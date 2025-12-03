Giriş
    AMD Radeon GPU’larda fiyat artışı kapıda

    AMD, Radeon GPU’larda VRAM’e göre fiyat artışı yapabilir. 8GB modeller 20, 16GB modeller 40 dolar daha pahalı olacak, artışın perakende fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

    AMD Radeon GPU’larda fiyat artışı kapıda Tam Boyutta Gör
    Bilgisayar donanım pazarım son derece kötü ve endişe verici bir dönemden geçiyor. Artan RAM ve diğer bellek fiyatları zaten birçok üründe fiyatları yukarı çekmişken daha fazla fiyat artışı da kapıda. AMD tarafından gelen yeni raporlara göre şirket, Radeon ekran kartlarında önemli fiyat artışları planlıyor. AMD’nin işlemci fiyatlarını da sessizce artırdığı belirtiliyor.

    Fiyatlardaki artış sürecek

    Paylaşılan bilgilere göre AMD, 8GB VRAM’e sahip modellerde 20 dolar, 16GB modellerde ise 40 dolarlık fiyat artışı yapacak. Bu artış, kartların üreticiye satış fiyatını etkileyen GPU ve bellek paketlemelerini kapsıyor.

    Bu artışların perakende satış fiyatlarına da yansıması bekleniyor. Çin’de yaklaşık 300 RMB (yaklaşık 40 dolar) ve 600 RMB (yaklaşık 85 dolar) seviyesinde fiyat artışları öngörülüyor. Spesifik modeller belirtilmese de RDNA 4 mimarisine sahip tüm Radeon serisi için geçerli olması muhtemel.

    Uzmanlar, bellek sıkıntısı ve fiyat krizinin 2026’ya doğru daha da derinleşeceğini öngörüyor. Bu durumun, tüketici PC pazarında satışları olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor. Özellikle RAM ve SSD fiyatlarının artmasıyla PC bileşen maliyetlerinin yükselmesi bekleniyor.

