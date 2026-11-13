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    AMD, Radeon ekran kartlarındaki SSD yazma sorununu düzeltti

    AMD, Radeon ekran kartı sürücülerinin SSD'ye sürekli veri yazmasına neden olan hatayı Adrenalin 26.11.1 güncellemesiyle giderdi. Ancak yeni sürüm beraberinde başka sorunlar da getiriyor.

    AMD, Radeon ekran kartlarındaki SSD yazma sorununu düzeltti Tam Boyutta Gör
    AMD, Radeon ekran kartı kullanıcılarını etkileyen ve SSD'ye gereksiz veri yazılmasına neden olan sürücü hatası için resmi düzeltmeyi yayınladı. Adrenalin Edition 26.11.1 Optional sürümüyle gelen güncelleme, sistem boşta olsa bile arka planda devam eden yazma işlemlerini durdurmayı amaçlıyor. 

    AMD, SSD yazma hatasını resmen düzeltti

    Hatırlayacağınız üzere son dönemde bazı Radeon kullanıcıları, AMD External Events Utility ile bağlantılı bir hata nedeniyle SSD'lerinde sürekli yazma etkinliği yaşadıklarını bildirmişti. Bilgisayar herhangi bir işlem yapmıyorken bile devam eden bu durum, uzun vadede SSD'nin yazma ömrüne ilişkin endişelere yol açmıştı.

    AMD, sorunun özellikle Radeon RX 7000 ve RX 9000 serisi ekran kartlarında görüldüğünü kabul etmişti. Şirketin yeni Adrenalin 26.11.1 Optional sürümü, bu soruna yönelik resmi çözümü içeriyor. Sürüm notlarında ayrıca uygulama pencerelerinin taşınması veya boyutlarının değiştirilmesi sırasında oluşan gereksiz SSD yazma etkinliğinin de giderildiği belirtiliyor.

    Kaçıranlar için bir geliştirici, AMD'nin resmi güncellemesinden önce Radeon-atieclxx-SSD-Fix isimli açık kaynaklı bir araç yayınlamıştı. Bu araç, AMD External Events Utility hizmetini kapatmadan ilgili dosya üzerindeki yazma işlemlerini engelliyordu. Ancak artık AMD'nin kendi sürücü güncellemesi de soruna yönelik çözüm sunuyor.

    Adrenalin 26.11.1 ile dokuz yeni sorun listelendi

    Diğer taraftan yeni sürücü güncellemesi tüm sorunları ortadan kaldırmış değil. AMD, sürüm notlarında özellikle RX 7000 ve RX 9000 serisi ekran kartları ile Ryzen AI 400 serisi işlemcileri etkileyen dokuz farklı bilinen soruna yer veriyor.

    Bunlar arasında Assassin's Creed Black Flag Resynced, War Thunder ve Cyberpunk 2077 gibi oyunlarda yaşanabilen uygulama çökmeleri ve sürücü zaman aşımı hataları bulunuyor. Ayrıca Radeon RX 9000 serisi ekran kartlarında Phantom Blade Zero için görüntü bozulmaları, Call of Duty: Modern Warfare Remastered tarafında da benzer görsel hatalar raporlanmış durumda.

    AMD'nin bu sorunların bir bölümünü ilerleyen sürücü güncellemeleriyle gidermesi bekleniyor. SSD yazma hatasının düzeltilmesi önemli bir gelişme olsa da yeni sürümdeki bilinen sorunlar nedeniyle güncelleme öncesinde sürüm notlarını incelemekte fayda var.

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