2 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

AMD Radeon 26.2.2 sürücüsü yayınlandı
AMD Adrenalin 26.2.2 sürümü, Resident Evil Requiem ve Marathon için destek getiriyor. Ayrıca sürücü tarafında çözülen yeni sorunlar paylaşıldı. Bunlardan ilki, Radeon RX 7000 serisi kartlarda Roblox Player oynarken yaşanan oyun çökmeleri giderilmiş durumda. Ayrıca Instant Replay ve Record Desktop açıkken Windows masaüstü uygulamalarında görülen doku titremesi veya bozulma problemi düzeltildi.
AMD Adrenalin 26.2.2 sürücüsüne buradan ulaşabilirsiniz. Diğer tarafta üst seviye grafik özellikleri (Path Tracing, FSR Frame Generation gibi) söz konusu olduğunda hâlâ takip edilmesi gereken başlıklar bulunuyor. Çözülen sorunlar da dahil olmak üzere detaylı sürüm notları ise şu şekilde;
Yeni oyun desteği
- Resident Evil: Requiem
- Marathon
Çözülen sorunlar
- Roblox Player (Car Zone Racing & Drifting) sırasında görev geçişi yapılırken görülen uygulama çökmesi veya sürücü zaman aşımı sorunu giderildi.
- RX 7000 serisi kartlarda Instant Replay ve Record Desktop açıkken Windows masaüstü uygulamalarında görülen doku titremesi veya bozulma problemi düzeltildi.
Bilinen sorunlar
- Cyberpunk 2077’de Path Tracing açıkken kayıtlı oyun yüklenirken çökme veya sürücü zaman aşımı yaşanabiliyor.
- Battlefield 6, Ryzen AI 9 HX 370 işlemcili sistemlerde zaman zaman çökebiliyor.
- Battlefield 6’da AMD Record and Stream açıkken bazı ekran kartlarında doku titremesi görülebiliyor.
- RX 9000 serisinde FSR Upscaling ve FSR Frame Generation etkin olmasına rağmen Adrenalin arayüzünde pasif görünebiliyor. Bu durum; Resident Evil: Requiem, Call of Duty: Black Ops 7 ve Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties için rapor edilmiş durumda.