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AMD Radeon HD 6970, GeForce GTX 480'den %20'ye varan oranda hızlı olabilir

8 yıl
24,6b
1
86
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Radeon HD 6900 serisi yeni nesil ekran kartları için meraklı bekleyiş sona eriyor. 15 Aralık'ta yapılacak lansman için artık son hazırlıklarını yapan firma, şimdiye kadar hazırladığı en büyük GPU tasarımı olan Cayman ile en hızlı ekran kartının yanında en hızlı grafik yongası unvanını da ele geçimeyi hedefliyor.Bazı basın mensuplarıyla bir araya gelen ve kartlarla ilgili merak edilen detaylara açıklık getiren AMD'nin kendi test tablolarında Radeon HD 6970'e güç veren Cayman XT GPU'sunun 3DMark Vantage'da, %20'ye yakın bir farkla GeForce GTX 480'den hızlı olduğunu gösteren sonuçlara yer verdiği belirtiliyor. Ancak EOL yani üretimin sonlanması sürecine giren GeForce GTX 480 artık geride kalmak üzere ve bu noktada AMD'nin asıl rakibi GeForce GTX 580 olacak. Transistör seviyesindeki güncellemeler ve mimaride yapılan optimizasyonlar sayesinde, GeForce GTX 480'den daha az güç çeken ve %15-20 civarında daha yüksek performans sunan GeForce GTX 580, Radeon HD 6970'in asıl rakibi olacak.

HAWX 2 ve Dirt 2 gibi bazı oyunlarda GeForce GTX 480'den %15 civarında hızlı olduğu belirtilen Radeon HD 6970, OpenGL tabanlı görece eski oyunlarda performans farkını %20'ye kadar çıkartırken, World in Conflict ve Metro 2033 gibi oyunlarda ise farkın %10 civarında olduğu bildiriliyor. Henüz bağımsız test sonuçları yayınlanmasa da AMD cephesinden gelen bilgilere göre Cayman XT, GF100 GPU'sundan hızlı olmayı başaracak. Ancak GeForce GTX 580 ile yapılacak karşılaştırmanın galibini söylemek için henüz erken. Zira pek çok oyunda GF100'den %10-20 arasında hızlı olduğu belirtilen Cayman XT, GF100'den benzer şekilde daha hızlı olan GF110 yani GeForce GTX 580 ile kıyasıya bir mücadelenin içerisine girecek gibi görünüyor.


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DH Misafiri 8 yıl
testlerde gtx580 480'den yaklaşık aynı oranda daha hızlı çıkmıştı. Eğer iddialar doğru çıkarsa 6970 ile 580 başa baş performansa sahip demektir ki 6970'in 50 euro civarı daha ucuz olacağını hesaba katarsak AMD 2011 de liderliğini sürdürecek gibi görünmekte. Gpu alanı genişlemiş olsa da AMD hala Nvidia'dan daha küçük GPU üretiyor (wafer başına daha fazla gpu) ve bu yüzden maliyetleri daha düşük. Şunu da unutmamak gerekir. 6000 serisi AMD adı ile ilk çıkan sürümler. AMD başlangıcını çok sağlam yapmak peşinmde olmalı ki bunu başaracak gibi görünüyor
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sonalp 8 yıl
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sonbaron61 8 yıl
Ben AMD'den 6990'ı değil! 8990'ı bekliyorum.
Şu an ki kartım 4870! Gerçi hala full grafik oyunları oynuyorum! Sadece Crysis ve Gta 4 hariç!
DX 11 ve tesellizasyonunuz sizin olsun!
Benim alnımda enayi mi yazıyor?

La PC mi alıyoz arabamı la?

Ben bu kartı alacam da fifa11 oynarken daha iyi mi gol atacam?
Ya da black ops'da her attığımı mı vuracam?
Ne saçmalık?
Biraz fps ve gözboyamaktan başka birşey olmayan dx11 için paracıklarınıza kıymayın derim!
İntel normal ev kullancılarına mesela lga775 işlemcilerle gayet de yetiyor!
Hem de default hızda! Hakeza AMD'nin hızlı çift çekirdeklileri de!

