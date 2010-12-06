AMD, Radeon HD 6900 serisini piyasaya sürmeden önce fiyatlarında güncellemeye gitti

AMD'nin 8 Aralık'ta lanse etmeyi planladığı Radeon HD 6900 serisi ekran kartlarında fiyat güncellemesi yapıldı. Ekran kartı üreticilerinden aldığımız bilgilere göre, henüz piyasaya sunulmayan Radeon HD 6900 serisi için AMD, üreticilere yolladığı fiyatlarda revizyona gitti. Elde ettiğimiz ilk bilgilere göre, AMD'nin ilk planda belirlediği FOB fiyatları Radeon HD 6950 için 340 dolar, Radeon HD 6970 içinse 430 dolardı. Ancak bu fiyatları revize ederek daha da aşağı çektiği belirtilen AMD'den henüz kesinleşmiş son rakamlar gelmedi.

FOB olarak belirtilen fiyatlar, üretim noktasından gemilere yüklenen sevkiyat fiyatları olarak ta nitelendirilebilir. Yani FOB fiyatlarına, satışa sunacağı ülkedeki vergiler, distrübütör ve satılacak mağazanın kar marjı gibi farklar da eklenerek son kullanıcı satış fiyatı bulunabilir. Bu noktada fikir vermesi açısından, FOB fiyatı 310 dolar olarak belirlenen GeForce GTX 570'in, ülkemizde 399$+KDV seviyesindeki son kullanıcı satış fiyatıyla kullanıma sunulacak olması dikkate alınabilir.

AMD'nin Radeon HD 6900 serisi için belirlediği yeni FOB fiyatları henüz bilinmiyor ancak Radeon HD 6950, fiyat olarak GeForce GTX 570'in karşısına konumlandırılacak gibi görünüyor.