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    AMD Radeon RX 9050 doğrulandı: 4GB ve 8GB iki sürüm yolda

    AMD Radeon RX 9050'nin teknik özellikleri ASRock tarafından doğrulandı. RDNA 4 mimarili yeni giriş seviyesi ekran kartı, 4GB ve 8GB GDDR6 bellek seçenekleriyle gelecek.

    AMD Radeon RX 9050 doğrulandı: 4GB ve 8GB iki sürüm yolda Tam Boyutta Gör
    AMD'nin giriş seviyesine konumlandıracağı Radeon RX 9050 ekran kartı, ASRock'un resmi ürün sayfasında görüntülendi. Kartın teknik özellikleri büyük ölçüde doğrulanırken, 4GB ve 8GB GDDR6 bellek seçenekleri de netleşti. Nvidia tarafında, RTX 5050'ye rakip olacak. 

    AMD Radeon RX 9050 doğrulandı

    ASRock'un Challenger serisi altında listelenen Radeon RX 9050, RDNA 4 mimarisini temel alıyor. Kartta 16 Hesaplama Birimi (Compute Unit) ve 1.024 akış işlemcisi (stream processor) bulunuyor. Daha önce ortaya çıkan bazı sızıntılar 32 Hesaplama Birimi ve 2.048 akış işlemcisine işaret etse de ASRock'un paylaştığı bilgiler nihai özelliklerin daha düşük.

    Saat hızları tarafında ekran kartı 1.920 MHz oyun frekansı ve 2.600 MHz'e kadar artırılmış (boost) frekans sunuyor. AMD'nin üçüncü nesil ışın izleme hızlandırıcıları ile ikinci nesil yapay zekâ hızlandırıcıları da kartta yer alıyor.

    Bellek tarafında ise iki farklı model sunulacak. Standart sürüm, 128-bit bellek veri yolu üzerinden çalışan 8 GB GDDR6 belleğe sahip ve 18 Gbps bellek hızıyla 288 GB/s bant genişliği sunuyor. OEM sistemlerde kullanılacağı belirtilen 4 GB sürüm ise 64-bit bellek veri yolu kullanıyor. Bu nedenle bant genişliğinin de yaklaşık yarıya düşmesi bekleniyor.

    ASRock'un Challenger modeli çift fanlı soğutma sistemiyle geliyor. Kart 249 x 132 x 41 mm boyutlarında, 645 gram ağırlığında ve tek 8 pin PCIe güç bağlantısı gerektiriyor. Tavsiye edilen güç kaynağı ise 450W olarak belirtilmiş. Görüntü çıkışları arasında iki adet DisplayPort 2.1a ve bir adet HDMI 2.1b bağlantısı yer alıyor.

    AMD henüz Radeon RX 9050'yi resmi olarak duyurmuş değil. Bu nedenle kartın çıkış tarihi ve fiyatı da bilinmiyor. Ayrıca ASRock, Challenger modelinin tüm pazarlarda satışa sunulmayabileceğini belirtiyor. Öte yandan 4GB bellekli sürümün bazı OEM hazır sistemlerde kullanılacağı da şimdiden doğrulanmış durumda.

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