AMD Radeon HD 6970, GeForce GTX 480'den %20'ye varan oranda hızlı olabilir

AMD'nin Radeon HD 6900 serisi yeni nesil ekran kartları için meraklı bekleyiş sona eriyor. 15 Aralık'ta yapılacak lansman için artık son hazırlıklarını yapan firma, şimdiye kadar hazırladığı en büyük GPU tasarımı olan Cayman ile en hızlı ekran kartının yanında en hızlı grafik yongası unvanını da ele geçimeyi hedefliyor.Bazı basın mensuplarıyla bir araya gelen ve kartlarla ilgili merak edilen detaylara açıklık getiren AMD'nin kendi test tablolarında Radeon HD 6970'e güç veren Cayman XT GPU'sunun 3DMark Vantage'da, %20'ye yakın bir farkla GeForce GTX 480'den hızlı olduğunu gösteren sonuçlara yer verdiği belirtiliyor. Ancak EOL yani üretimin sonlanması sürecine giren GeForce GTX 480 artık geride kalmak üzere ve bu noktada AMD'nin asıl rakibi GeForce GTX 580 olacak. Transistör seviyesindeki güncellemeler ve mimaride yapılan optimizasyonlar sayesinde, GeForce GTX 480'den daha az güç çeken ve %15-20 civarında daha yüksek performans sunan GeForce GTX 580, Radeon HD 6970'in asıl rakibi olacak.

HAWX 2 ve Dirt 2 gibi bazı oyunlarda GeForce GTX 480'den %15 civarında hızlı olduğu belirtilen Radeon HD 6970, OpenGL tabanlı görece eski oyunlarda performans farkını %20'ye kadar çıkartırken, World in Conflict ve Metro 2033 gibi oyunlarda ise farkın %10 civarında olduğu bildiriliyor. Henüz bağımsız test sonuçları yayınlanmasa da AMD cephesinden gelen bilgilere göre Cayman XT, GF100 GPU'sundan hızlı olmayı başaracak. Ancak GeForce GTX 580 ile yapılacak karşılaştırmanın galibini söylemek için henüz erken. Zira pek çok oyunda GF100'den %10-20 arasında hızlı olduğu belirtilen Cayman XT, GF100'den benzer şekilde daha hızlı olan GF110 yani GeForce GTX 580 ile kıyasıya bir mücadelenin içerisine girecek gibi görünüyor.