Ben neden 6xxx serisi kart ya da core i7 alayım?
Son çıkan oyunları full ayarda oynayabiliyorken?

Yani fiyatına nazaran bana somut olarak ne vadediyor bu yeni teknoloji?
Gözboyayıp, tüketiciyi kazıklamaktan başka hiçbirşey!
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Skörtıl_Nimo 8 yıl

sonbaron61

Ben AMD'den 6990'ı değil! 8990'ı bekliyorum.
Şu an ki kartım 4870! Gerçi hala full grafik oyunları oynuyorum! Sadece Crysis ve Gta 4 hariç!
DX 11 ve tesellizasyonunuz sizin olsun!
Benim alnımda enayi mi yazıyor?

La PC mi alıyoz arabamı la?

Ben bu kartı alacam da fifa11 oynarken daha iyi mi gol atacam?
Ya da black ops'da her attığımı mı vuracam?
Ne saçmalık?
Biraz fps ve gözboyamaktan başka birşey olmayan dx11 için paracıklarınıza kıymayın derim!
İntel normal ev kullancılarına mesela lga775 işlemcilerle gayet de yetiyor!
Hem de default hızda! Hakeza AMD'nin hızlı çift çekirdeklileri de!

Ben neden 6xxx serisi kart ya da core i7 alayım?
Son çıkan oyunları full ayarda oynayabiliyorken?

Yani fiyatına nazaran bana somut olarak ne vadediyor bu yeni teknoloji?
Gözboyayıp, tüketiciyi kazıklamaktan başka hiçbirşey!


+1 hatta +10
athlon ıı x2 245 2.9 ghz ilemcim ve sapphire hd 4730 um var ,burdakı kartlara sadece bakıyorum belkı 1 sene sonra sıstem guncellersem bı gtx460 alabılırım o kadar :)
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mmnder16 8 yıl

sonbaron61

Ben AMD'den 6990'ı değil! 8990'ı bekliyorum.
Şu an ki kartım 4870! Gerçi hala full grafik oyunları oynuyorum! Sadece Crysis ve Gta 4 hariç!
DX 11 ve tesellizasyonunuz sizin olsun!
Benim alnımda enayi mi yazıyor?

La PC mi alıyoz arabamı la?

Ben bu kartı alacam da fifa11 oynarken daha iyi mi gol atacam?
Ya da black ops'da her attığımı mı vuracam?
Ne saçmalık?
Biraz fps ve gözboyamaktan başka birşey olmayan dx11 için paracıklarınıza kıymayın derim!
İntel normal ev kullancılarına mesela lga775 işlemcilerle gayet de yetiyor!
Hem de default hızda! Hakeza AMD'nin hızlı çift çekirdeklileri de!

Ben neden 6xxx serisi kart ya da core i7 alayım?
Son çıkan oyunları full ayarda oynayabiliyorken?

Yani fiyatına nazaran bana somut olarak ne vadediyor bu yeni teknoloji?
Gözboyayıp, tüketiciyi kazıklamaktan başka hiçbirşey!


kardeş biraz kırıcı olduğunu söylemek istiyorum..
bu kartları alanlar enayi mi oluyor..
benim bundan önceki kartım sapphire 5850 toxic ve şimdi de zotac gtx580 aldım.. iki kart arasında dünya kadar fark var.. haa ben çok oyun oynayan birisi değilim, zaten amacım sırf oyun oynamak olsaydı 5770 veya 5850 alırdım.. milletin bu kartları almasının apayrı bir nedeni var.. bilgisayar benim çocuğum gibidir ve onu hiç bir şeyden mahrum etmek istemiyorum.. zaten bu kartları kullananların yüzde 90'ı performer'dir... :D oyun farkına gelince siz herhalde en son bir sistemde en yeni teknoloji ekran kartını kullanan (6870-gtx580) gibi bir makinede oyun oynamadığınız belli..
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atiktuk 8 yıl
her durumda lider 6870 crossfire:)6970 ,2x6870 e yetişemeyecek anlaşılan.
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kobb 8 yıl
Bu verildi mi bilmiyorum:

