AMD, Radeon HD 6000 serisi ekran kartlarını Ekim ayında tanıtacak

AMD uzun süredir konuşulan Radeon HD 6000 serisi yeni nesil ekran kartlarının tanıtımını gelecek ay içerisinde yapacak. Farklı kaynaklarca doğrulanan bu bilgiye göre AMD, Los Angeles'ta düzenleyeceği lansman etkinliği ile birlikte ikinci nesil DirectX 11 çözümlerini içeren Radeon HD 6000 serisi ekran kartlarının üzerindeki örtüyü kaldıracak.
Geçtiğimiz yıl Eylül ayında yani yaklaşık bir yıl kadar önce ATi Radeon HD 5000 serisi ekran kartlarını, dünyanın ilk DirectX 11 ailesi olarak lanse eden AMD, aradan geçen süre zarfında ürün gamını en tepeden en aşağıya hızlı bir şekilde tamamlayarak milyonlarca adet kart satmayı başardı. Hatta firma yaklaşık bir yıldır performans konusunda liderliğini de koruyor.
Radeon HD 5000 serisinden farklı olarak yeni jenerasyona, en hızlı modeller yerine Radeon HD 6700 serisiyle başlaması beklenen AMD, Radeon HD 6800 serisini ise Kasım ayında pazara sunacak. Bu seri altında sunulacak modellerin göreceği ilgiye bağlı olarak Radeon HD 6970 modeli yıl sonuna doğru ve 2011 başında pazara sunulmuş olacak.
Şimdi gözler AMD tarafından Ekim ayında yapılacak tanıtım etkinliğine çevrilmiş durumda. Bazı haberler Radeon HD 6000 serisinin ciddi yenilikler içermediğini öne sürseler de, AMD içerisinde konuşma fırsatı bulduğumuz yetkililer, Radeon HD 6000 serisinin basit bit bir mimari güncellemeden fazlasına sahip olduğunu, lansmanla birlikte bunun daha iyi anlaşılacağını ifade ediyorlar.
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İyi de HD5750 diyorsun o da eskiyecek. 6000 i bekle bence.
Daha önce Nvidia DX10'a giren taraf olmuştu. Ancak o daha da uçuk değerlere ulaşmıştı boşluk bırakma konusunda. 8800gts - 8600gts arasındaki boşluğu hatırlayınız. Gerçi o dönemde Ati de HD2900 ile HD2600 arasında büyük boşluk bırakmıştır. Daha sonra da ikisi de o boşluğa saldırmıştı. Şimdi de benzer bir durum var ancak GTX460 gibi başarılı bir kart da var. Yine de GTX460 ile GTS450 arasında büyük boşluk var. Oraya kesin sağlam bir kart gelecektir diye tahmin ediyorum.
performası zaten iyidi 5000serisinde ve fizik olayında mesela mafia2 de
biraz demiyim baya mıcıyodu onuda iyileştirdilerse nvidianın işi zor olcak
yok bunları iyi lertirmemeişlerse bu kartın pek bi anlamı olmucak:)
Lütfen , bu bir kamera şakasıdır deyip el sallamanı bekliyorum
HD5770 her halde serisinin en çok satan kartı oldu dolayısıyla yeni seride HD6700 ile başlamaları satış açısından çok mantıklı...