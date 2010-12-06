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AMD, Radeon HD 6900 serisini piyasaya sürmeden önce fiyatlarında güncellemeye gitti

8 yıl
14,6b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin 8 Aralık'ta lanse etmeyi planladığı Radeon HD 6900 serisi ekran kartlarında fiyat güncellemesi yapıldı. Ekran kartı üreticilerinden aldığımız bilgilere göre, henüz piyasaya sunulmayan Radeon HD 6900 serisi için AMD, üreticilere yolladığı fiyatlarda revizyona gitti. Elde ettiğimiz ilk bilgilere göre, AMD'nin ilk planda belirlediği FOB fiyatları Radeon HD 6950 için 340 dolar, Radeon HD 6970 içinse 430 dolardı. Ancak bu fiyatları revize ederek daha da aşağı çektiği belirtilen AMD'den henüz kesinleşmiş son rakamlar gelmedi.

FOB olarak belirtilen fiyatlar, üretim noktasından gemilere yüklenen sevkiyat fiyatları olarak ta nitelendirilebilir. Yani FOB fiyatlarına, satışa sunacağı ülkedeki vergiler, distrübütör ve satılacak mağazanın kar marjı gibi farklar da eklenerek son kullanıcı satış fiyatı bulunabilir. Bu noktada fikir vermesi açısından, FOB fiyatı 310 dolar olarak belirlenen GeForce GTX 570'in, ülkemizde 399$+KDV seviyesindeki son kullanıcı satış fiyatıyla kullanıma sunulacak olması dikkate alınabilir.

AMD'nin Radeon HD 6900 serisi için belirlediği yeni FOB fiyatları henüz bilinmiyor ancak Radeon HD 6950, fiyat olarak GeForce GTX 570'in karşısına konumlandırılacak gibi görünüyor.


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halivor 8 yıl
1-2 aydır toplayacağım sistem için ekran kartı aryorum gtx 460 ta karar kılmıştım fiyat acısından sonra hd 6870 geldi kafama takıldı tam ona karar vermişken acaba hd 6970 mi beklesem acaba arada fazla fiyat farkı olurmu ve net olarak ne zaman türkiye de satışa cıkar
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vidoko 8 yıl
bencede son kullanıcılar da yüksek performansta sisteme sahip olsun..
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TeknolojiveBililisim 8 yıl
bende yabancı foumalrda bakmıştım %30 40 hızlı olaağı deniyordu
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monatim 8 yıl
AMD gibi bir firma durup dururken indirim yapıyorsa farklı bir sebebi vardır. Ve bu indirimin GTX 570 e denk gelmesi dikkat edilmesi gerekli başka konu bence. Umarım sadece bizi sevip, bizi düşündüğündendir :))
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DH Misafiri 8 yıl
ya abi %30 luk bir hızlanma ne demek saçmalamayın lütfen en son %40 oranında rv300 gpu suna geçildiğinde olmuştu fakat %10-15 gibi bir düzey olursa ona birşey diyemem zaten %20 lik artışla 5970 geride bırakmış olur
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Hicks 8 yıl
Merhaba,

Rekabette "fiyat" kozu bir firmanin oynayacagi son kozdur... Bunu da urun piyasaya cikmadan son anda oynuyorsa ciddi bir "beklentiyi karsilayamama" durumu mevcut demektir... Kotu bir gelisme, moralimi bozdu acikcasi...

Tesekkurler,

Hicks
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V1CT0RY 8 yıl
Testler gelince belli olur ak mı kara mı?...
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rog maximus 8 yıl
yakında teslerdeki durumları görürüz de her şey bir yana 310 dolar olan ürün ülkemizde 399+kdv ile yaklaşık 460 dolara geliyor oda 150 dolar (yaklaşık 225tl) bu fark nerye gidiyor ya bu ülkedeki işletim sisteminden nefret ediyorum
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sadtneverdie 8 yıl

liviera

yakında teslerdeki durumları görürüz de her şey bir yana 310 dolar olan ürün ülkemizde 399+kdv ile yaklaşık 460 dolara geliyor oda 150 dolar (yaklaşık 225tl) bu fark nerye gidiyor ya bu ülkedeki işletim sisteminden nefret ediyorum



maaş, kira, fatura, nakliye,vergi... olmasın?
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annihilator 8 yıl

liviera

bu ülkedeki işletim sisteminden nefret ediyorum


nedir bu ülkedeki işletim sistemi win7 mi? ehirhihri
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CyberDiamond 8 yıl
6950 570 ile aynı fiyata konumlandırıldıysa Muhtemelen kart gtx480 ayarında bir performans vericektir. 6970'in ben hala gtx 580'i geçeceğini düşünüyorum(1920 shader ile gelirse)
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TIRAZLI 8 yıl
eğer bu seferde başaramazsa sonu olur amd nin :)
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serkan1216 8 yıl
peki ne kadar olur 69 serisi en ucuz ? burada ..
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MxFxOx 8 yıl
Amd tek gpu lu kartlarıyla gtx580 geçerse AMD 6900 serisiyle birlikte ömrü biter.ancak tek gpu'lu kartlarıyla gtx580 gececeğini zannetmiyorum.
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::Ashes:: 8 yıl
amd akıllılık ediyor rakip kartlar çıkıyor performansını fiyatını sonra belirliyor son gülen iyi güler mantığıyla iyi iş çıkaracak gibime geliyor..
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