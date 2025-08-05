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Tam Boyutta Gör AMD'nin yeni nesil orta segment ekran kartı yarışına dahil olacak Radeon RX 9060 modeli ortaya çıktı. Daha önce tanıtılan RX 9060 XT ile aynı Navi 44 GPU'yu kullanacak olan bu kart, performans açısından XT modeline oldukça yakın bir konumda yer alabilir. Yeni paylaşılan veriler, bu beklentiyi doğrular nitelikte.

RTX 5060'a rakip olacak

Sızdırılan bilgilere göre RX 9060, 2.048 akış işlemcisiyle geliyor ve bu da shader sayısı bakımından RX 9060 XT ile birebir aynı. Kartın bellek kapasitesi de değişmiyor. 8 GB ve 16 GB GDDR6 olmak üzere iki farklı seçenek sunulacak. Ancak önemli fark, bu belleklerin hızında ortaya çıkıyor. RX 9060 XT'de 20 Gbps hızında çalışan GDDR6 bellekler, RX 9060'da 18 Gbps olarak düşürülmüş. Bu da bellek bant genişliğini 320 GB/s'den 288 GB/s seviyesine indiriyor.

Kartın boost saat hızında da küçük bir gerileme söz konusu. RX 9060 XT, 3.320 MHz frekansa ulaşabilirken, RX 9060 için bu değerin yaklaşık 2.990 MHz olacak. Bu da yaklaşık %4 oranında daha düşük hız anlamına geliyor. TDP değeri tarafında ise daha verimli. RX 9060 XT'de bulunan 150W TDP'ye karşılık RX 9060 130–140W seviyelerinde güç tüketecek.

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Aslına bakacak olursak, RX 9060'ın RX 9060 XT'nin kırpılmış ancak temelde aynı mimariyi kullanan daha uygun fiyatlı bir alternatifi olacağını görüyoruz. XT modelinde olduğu gibi PCIe 5.0 x16 arayüzüyle çalışması beklenen kart, 2 adet DisplayPort ve 1 adet HDMI konnektörü sunacak. Henüz AMD'den resmi bir tanıtım gelmemiş olsa da kartın 269–279 dolar bandında fiyatlandırılması ve RTX 5060'a karşı konumlandırılması bekleniyor.

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AMD Radeon RX 9060 sızdırıldı: RTX 5060'a rakip geliyor

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