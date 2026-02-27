AMD Radeon 26.2.2 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör AMD, Radeon ekran kartları ve entegre grafik çözümleri için Adrenalin 26.2.2 WHQL sürümünü paylaştı. Yeni sürüm, oyun optimizasyonları, RX 7000 serisine yönelik hata düzeltmeleri ve devam eden bazı bilinen sorunlara dair güncel notlar içeriyor.

AMD Radeon 26.2.2 sürücüsü yayınlandı

AMD Adrenalin 26.2.2 sürümü, Resident Evil Requiem ve Marathon için destek getiriyor. Ayrıca sürücü tarafında çözülen yeni sorunlar paylaşıldı. Bunlardan ilki, Radeon RX 7000 serisi kartlarda Roblox Player oynarken yaşanan oyun çökmeleri giderilmiş durumda. Ayrıca Instant Replay ve Record Desktop açıkken Windows masaüstü uygulamalarında görülen doku titremesi veya bozulma problemi düzeltildi.

AMD Adrenalin 26.2.2 sürücüsüne buradan ulaşabilirsiniz. Diğer tarafta üst seviye grafik özellikleri (Path Tracing, FSR Frame Generation gibi) söz konusu olduğunda hâlâ takip edilmesi gereken başlıklar bulunuyor. Çözülen sorunlar da dahil olmak üzere detaylı sürüm notları ise şu şekilde;

Yeni oyun desteği

Resident Evil: Requiem

Marathon

Çözülen sorunlar

Roblox Player (Car Zone Racing & Drifting) sırasında görev geçişi yapılırken görülen uygulama çökmesi veya sürücü zaman aşımı sorunu giderildi.

RX 7000 serisi kartlarda Instant Replay ve Record Desktop açıkken Windows masaüstü uygulamalarında görülen doku titremesi veya bozulma problemi düzeltildi.

Bilinen sorunlar

Cyberpunk 2077’de Path Tracing açıkken kayıtlı oyun yüklenirken çökme veya sürücü zaman aşımı yaşanabiliyor.

Battlefield 6, Ryzen AI 9 HX 370 işlemcili sistemlerde zaman zaman çökebiliyor.

Battlefield 6’da AMD Record and Stream açıkken bazı ekran kartlarında doku titremesi görülebiliyor.

RX 9000 serisinde FSR Upscaling ve FSR Frame Generation etkin olmasına rağmen Adrenalin arayüzünde pasif görünebiliyor. Bu durum; Resident Evil: Requiem, Call of Duty: Black Ops 7 ve Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties için rapor edilmiş durumda.