digitimes.com/...
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setek01 8 yıl
Fiyat politikası oldukça önemli ben rekabet koşularının 2010 yılının 6 aylık dönemine göre daha iyi olduğunu düşünüyorum. GTX570, GTX480 performansını verecek bir kart olarak yaklaşık 500 TL daha aşağıdan giriyor. İlk fiyatı duyduğumda gtx470'den neden pahalı diye kızmıştım ama biraz yutrdışı ağırlıklı testlerde eğer fake yoksa aslında Nvidia GTX480'e 1200 Tl vermeyen kullanıclarına yılbaşına kadar Vatan'ın son üç ayda çok sık yaptığı
olası bir KDV vb indirimi ile 600 TL'nin altında alma fırsatı verecektir. OC kapasitesi de ayrı bir bonus olacaktır.

Nvidia belki yıllar sonra ilk defa biraz daha kullanıcıya yaklaşmış oldu. HD6970 eğer GTX580 ile aynı seviyede bir kart olacaksa kartın oc potansiyeli de değerlendirilerek fiyatlandırmada AMD'nin 6 ay boyunca HD5870'i 800 TL'den sattığı günleri mazide kalan bir hoş anı olarak ya da doğrusu Nvidia'nın tarihinde ilk ve tek kıyağı olarak görüp(uzun süre dx11 kart cıkaramadığı için)yine performans odaklı firmayız kılıfının arkasında kalarak fiyatları biraz daha düşük tutmalıdır.
Fiyat indirimi de iki gün önce zaten açıklandı şimdi sıra performansta. Fiyat olarak GTX570'in karşısına iyi bir HD6950 konumlandırması AMD için daha daha stratejik bir hamle olacaktır. 600 TL civarı giriş fiyatı ve tahminimce HD6970 Oc açısından rekabette yer alabilmek adına
limitleri zorlanmış olarak çıkma ihtimalinden dolayı son kullanıcıya OC imkanı veren bir HD6950 rekabeti ve fiyatları daha iyi bir seviyeye taşır. Yazılım ve süreklilik konusunda istediğim seviyeye gelmeden AMD kartlara uzak olsam da her zaman iyi kartlar yapmalarından yanayım.
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ikista 8 yıl
hani r300'deki gibi performans sıçraması yaşanacaktı? o kadar gürültü yaptıkları 6970, 580'i rahat geçemeyecekse amd gözümden düşer.
böyle bol keseden yapılan açıklamalardan sonra birşey çıkmaması, tam bir hayal kırıklığı...
ayrıca 6870'ler de, 5770 fiyatına satılmıyor hala
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Proximity 8 yıl
Hangi performansda olacağından çok, kart kaça satılacak önemli olan o.Gtx 580 den %30 daha performanslı olsa ne olur.Amd nin ozaman kart gtx580 le aynı parayamı satacağını sanıyorsunuz?
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TeknolojiveBililisim 8 yıl
gtx 580 6970 ile aynı gibi fiyat ne olcak kimse ondan bahsetmemiş
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theyapici 8 yıl
mesajlara baktımda gtx 580 le başetme gibi bir iddiası yok ki adamların amd daha akıllı tek gpu üretiyor daha küçük zarda çok performans içinde bunun çiftini tek pcb üzerine koyuyor.Dayıya sorsak şöyle derdi''Mesele tek gpu da şampiyon olmak değil yeğen;adamın ürettiği çift gplu senin tek gpu ile yakşalık aynı fiyat ama performansı daha önde ise birşeyler yanlış demektir yeğen.''
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sadtneverdie 8 yıl

theyapici

mesajlara baktımda gtx 580 le başetme gibi bir iddiası yok ki adamların amd daha akıllı tek gpu üretiyor daha küçük zarda çok performans içinde bunun çiftini tek pcb üzerine koyuyor.Dayıya sorsak şöyle derdi''Mesele tek gpu da şampiyon olmak değil yeğen;adamın ürettiği çift gplu senin tek gpu ile yakşalık aynı fiyat ama performansı daha önde ise birşeyler yanlış demektir yeğen.''



