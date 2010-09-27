Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD, Radeon HD 6000 serisi ekran kartlarını Ekim ayında tanıtacak

8 yıl
14,4b
1
23
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
AMD, Radeon HD 6000 serisi ekran kartlarını Ekim ayında tanıtacak
Tam Boyutta Gör

AMD uzun süredir konuşulan Radeon HD 6000 serisi yeni nesil ekran kartlarının tanıtımını gelecek ay içerisinde yapacak. Farklı kaynaklarca doğrulanan bu bilgiye göre AMD, Los Angeles'ta düzenleyeceği lansman etkinliği ile birlikte ikinci nesil DirectX 11 çözümlerini içeren Radeon HD 6000 serisi ekran kartlarının üzerindeki örtüyü kaldıracak.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında yani yaklaşık bir yıl kadar önce ATi Radeon HD 5000 serisi ekran kartlarını, dünyanın ilk DirectX 11 ailesi olarak lanse eden AMD, aradan geçen süre zarfında ürün gamını en tepeden en aşağıya hızlı bir şekilde tamamlayarak milyonlarca adet kart satmayı başardı. Hatta firma yaklaşık bir yıldır performans konusunda liderliğini de koruyor.

Radeon HD 5000 serisinden farklı olarak yeni jenerasyona, en hızlı modeller yerine Radeon HD 6700 serisiyle başlaması beklenen AMD, Radeon HD 6800 serisini ise Kasım ayında pazara sunacak. Bu seri altında sunulacak modellerin göreceği ilgiye bağlı olarak Radeon HD 6970 modeli yıl sonuna doğru ve 2011 başında pazara sunulmuş olacak.

Şimdi gözler AMD tarafından Ekim ayında yapılacak tanıtım etkinliğine çevrilmiş durumda. Bazı haberler Radeon HD 6000 serisinin ciddi yenilikler içermediğini öne sürseler de, AMD içerisinde konuşma fırsatı bulduğumuz yetkililer, Radeon HD 6000 serisinin basit bit bir mimari güncellemeden fazlasına sahip olduğunu, lansmanla birlikte bunun daha iyi anlaşılacağını ifade ediyorlar.

AMD, Radeon HD 6000 serisi ekran kartlarını Ekim ayında tanıtacak
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
Adamlar HD 6000 Serisini Çıkarıolar Ben Hala Radeon 9550'deyim xD Ne Komik.Elimde Para Olursa Tıkacam İçine Core i7 - 4 GB RAM - 500 GB HDD - Ati HD 5750 :DD
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 8 yıl

DH Misafiri

Adamlar HD 6000 Serisini Çıkarıolar Ben Hala Radeon 9550'deyim xD Ne Komik.Elimde Para Olursa Tıkacam İçine Core i7 - 4 GB RAM - 500 GB HDD - Ati HD 5750 :DD

İyi de HD5750 diyorsun o da eskiyecek. 6000 i bekle bence.







Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vidoko 8 yıl
amd çok sattım diye fiyat indirimie gitmiyor bence birazdaha cazip yapabilirler .nvidia geçince ucuz .gecemeyince hiç indirim yok..nvidia amdnin durumuna düştü anlaşılan amdd de havalara girdi yoksa bu ekrankartları performansa göre birazdaha ucuz olması lazımdı..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M@U 8 yıl
Klasik bir harekette bulunacak AMD sanırım. Boş bıraktığı segmentlere yönelecek. Misal HD5850 - HD5770 arasındaki boşluk, HD5750 - HD5670 arasındaki boşluk, HD5970 - HD5870 arasındaki boşluk...

Daha önce Nvidia DX10'a giren taraf olmuştu. Ancak o daha da uçuk değerlere ulaşmıştı boşluk bırakma konusunda. 8800gts - 8600gts arasındaki boşluğu hatırlayınız. Gerçi o dönemde Ati de HD2900 ile HD2600 arasında büyük boşluk bırakmıştır. Daha sonra da ikisi de o boşluğa saldırmıştı. Şimdi de benzer bir durum var ancak GTX460 gibi başarılı bir kart da var. Yine de GTX460 ile GTS450 arasında büyük boşluk var. Oraya kesin sağlam bir kart gelecektir diye tahmin ediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
160 adet daha fazla shader ve 256bit bellek veri yolu en önemli güncellemeleri.. yeni nesilden birşeyler içermiyor olsa bile bu dahi iş görür bir artış bence.. çünkü 5770 128bit ile yüksek çözünürlükte sıkıntı yaratıyordu ama bu seri ile bu dönem artık bitecek gibi görünüyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 8 yıl
6000 serisi kartlarda beklenen Tessellation performansının ileşme olsacak
performası zaten iyidi 5000serisinde ve fizik olayında mesela mafia2 de
biraz demiyim baya mıcıyodu onuda iyileştirdilerse nvidianın işi zor olcak
yok bunları iyi lertirmemeişlerse bu kartın pek bi anlamı olmucak:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TiesTorN 8 yıl
bi de yazdığından bişey anlasaydık tam olacaktı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FightF0RFreedom 8 yıl

huseyincarnege

6000 serisi kartlarda beklenen Tessellation performansının ileşme olsacak

performası zaten iyidi 5000serisinde ve fizik olayında mesela mafia2 de

biraz demiyim baya mıcıyodu onuda iyileştirdilerse nvidianın işi zor olcak

yok bunları iyi lertirmemeişlerse bu kartın pek bi anlamı olmucak:)


Lütfen , bu bir kamera şakasıdır deyip el sallamanı bekliyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
heatblast 8 yıl
bu seride en çok satacak kart hd6670 veya hd6750 olacak (bana göre)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahafiec 8 yıl
hadi hayırlısı, lansmandan detaylı bilgiler hatta bol bol performans verileri bekliyoruz.

HD5770 her halde serisinin en çok satan kartı oldu dolayısıyla yeni seride HD6700 ile başlamaları satış açısından çok mantıklı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Father Torque 8 yıl
6000 serisi eski mimari üzerine yeni mimariden özellikler mutlaka içeriyordur ancak basına sızan sunumlarda veya verilerde (haberde olduğu gibi) hiçbir şekilde Tessellation performansının iyileştirildiği hakkında bir veri bulunmuyor. 5000 serisi zaten mevcut haliyle (TS hariç) beklentileri yeterince karşılıyor. Eğer AMD TS'yi güncellemeyip yeni mimariden özellikler diye sıradan yeniliklerle 6000 serisini çıkarmayı düşünüyorsa kendi kendni vurmuş olur. Yanlış anlaşılmasın TS olmazsa olmaz demiyorum ancak AMD kart satmak istiyorsa rakibinden geride olduğu tek noktayı da düzeltmek zorunda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14426 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, amd ve
2 etiket daha radeon lansman
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl TG: MSI ile yeni Türkiye yapılanması ve ürünleri üzerine söyleşi 8 yıl 1e1: Razer oyun aksesuarları DeathAdder, Lachesis, Naga fare modelleri ve Lycosa oyuncu klavyesi 8 yıl Haftanın en iyi 5 Android oyunu -5- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim