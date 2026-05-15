AMD Radeon 26.5.2 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

AMD Radeon 26.5.2 sürücüsü yayınlandı
Yeni sürücüyle birlikte Forza Horizon 6 ve 007 First Light için resmi "day-one" desteği sunuluyor. Böylece Radeon kullanıcıları, yeni oyunlarda daha stabil performans ve optimizasyonlardan faydalanabilecek. Hata düzeltmeleri tarafında ise özellikle RX 9000 serisi ekran kartlarını etkileyen bazı problemler çözülmüş durumda.
RoadCraft oynanırken görülen rastgele uygulama çökmesi ve sürücü zaman aşımı sorunlarının giderildiği belirtiliyor. Ayrıca Satisfactory oyununda ortaya çıkan grafik bozulmaları da yeni sürümle birlikte düzeltilmiş. Ancak AMD'nin bilinen sorunlar listesi halen oldukça kalabalık. Battlefield 6 tarafında bazı sistemlerde uygulama çökmesi, doku bozulmaları ve FSR özelliklerinin pasif görünmesi gibi problemler devam ediyor.
Özellikle Ryzen AI 9 HX 370 işlemcili sistemlerde yaşanan çökme sorunları için AMD'nin geliştirici ekiple birlikte çalıştığı paylaşıldı. Bunun yanında Blender kullanan Radeon RX 7000 ve üzeri ekran kartı sahipleri için kararsızlık sorunlarının sürdüğü belirtilmiş. Benzer şekilde Subnautica 2 ve Marvel Rivals oyunlarında da RX 9000 serisi ekran kartlarında rastgele çökme problemleri yaşanabiliyor.
AMD, bu sorunlarla karşılaşan kullanıcıların geçici çözüm olarak Adrenalin 26.3.1 sürümüne dönmesini öneriyor. Yeni sürücüye ise hemen buradan ulaşabilirsiniz.
Yeni oyun desteği
- Forza Horizon 6 desteği
- 007 First Light desteği
Çözülen sorunlar
- RoadCraft sürücü zaman aşımı sorunu düzeltildi
- Satisfactory grafik bozulması sorunu giderildi
Bilinen sorunlar
- Battlefield 6 tarafında çökme ve doku sorunları
- Battlefield 6’da bazı sistemlerde FSR’ın pasif görünmesi
- Blender kararsızlık problemi
- Subnautica 2 çökme sorunları
- Marvel Rivals çökme sorunları
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.