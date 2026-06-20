AMD Radeon RX 9000 serisine zam yolda

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Tam Boyutta Gör Geçen yıldan bu yana artarak devam eden bellek krizi ciddi zamları da beraberinde getiriyor. Ekran kartlarındaki grafik belleği de bu kapsamda olduğu için oyuncuların işi giderek zorlaşıyor. AMD bir kez daha ekran kartlarına zam yapmaya hazırlanıyor.

Radeon RX 9000 serisine zam

Bellek fiyatlarının artık krize dönüşmesi nedeniyle ekran kartı üreticileri ya da üretici ortakları artık 6 ayda bir zam yapmaya başladı. Gelen bilgilere göre kısa süre içerisinde AMD Radeon RX 9000 serisi ekran kartlarına bir zam daha gelecek.

Zam oranının yüzde 10-15 civarında olacağı ve en erken Temmuz ayı içerisinde etkisini göstereceği ifade ediliyor. Bu tarih ileriye de atılabilir. Diğer taraftan Nvidia’nın şimdilik fiyatları aynı seviyede tutmayı düşündüğü de belirtiliyor.

Henüz üretici ortaklara bilgilendirme gitmediği için Radeon RX 9000 serisi satın almayı düşünen oyuncuların önünde kısa bir süre kaldığı dile getiriliyor. Bu bakımdan oyuncuların ellerini çabuk tutması gerekiyor.

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AMD Radeon RX 9000 alacaklar dikkat

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