amd 69xx serisinde zar boyutunu arttırdı
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JrMaster 8 yıl
nezaman bir ekran kartı konusu yeşiller kırmızılar %500fark atılmış gibi gösterilen tablolar :D yaw 5yıldır kayıtlı ondan önceki 1,5yıl kayıtdışı olarak bu forumu takip ediyorum insanın saglığını bozuyor bu olaylar cidden ...
.
atılan fark %20 tabloda %200 gibi görünüyor ve bu değerleri okumakta sıkıntı çeken okadarda olurmu diyip hucuma geçenlerin mesajlarıyla bi 10 sayfa olan konular standartlık kazandı diyebilir...
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coksakinol 8 yıl
GTX 580 in rakibi 6950 dir. bence. 6970'e rakip yok henüz diye düşünüyorum.
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ozkan_tpc 8 yıl
580 ortalıkta fink atarken 480 e göre konumlandırıp haber yapmak baya bi komik kaçıyor. Artık 6970 in 580 in gerisinde kalacağı amdnin izlediği politikalardan çoktan belli oldu. Bari fiyat olarak ucuz olsa biraz (ki tahminimce 580 den 50 dolardan aşağı olmaz).
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bkadem 8 yıl
Amd'nin iddiası çok güçlü bir yapacaklarıydı. Bu iddialarını desteklemek içinde gpu için yeni bir tasarım yaptıklarını bundan dolayı zar alanının büyüdüğü, 3 kat dx 11 performansının arttırıldığı ve bazı ufak iyileştirmelerinin olduğu şeklinde açıklamalar oldu. Şimdi eğer haberdeki dedikodu doğruysa ikinci 2900 serisi faciası geleceğini düşünüyorum. Çünkü bir önceki seri 5870'in üzerine %30 - %35 performans koymak için yeni bir tasarım yapmasına gerek yoktu. Gtx 580 gibi bazı küçük iyileştirmeler ve çekirdek frekansı yükseltilerek bu artış yapılabilirdi.



Kısacası; Amd 6970 gtx 580'i geçmeli aksi halde bu kadar iddiadan sonra başı eğik bir şekilde yoluna devam eder.
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sonalp 8 yıl

bkadem

Amd'nin iddiası çok güçlü bir yapacaklarıydı. Bu iddialarını desteklemek içinde gpu için yeni bir tasarım yaptıklarını bundan dolayı zar alanının büyüdüğü, 3 kat dx 11 performansının arttırıldığı ve bazı ufak iyileştirmelerinin olduğu şeklinde açıklamalar oldu. Şimdi eğer haberdeki dedikodu doğruysa ikinci 2900 serisi faciası geleceğini düşünüyorum. Çünkü bir önceki seri 5870'in üzerine %30 - %35 performans koymak için yeni bir tasarım yapmasına gerek yoktu. Gtx 580 gibi bazı küçük iyileştirmeler ve çekirdek frekansı yükseltilerek bu artış yapılabilirdi.



Kısacası; Amd 6970 gtx 580'i geçmeli aksi halde bu kadar iddiadan sonra başı eğik bir şekilde yoluna devam eder.


yoksa; yoksa nvidia nın devrim niteliğindeki iyileştirmelerinin arkasındaki elektronik deha, yoksa o sen misin ?
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veleciraptor 8 yıl

bkadem

Amd'nin iddiası çok güçlü bir yapacaklarıydı. Bu iddialarını desteklemek içinde gpu için yeni bir tasarım yaptıklarını bundan dolayı zar alanının büyüdüğü, 3 kat dx 11 performansının arttırıldığı ve bazı ufak iyileştirmelerinin olduğu şeklinde açıklamalar oldu. Şimdi eğer haberdeki dedikodu doğruysa ikinci 2900 serisi faciası geleceğini düşünüyorum. Çünkü bir önceki seri 5870'in üzerine %30 - %35 performans koymak için yeni bir tasarım yapmasına gerek yoktu. Gtx 580 gibi bazı küçük iyileştirmeler ve çekirdek frekansı yükseltilerek bu artış yapılabilirdi.



Kısacası; Amd 6970 gtx 580'i geçmeli aksi halde bu kadar iddiadan sonra başı eğik bir şekilde yoluna devam eder.


Sen bu dediklerini AMD'ye de ilet bir zahmet. Ne de olsa bu kadar kolay bir işi orada çalışan binlerce mühendis akıl edememiş
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