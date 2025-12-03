AMD Radeon GPU’larda fiyat artışı kapıda

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Bilgisayar donanım pazarım son derece kötü ve endişe verici bir dönemden geçiyor. Artan RAM ve diğer bellek fiyatları zaten birçok üründe fiyatları yukarı çekmişken daha fazla fiyat artışı da kapıda. AMD tarafından gelen yeni raporlara göre şirket, Radeon ekran kartlarında önemli fiyat artışları planlıyor. AMD’nin işlemci fiyatlarını da sessizce artırdığı belirtiliyor.

Fiyatlardaki artış sürecek

Paylaşılan bilgilere göre AMD, 8GB VRAM’e sahip modellerde 20 dolar, 16GB modellerde ise 40 dolarlık fiyat artışı yapacak. Bu artış, kartların üreticiye satış fiyatını etkileyen GPU ve bellek paketlemelerini kapsıyor.

Bu artışların perakende satış fiyatlarına da yansıması bekleniyor. Çin’de yaklaşık 300 RMB (yaklaşık 40 dolar) ve 600 RMB (yaklaşık 85 dolar) seviyesinde fiyat artışları öngörülüyor. Spesifik modeller belirtilmese de RDNA 4 mimarisine sahip tüm Radeon serisi için geçerli olması muhtemel.

Uzmanlar, bellek sıkıntısı ve fiyat krizinin 2026’ya doğru daha da derinleşeceğini öngörüyor. Bu durumun, tüketici PC pazarında satışları olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor. Özellikle RAM ve SSD fiyatlarının artmasıyla PC bileşen maliyetlerinin yükselmesi bekleniyor.

