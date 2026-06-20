AMD Radeon RX 9000 serisine zam yolda

Radeon RX 9000 serisine zam
Bellek fiyatlarının artık krize dönüşmesi nedeniyle ekran kartı üreticileri ya da üretici ortakları artık 6 ayda bir zam yapmaya başladı. Gelen bilgilere göre kısa süre içerisinde AMD Radeon RX 9000 serisi ekran kartlarına bir zam daha gelecek.
Zam oranının yüzde 10-15 civarında olacağı ve en erken Temmuz ayı içerisinde etkisini göstereceği ifade ediliyor. Bu tarih ileriye de atılabilir. Diğer taraftan Nvidia’nın şimdilik fiyatları aynı seviyede tutmayı düşündüğü de belirtiliyor.
Henüz üretici ortaklara bilgilendirme gitmediği için Radeon RX 9000 serisi satın almayı düşünen oyuncuların önünde kısa bir süre kaldığı dile getiriliyor. Bu bakımdan oyuncuların ellerini çabuk tutması gerekiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
çok güzel